https://sputniknews.com.tr/20231212/filistinli-bakan-es-selalde-abd-gazzede-sivillere-karsi-islenen-suclarda-kilit-rol-oynuyor-1078343281.html
Filistinli Bakan eş-Şelalde: ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor
Filistinli Bakan eş-Şelalde: ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor
ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze tasarısını veto etmesini değerlendiren Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalde, Washington’un bu adımının onu Gazze... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T01:07+0300
2023-12-12T01:07+0300
2023-12-12T01:07+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
gazze
gazze şeridi
israil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078304666_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6e9e649545ac5f7a62ca57fffd6ecea.jpg
Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalde, Sputnik’e açıklamasında, “ABD, BM’nin uluslararası meşruiyet kavramını yok etti ve Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliği koruma konusunda yetersiz olduğunu kanıtladı. Çifte standartlarına dayanarak veto hakkını seçici şekilde kullanıyor. Uluslararası hukuki sorumluluk ve kişisel cezai sorumluluk, İsrail’in yanı sıra ABD’ye ait” ifadelerini kullandı.Muhammed eş-Şelalde, “ABD’nin duruşu, hukuk açısından uluslararası hukuka karşı önyargılı ve BM Anlaşmasını ihlal ediyor. BM Anlaşmasının özellikle 2. bölüm 4. maddesinin metninde yabancı topraklarının güç yoluyla işgalinin kabul edilemez olduğu ifade ediliyor” dedi.‘Hukuk Filistinlilerin yanında’“Biz işgal koşullarında yaşayan Filistin halkı olarak umutsuzluğa kapılmıyoruz ve uluslararası hukukun tüm ilkelerine ve BM kararlarına bağlı kalıyoruz” diyen Filistinli Bakan, şu değerlendirmede bulundu:İsrail’in Gazze Şeridi’ne karşı savaş ilan ettiğini, bunun da uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyen eş-Şelalde, “İşgalci ülke, işgal altındaki topraklara savaş ilan edemez. İsrail, 2005’te Gazze Şeridi’nden gitmişti ve düşman oluşum olarak ilan etmişti. Bu da uluslararası hukuka aykırı” yorumunda bulundu.Filistinli Bakan, “Gazze Şeridi, 1907 Lahey Sözleşmesi, 1949 Cenevre Sözleşmesi ve Birinci Protokol uyarınca askeri işgal hukukuna tabi olmaya devam ediyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231211/gazzede-can-kaybi-18-bini-asti-1078331774.html
gazze
gazze şeridi
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078304666_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf9f846c16231f0cd658d60f2d3c5eae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil-filistin, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, israil
israil-filistin, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, israil
Filistinli Bakan eş-Şelalde: ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor
ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze tasarısını veto etmesini değerlendiren Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalde, Washington’un bu adımının onu Gazze Şeridi’nde sivillere karşı işlenen suçların kilit faili yaptığını belirtti.
Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalde, Sputnik’e açıklamasında, “ABD, BM’nin uluslararası meşruiyet kavramını yok etti ve Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliği koruma konusunda yetersiz olduğunu kanıtladı. Çifte standartlarına dayanarak veto hakkını seçici şekilde kullanıyor. Uluslararası hukuki sorumluluk ve kişisel cezai sorumluluk, İsrail’in yanı sıra ABD’ye ait” ifadelerini kullandı.
Muhammed eş-Şelalde, “ABD’nin duruşu, hukuk açısından uluslararası hukuka karşı önyargılı ve BM Anlaşmasını ihlal ediyor. BM Anlaşmasının özellikle 2. bölüm 4. maddesinin metninde yabancı topraklarının güç yoluyla işgalinin kabul edilemez olduğu ifade ediliyor” dedi.
‘Hukuk Filistinlilerin yanında’
“Biz işgal koşullarında yaşayan Filistin halkı olarak umutsuzluğa kapılmıyoruz ve uluslararası hukukun tüm ilkelerine ve BM kararlarına bağlı kalıyoruz” diyen Filistinli Bakan, şu değerlendirmede bulundu:
“İsrail de işgalci güç olarak BM Anlaşması’nın 51. maddesine atıf yapıyor. Lakin bu gayri yasal, çünkü bu madde bağımsız ülkeler için geçerli. Kendi kaderini tayin hakkı için mücadele eden direniş hareketleri, istediği zaman tüm barışçıl olan ve olmayan yöntemlere başvurarak direniş gösterme hakkına sahip ve direniş eylemleri işgal için bahane olamaz.”
İsrail’in Gazze Şeridi’ne karşı savaş ilan ettiğini, bunun da uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyen eş-Şelalde, “İşgalci ülke, işgal altındaki topraklara savaş ilan edemez. İsrail, 2005’te Gazze Şeridi’nden gitmişti ve düşman oluşum olarak ilan etmişti. Bu da uluslararası hukuka aykırı” yorumunda bulundu.
Filistinli Bakan, “Gazze Şeridi, 1907 Lahey Sözleşmesi, 1949 Cenevre Sözleşmesi ve Birinci Protokol uyarınca askeri işgal hukukuna tabi olmaya devam ediyor” diye ekledi.