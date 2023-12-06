https://sputniknews.com.tr/20231206/israilin-baskenti-tel-avive-roket-parcalarinin-dusme-ani-kaydedildi-1078149074.html
İsrail'in başkenti Tel Aviv’e roket parçalarının düşme anı kaydedildi
İsrail'in başkenti Tel Aviv’e roket parçalarının düşme anı kaydedildi
Tel Aviv’de atılan roket parçalarının düşme anı görüntülendi. Kaldırımda yürüyen iki kişi parçaların isabet etmesinden son anda kurtuldu. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T17:37+0300
2023-12-06T17:37+0300
2023-12-06T17:37+0300
israil- filistin çatışması
video
israil-filistin
roket
füze saldırısı
füze
tel aviv
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İsrail ve Gazze’de devam eden çatışmalar sırasında karşılıklı atılan roket parçaları Tel Aviv şehir merkezine düştü.Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından vurulan roketin parçaları bir oyuncak mağazasının önündeki ağacın yanına düştüğü görüntüler ortaya çıktı.Roket parçalarının düştüğü sırada kaldırımda yürüyen iki kişi parçaların isabet etmesinden son anda kurtuldu.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada Gazze Şeridi’ndeki yoğun çatışmaların devam ettiği, dün bölgedeki 250 noktanın hedef alındığı belirtildi.
tel aviv
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Tel Aviv’e roket parçalarının düşme anı görüntülendi
Tel Aviv’e roket parçalarının düşme anı görüntülendi
2023-12-06T17:37+0300
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video, israil-filistin, roket, füze saldırısı, füze, tel aviv, видео
video, israil-filistin, roket, füze saldırısı, füze, tel aviv, видео
İsrail'in başkenti Tel Aviv’e roket parçalarının düşme anı kaydedildi
Tel Aviv’de atılan roket parçalarının düşme anı görüntülendi. Kaldırımda yürüyen iki kişi parçaların isabet etmesinden son anda kurtuldu.
İsrail ve Gazze’de devam eden çatışmalar sırasında karşılıklı atılan roket parçaları Tel Aviv şehir merkezine düştü.
Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından vurulan roketin parçaları bir oyuncak mağazasının önündeki ağacın yanına düştüğü görüntüler ortaya çıktı.
Roket parçalarının düştüğü sırada kaldırımda yürüyen iki kişi parçaların isabet etmesinden son anda kurtuldu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada Gazze Şeridi’ndeki yoğun çatışmaların devam ettiği, dün bölgedeki 250 noktanın hedef alındığı belirtildi.