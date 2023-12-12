https://sputniknews.com.tr/20231212/bm-israil-ordusu-onlarca-erkek-ve-cocugu-ic-camasirina-kadar-soyundurarak-bilinmeyen-yonde-goturdu-1078344840.html
BM: İsrail ordusu onlarca erkek ve çocuğu iç çamaşırına kadar soyundurarak bilinmeyen yönde götürdü
BM: İsrail ordusu onlarca erkek ve çocuğu iç çamaşırına kadar soyundurarak bilinmeyen yönde götürdü
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Laurence, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T02:21+0300
2023-12-12T02:21+0300
2023-12-12T02:21+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler (bm)
duncan laurence
israil
israil-filistin
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Laurence, Sputnik’e açıklamasında, “Doğrulanmış bilgi elde etmek zordu. Bildiğimiz şey, İsrail ordusunun düzinelerce erkek Filistinliyi gözaltına aldığı. Muhtemelen bunlar yaşlı erkekler, oğlan çocukları ve ünlü bir Filistinli gazeteci. Ayrıca İsrail askerlerinin tutukluların gözlerini bağlayarak onları sokakta oturmaya zorlamadan önce iç çamaşırlarına kadar soyundurdukları da bildirildi. Gözaltına alınanlar, filme alınıp fotoğraflandıktan sonra, üzerlerinde sadece iç çamaşırlarıyla zorla kamyonlara bindirildi ve bilinmeyen bir yere götürüldü” dedi.Tutukluların aşağılayıcı muameleye maruz kaldığını gösteren videoların yayınlanmasının, uluslararası insani hukukun ve insan haklarının ihlali olduğunu kaydeden Laurence, “Ek bilgi arıyoruz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/filistinli-bakan-es-selalde-abd-gazzede-sivillere-karsi-islenen-suclarda-kilit-rol-oynuyor-1078343281.html
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birleşmiş milletler (bm), duncan laurence, israil, israil-filistin
birleşmiş milletler (bm), duncan laurence, israil, israil-filistin
BM: İsrail ordusu onlarca erkek ve çocuğu iç çamaşırına kadar soyundurarak bilinmeyen yönde götürdü
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Laurence, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu düzinelerce erkeği ve erkek çocuğu gözaltına aldıktan sonra onları iç çamaşırlarına kadar soydu ve kamyonlarla doldurarak bilinmeyen yönde götürdüğünü belirtti.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Laurence, Sputnik’e açıklamasında, “Doğrulanmış bilgi elde etmek zordu. Bildiğimiz şey, İsrail ordusunun düzinelerce erkek Filistinliyi gözaltına aldığı. Muhtemelen bunlar yaşlı erkekler, oğlan çocukları ve ünlü bir Filistinli gazeteci. Ayrıca İsrail askerlerinin tutukluların gözlerini bağlayarak onları sokakta oturmaya zorlamadan önce iç çamaşırlarına kadar soyundurdukları da bildirildi. Gözaltına alınanlar, filme alınıp fotoğraflandıktan sonra, üzerlerinde sadece iç çamaşırlarıyla zorla kamyonlara bindirildi ve bilinmeyen bir yere götürüldü” dedi.
Tutukluların aşağılayıcı muameleye maruz kaldığını gösteren videoların yayınlanmasının, uluslararası insani hukukun ve insan haklarının ihlali olduğunu kaydeden Laurence, “Ek bilgi arıyoruz” ifadesini kullandı.