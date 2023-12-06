https://sputniknews.com.tr/20231206/netanyahu-hamasin-gazze-lideri-sinvarin-evi-kusatildi-1078154620.html

Netanyahu: Hamas’ın Gazze lideri Sinvar’ın evi kuşatıldı

Netanyahu: Hamas’ın Gazze lideri Sinvar’ın evi kuşatıldı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas’ın Gazze Şeridi lideri Yahya Sinvar’ın evini kuşattığını duyurdu. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T21:00+0300

2023-12-06T21:00+0300

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israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

gazze

hamas

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İsrail Başbakanı Netanyahu, ulusa sesleniş videosunda, “Dün akşam güçlerimizin Gazze Şeridi’nin her yerine girebileceğini söyledim. Şu anda Sinvar’ın evini kuşatıyorlar. Yani onun evi onun kalesi değil ve kaçabilir. Yine de yakalanması an meselesi” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231206/israilin-baskenti-tel-avive-roket-parcalarinin-dusme-ani-kaydedildi-1078149074.html

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benyamin netanyahu, gazze, hamas