https://sputniknews.com.tr/20231212/filistinli-bakan-es-selalde-abd-gazzede-sivillere-karsi-islenen-suclarda-kilit-rol-oynuyor-1078343281.html

Filistinli Bakan eş-Şelalde: ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor

Filistinli Bakan eş-Şelalde: ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor

ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze tasarısını veto etmesini değerlendiren Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalde, Washington’un bu adımının onu Gazze... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T01:07+0300

2023-12-12T01:07+0300

2023-12-12T01:07+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

gazze

gazze şeridi

israil

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Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalde, Sputnik’e açıklamasında, “ABD, BM’nin uluslararası meşruiyet kavramını yok etti ve Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliği koruma konusunda yetersiz olduğunu kanıtladı. Çifte standartlarına dayanarak veto hakkını seçici şekilde kullanıyor. Uluslararası hukuki sorumluluk ve kişisel cezai sorumluluk, İsrail’in yanı sıra ABD’ye ait” ifadelerini kullandı.Muhammed eş-Şelalde, “ABD’nin duruşu, hukuk açısından uluslararası hukuka karşı önyargılı ve BM Anlaşmasını ihlal ediyor. BM Anlaşmasının özellikle 2. bölüm 4. maddesinin metninde yabancı topraklarının güç yoluyla işgalinin kabul edilemez olduğu ifade ediliyor” dedi.‘Hukuk Filistinlilerin yanında’“Biz işgal koşullarında yaşayan Filistin halkı olarak umutsuzluğa kapılmıyoruz ve uluslararası hukukun tüm ilkelerine ve BM kararlarına bağlı kalıyoruz” diyen Filistinli Bakan, şu değerlendirmede bulundu:İsrail’in Gazze Şeridi’ne karşı savaş ilan ettiğini, bunun da uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyen eş-Şelalde, “İşgalci ülke, işgal altındaki topraklara savaş ilan edemez. İsrail, 2005’te Gazze Şeridi’nden gitmişti ve düşman oluşum olarak ilan etmişti. Bu da uluslararası hukuka aykırı” yorumunda bulundu.Filistinli Bakan, “Gazze Şeridi, 1907 Lahey Sözleşmesi, 1949 Cenevre Sözleşmesi ve Birinci Protokol uyarınca askeri işgal hukukuna tabi olmaya devam ediyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231211/gazzede-can-kaybi-18-bini-asti-1078331774.html

gazze

gazze şeridi

israil

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israil-filistin, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, israil