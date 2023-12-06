https://sputniknews.com.tr/20231206/netanyahu-hamasin-gazze-lideri-sinvarin-evi-kusatildi-1078154620.html
Netanyahu: Hamas’ın Gazze lideri Sinvar’ın evi kuşatıldı
Netanyahu: Hamas’ın Gazze lideri Sinvar’ın evi kuşatıldı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas’ın Gazze Şeridi lideri Yahya Sinvar’ın evini kuşattığını duyurdu. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T21:00+0300
2023-12-06T21:00+0300
2023-12-06T21:00+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
gazze
hamas
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ulusa sesleniş videosunda, “Dün akşam güçlerimizin Gazze Şeridi’nin her yerine girebileceğini söyledim. Şu anda Sinvar’ın evini kuşatıyorlar. Yani onun evi onun kalesi değil ve kaçabilir. Yine de yakalanması an meselesi” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231206/israilin-baskenti-tel-avive-roket-parcalarinin-dusme-ani-kaydedildi-1078149074.html
gazze
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benyamin netanyahu, gazze, hamas
benyamin netanyahu, gazze, hamas
Netanyahu: Hamas’ın Gazze lideri Sinvar’ın evi kuşatıldı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas’ın Gazze Şeridi lideri Yahya Sinvar’ın evini kuşattığını duyurdu.
İsrail Başbakanı Netanyahu, ulusa sesleniş videosunda, “Dün akşam güçlerimizin Gazze Şeridi’nin her yerine girebileceğini söyledim. Şu anda Sinvar’ın evini kuşatıyorlar. Yani onun evi onun kalesi değil ve kaçabilir. Yine de yakalanması an meselesi” açıklamasında bulundu.