Filistinli Bakan eş-Şelalde: ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Taylor Swift, milyonlarca kişiyi mobilize edebiliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan, aday profilini çizdi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
8. yargı paketinde neler var?
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
GLONASS uzmanı İonin: Türkiye, hızla uydu üretmek için yeteri kadar teknolojilere sahip
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın Zelenskiy'in yerine düşündüğü isimleri açıkladı
18:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den ‘Ukrayna’ iddiası: Bakteriler Avrupa’ya taşınıyor
18:27
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD’nin Ukrayna’ya verdiği destek artık pamuk ipliğine bağlı’
18:36
2 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını 3 kat artırdı
18:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Filistin’den Rusya'ya teşekkür
19:14
1 dk
SESLİ HABER
‘BRICS, G7'yi geride bıraktı ve yeni bir küresel ekonomik düzen kurabilir’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Rectenwald: ‘Donbass, Rus toprağı olarak kalacak’
19:51
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Rusya’nın imkanları ABD ve Ukrayna’yı müzakereye zorlayabilir
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan askeri dergisi: 'Rusya'nın güçlü saldırıları ABD'yi ayılttı’
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Orban: ‘AB, Ukrayna'yı yüksek yolsuzluk nedeniyle üyeliğe kabul edemez’
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Ukrayna konusunda gizli görüşmeler yapıyor’
20:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/filistinli-bakan-es-selalde-abd-gazzede-sivillere-karsi-islenen-suclarda-kilit-rol-oynuyor-1078343281.html
Filistinli Bakan eş-Şelalde: ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor
Filistinli Bakan eş-Şelalde: ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor
ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze tasarısını veto etmesini değerlendiren Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalde, Washington’un bu adımının onu Gazze... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T01:07+0300
2023-12-12T01:07+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
gazze
gazze şeridi
israil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078304666_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6e9e649545ac5f7a62ca57fffd6ecea.jpg
Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalde, Sputnik’e açıklamasında, “ABD, BM’nin uluslararası meşruiyet kavramını yok etti ve Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliği koruma konusunda yetersiz olduğunu kanıtladı. Çifte standartlarına dayanarak veto hakkını seçici şekilde kullanıyor. Uluslararası hukuki sorumluluk ve kişisel cezai sorumluluk, İsrail’in yanı sıra ABD’ye ait” ifadelerini kullandı.Muhammed eş-Şelalde, “ABD’nin duruşu, hukuk açısından uluslararası hukuka karşı önyargılı ve BM Anlaşmasını ihlal ediyor. BM Anlaşmasının özellikle 2. bölüm 4. maddesinin metninde yabancı topraklarının güç yoluyla işgalinin kabul edilemez olduğu ifade ediliyor” dedi.‘Hukuk Filistinlilerin yanında’“Biz işgal koşullarında yaşayan Filistin halkı olarak umutsuzluğa kapılmıyoruz ve uluslararası hukukun tüm ilkelerine ve BM kararlarına bağlı kalıyoruz” diyen Filistinli Bakan, şu değerlendirmede bulundu:İsrail’in Gazze Şeridi’ne karşı savaş ilan ettiğini, bunun da uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyen eş-Şelalde, “İşgalci ülke, işgal altındaki topraklara savaş ilan edemez. İsrail, 2005’te Gazze Şeridi’nden gitmişti ve düşman oluşum olarak ilan etmişti. Bu da uluslararası hukuka aykırı” yorumunda bulundu.Filistinli Bakan, “Gazze Şeridi, 1907 Lahey Sözleşmesi, 1949 Cenevre Sözleşmesi ve Birinci Protokol uyarınca askeri işgal hukukuna tabi olmaya devam ediyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231211/gazzede-can-kaybi-18-bini-asti-1078331774.html
gazze
gazze şeridi
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078304666_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf9f846c16231f0cd658d60f2d3c5eae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil-filistin, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, israil
israil-filistin, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, israil

Filistinli Bakan eş-Şelalde: ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor

01:07 12.12.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTİsrail Gazze Şeridi saldırı bombardıman
İsrail Gazze Şeridi saldırı bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
Abone ol
ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze tasarısını veto etmesini değerlendiren Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalde, Washington’un bu adımının onu Gazze Şeridi’nde sivillere karşı işlenen suçların kilit faili yaptığını belirtti.
Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalde, Sputnik’e açıklamasında, “ABD, BM’nin uluslararası meşruiyet kavramını yok etti ve Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliği koruma konusunda yetersiz olduğunu kanıtladı. Çifte standartlarına dayanarak veto hakkını seçici şekilde kullanıyor. Uluslararası hukuki sorumluluk ve kişisel cezai sorumluluk, İsrail’in yanı sıra ABD’ye ait” ifadelerini kullandı.
Muhammed eş-Şelalde, “ABD’nin duruşu, hukuk açısından uluslararası hukuka karşı önyargılı ve BM Anlaşmasını ihlal ediyor. BM Anlaşmasının özellikle 2. bölüm 4. maddesinin metninde yabancı topraklarının güç yoluyla işgalinin kabul edilemez olduğu ifade ediliyor” dedi.

‘Hukuk Filistinlilerin yanında’

“Biz işgal koşullarında yaşayan Filistin halkı olarak umutsuzluğa kapılmıyoruz ve uluslararası hukukun tüm ilkelerine ve BM kararlarına bağlı kalıyoruz” diyen Filistinli Bakan, şu değerlendirmede bulundu:
“İsrail de işgalci güç olarak BM Anlaşması’nın 51. maddesine atıf yapıyor. Lakin bu gayri yasal, çünkü bu madde bağımsız ülkeler için geçerli. Kendi kaderini tayin hakkı için mücadele eden direniş hareketleri, istediği zaman tüm barışçıl olan ve olmayan yöntemlere başvurarak direniş gösterme hakkına sahip ve direniş eylemleri işgal için bahane olamaz.”
İsrail’in Gazze Şeridi’ne karşı savaş ilan ettiğini, bunun da uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyen eş-Şelalde, “İşgalci ülke, işgal altındaki topraklara savaş ilan edemez. İsrail, 2005’te Gazze Şeridi’nden gitmişti ve düşman oluşum olarak ilan etmişti. Bu da uluslararası hukuka aykırı” yorumunda bulundu.
Filistinli Bakan, “Gazze Şeridi, 1907 Lahey Sözleşmesi, 1949 Cenevre Sözleşmesi ve Birinci Protokol uyarınca askeri işgal hukukuna tabi olmaya devam ediyor” diye ekledi.
İsrail Gazze Şeridi saldırı bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Gazze’de can kaybı 18 bini aştı
Dün, 18:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала