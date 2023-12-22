'Netanyahu, Gazze'nin İsrail tarafından süresiz işgali fikrini öne sürüyor’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırmaya göre nefes almak küresel ısınmayı artırıyor
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tükenmişliğe iyi gelen 5 besin
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dünya çapında 200'den fazla dev şirkete ve markaya yapa zeka destekli İK hizmeti sunan Türk girişimi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
EMD Başkanı Türker: Beyin göçünden sonra sermaye göçü başladı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Pilotların alkol kullanımında '8 saat' kuralı
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mutlu: "Toplumlar ciddi bir çürümenin üstesinden gelebilir mi?"
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkülerden operaya uzanan bir hayat: Bülent Bezdüz
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD'nin Kızıldeniz'de yeni çatışma çıkarma riski
16:04
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/netanyahu-gazzenin-israil-tarafindan-suresiz-isgali-fikrini-one-suruyor-1078757703.html
'Netanyahu, Gazze'nin İsrail tarafından süresiz işgali fikrini öne sürüyor’
'Netanyahu, Gazze'nin İsrail tarafından süresiz işgali fikrini öne sürüyor’
The Washington Post, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından süresiz işgali fikrini dayatmaya çalıştığını yazdı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T19:30+0300
2023-12-22T19:30+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
israil-filistin
israil
gazze
gazze şeridi
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/15/1078699209_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8452178a846139625323d71f9c86616c.jpg
The Washington Post'un kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin süresiz işgali fikrini öne sürüyor.Haberde, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Tel Aviv'i çatışmanın sona ermesinden sonra Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi’ne geri dönmesini kabul etmeye ikna etmeye çalıştığını söylediği belirtilerek, “Netanyahu bu fikri şiddetle reddetti ancak Gazze'yi kimin yönetmesi gerektiğini de söylemedi. Ancak bu bölgenin İsrail tarafından süresiz olarak işgali fikrini öne sürdü” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Birçok İsraillinin bu fikre karşı çıktığı belirtilen haberde, Washington’un Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nin kontrolünü Filistin Ulusal Otoritesi’ne devretmeye ikna edebileceğine inandığı vurgulandı.Başlangıçta Gazze'ye insani yardım girişine izin vermeyeceğini ve ateşkesi kabul etmeyeceğini söyleyen İsrail hükümetinin, ABD'nin baskısının ardından her iki konuda da taviz verdiğini anımsatan yetkilinin, “Bu, saldırı sonrasında Tel Aviv’e verdiği destek nedeniyle İsrail'de popülerliği artan ABD Başkanı Joe Biden'ın baskısının, Netanyahu'yu etkileyebileceği ve Filistin yönetimi konusunda taviz verebileceği umudunu güçlendiriyor” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/israil-basbakani-netanyahu-duracagimizi-dusunenlerin-gerceklikle-baglantisi-yok-1078655991.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/15/1078699209_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e978dcef7368f5fe332846de02b9cbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, joe biden
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, joe biden

'Netanyahu, Gazze'nin İsrail tarafından süresiz işgali fikrini öne sürüyor’

19:30 22.12.2023
© AP Photo / Menahem Kahana İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Menahem Kahana
Abone ol
The Washington Post, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından süresiz işgali fikrini dayatmaya çalıştığını yazdı.
The Washington Post'un kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin süresiz işgali fikrini öne sürüyor.
Haberde, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Tel Aviv'i çatışmanın sona ermesinden sonra Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi’ne geri dönmesini kabul etmeye ikna etmeye çalıştığını söylediği belirtilerek, “Netanyahu bu fikri şiddetle reddetti ancak Gazze'yi kimin yönetmesi gerektiğini de söylemedi. Ancak bu bölgenin İsrail tarafından süresiz olarak işgali fikrini öne sürdü” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Birçok İsraillinin bu fikre karşı çıktığı belirtilen haberde, Washington’un Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nin kontrolünü Filistin Ulusal Otoritesi’ne devretmeye ikna edebileceğine inandığı vurgulandı.
Başlangıçta Gazze'ye insani yardım girişine izin vermeyeceğini ve ateşkesi kabul etmeyeceğini söyleyen İsrail hükümetinin, ABD'nin baskısının ardından her iki konuda da taviz verdiğini anımsatan yetkilinin, “Bu, saldırı sonrasında Tel Aviv’e verdiği destek nedeniyle İsrail'de popülerliği artan ABD Başkanı Joe Biden'ın baskısının, Netanyahu'yu etkileyebileceği ve Filistin yönetimi konusunda taviz verebileceği umudunu güçlendiriyor” ifadelerine yer verildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Başbakanı Netanyahu: Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok
20 Aralık, 18:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала