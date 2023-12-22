https://sputniknews.com.tr/20231222/netanyahu-gazzenin-israil-tarafindan-suresiz-isgali-fikrini-one-suruyor-1078757703.html
'Netanyahu, Gazze'nin İsrail tarafından süresiz işgali fikrini öne sürüyor’
'Netanyahu, Gazze'nin İsrail tarafından süresiz işgali fikrini öne sürüyor’
The Washington Post, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından süresiz işgali fikrini dayatmaya çalıştığını yazdı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T19:30+0300
2023-12-22T19:30+0300
2023-12-22T19:30+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
israil-filistin
israil
gazze
gazze şeridi
joe biden
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The Washington Post'un kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin süresiz işgali fikrini öne sürüyor.Haberde, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Tel Aviv'i çatışmanın sona ermesinden sonra Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi’ne geri dönmesini kabul etmeye ikna etmeye çalıştığını söylediği belirtilerek, “Netanyahu bu fikri şiddetle reddetti ancak Gazze'yi kimin yönetmesi gerektiğini de söylemedi. Ancak bu bölgenin İsrail tarafından süresiz olarak işgali fikrini öne sürdü” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Birçok İsraillinin bu fikre karşı çıktığı belirtilen haberde, Washington’un Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nin kontrolünü Filistin Ulusal Otoritesi’ne devretmeye ikna edebileceğine inandığı vurgulandı.Başlangıçta Gazze'ye insani yardım girişine izin vermeyeceğini ve ateşkesi kabul etmeyeceğini söyleyen İsrail hükümetinin, ABD'nin baskısının ardından her iki konuda da taviz verdiğini anımsatan yetkilinin, “Bu, saldırı sonrasında Tel Aviv’e verdiği destek nedeniyle İsrail'de popülerliği artan ABD Başkanı Joe Biden'ın baskısının, Netanyahu'yu etkileyebileceği ve Filistin yönetimi konusunda taviz verebileceği umudunu güçlendiriyor” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/israil-basbakani-netanyahu-duracagimizi-dusunenlerin-gerceklikle-baglantisi-yok-1078655991.html
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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, joe biden
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, joe biden
'Netanyahu, Gazze'nin İsrail tarafından süresiz işgali fikrini öne sürüyor’
The Washington Post, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından süresiz işgali fikrini dayatmaya çalıştığını yazdı.
The Washington Post'un kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin süresiz işgali fikrini öne sürüyor.
Haberde, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Tel Aviv'i çatışmanın sona ermesinden sonra Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi’ne geri dönmesini kabul etmeye ikna etmeye çalıştığını söylediği belirtilerek, “Netanyahu bu fikri şiddetle reddetti ancak Gazze'yi kimin yönetmesi gerektiğini de söylemedi. Ancak bu bölgenin İsrail tarafından süresiz olarak işgali fikrini öne sürdü” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Birçok İsraillinin bu fikre karşı çıktığı belirtilen haberde, Washington’un Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nin kontrolünü Filistin Ulusal Otoritesi’ne devretmeye ikna edebileceğine inandığı vurgulandı.
Başlangıçta Gazze'ye insani yardım girişine izin vermeyeceğini ve ateşkesi kabul etmeyeceğini söyleyen İsrail hükümetinin, ABD'nin baskısının ardından her iki konuda da taviz verdiğini anımsatan yetkilinin, “Bu, saldırı sonrasında Tel Aviv’e verdiği destek nedeniyle İsrail'de popülerliği artan ABD Başkanı Joe Biden'ın baskısının, Netanyahu'yu etkileyebileceği ve Filistin yönetimi konusunda taviz verebileceği umudunu güçlendiriyor” ifadelerine yer verildi.