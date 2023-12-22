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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/israil-ordusu-gazze-seridinin-guneyi-ve-kuzeyine-duzenledigi-saldirilarda-76-filistinliyi-oldurdu-1078759284.html
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyi ve kuzeyine düzenlediği saldırılarda 76 Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyi ve kuzeyine düzenlediği saldırılarda 76 Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah ile kuzeyindeki Cibaliya'ya düzenlediği saldırılarda en az 76 Filistinliyi öldürdü. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T20:01+0300
2023-12-22T20:01+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine, savaş uçakları, obüsler ve savaş botlarıyla bombardımanını sürdürdü.İsrail ordusuna ait keşif uçağının, Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında Filistinli "Vadi" ailesine mensup kişilerin bulunduğu alanı bombalaması sonucu 28 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.İsrail bombardımanında Han Yunus'un merkezinde 3, kentin doğusundaki Absan beldesinde 2 Filistinli öldürüldü.İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sivil bir aracı bombalaması sonucu 7 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ise İsrail saldırılarında yıkılan "Halle" ailesine ait evin enkazından çoğu kadın ve çocuk 30 kişinin cenazesi çıkarıldı.Yerinden edilmiş kişilerin de bulunduğu evin enkazında hala çok sayıda kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtiliyor.İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde Cibaliya'da hedef aldığı "Ed-Debs" ailesine ait evin enkazından 6 kişinin cenazesi çıkarıldı.Sağlık ekipleri ve siviller, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Endonezya Hastanesi civarında, Tel ez-Zater bölgesinde ve başta El-Curn Mahallesi olmak üzere Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait parçalanmış cesetler buldu.İsrail ordusuna ait obüslerin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması soncu da çok sayıda kişi yaralandı.İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'u bu ay başında "savaş alanı" ilan etmişti.Bu kararın ardından İsrail, Han Yunus'ta yaşayan veya bu şehre sığınan Filistinlerden daha da güneyde yer alan Refah bölgesine gitmelerini istemişti.İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi, merkezi ve Han Yunus'un yanı sıra Refah bölgesine de saldırılarını sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231222/netanyahu-gazzenin-israil-tarafindan-suresiz-isgali-fikrini-one-suruyor-1078757703.html
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyi ve kuzeyine düzenlediği saldırılarda 76 Filistinliyi öldürdü

20:01 22.12.2023
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA / Mostafa Alkharouf
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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah ile kuzeyindeki Cibaliya'ya düzenlediği saldırılarda en az 76 Filistinliyi öldürdü.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine, savaş uçakları, obüsler ve savaş botlarıyla bombardımanını sürdürdü.
İsrail ordusuna ait keşif uçağının, Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında Filistinli "Vadi" ailesine mensup kişilerin bulunduğu alanı bombalaması sonucu 28 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail bombardımanında Han Yunus'un merkezinde 3, kentin doğusundaki Absan beldesinde 2 Filistinli öldürüldü.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sivil bir aracı bombalaması sonucu 7 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ise İsrail saldırılarında yıkılan "Halle" ailesine ait evin enkazından çoğu kadın ve çocuk 30 kişinin cenazesi çıkarıldı.
Yerinden edilmiş kişilerin de bulunduğu evin enkazında hala çok sayıda kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtiliyor.
İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde Cibaliya'da hedef aldığı "Ed-Debs" ailesine ait evin enkazından 6 kişinin cenazesi çıkarıldı.
Sağlık ekipleri ve siviller, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Endonezya Hastanesi civarında, Tel ez-Zater bölgesinde ve başta El-Curn Mahallesi olmak üzere Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait parçalanmış cesetler buldu.
İsrail ordusuna ait obüslerin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması soncu da çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'u bu ay başında "savaş alanı" ilan etmişti.
Bu kararın ardından İsrail, Han Yunus'ta yaşayan veya bu şehre sığınan Filistinlerden daha da güneyde yer alan Refah bölgesine gitmelerini istemişti.
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi, merkezi ve Han Yunus'un yanı sıra Refah bölgesine de saldırılarını sürdürüyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
'Netanyahu, Gazze'nin İsrail tarafından süresiz işgali fikrini öne sürüyor’
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