https://sputniknews.com.tr/20231222/netanyahu-gazzenin-israil-tarafindan-suresiz-isgali-fikrini-one-suruyor-1078757703.html

'Netanyahu, Gazze'nin İsrail tarafından süresiz işgali fikrini öne sürüyor’

'Netanyahu, Gazze'nin İsrail tarafından süresiz işgali fikrini öne sürüyor’

The Washington Post, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından süresiz işgali fikrini dayatmaya çalıştığını yazdı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T19:30+0300

2023-12-22T19:30+0300

2023-12-22T19:30+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

israil-filistin

israil

gazze

gazze şeridi

joe biden

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The Washington Post'un kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin süresiz işgali fikrini öne sürüyor.Haberde, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Tel Aviv'i çatışmanın sona ermesinden sonra Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi’ne geri dönmesini kabul etmeye ikna etmeye çalıştığını söylediği belirtilerek, “Netanyahu bu fikri şiddetle reddetti ancak Gazze'yi kimin yönetmesi gerektiğini de söylemedi. Ancak bu bölgenin İsrail tarafından süresiz olarak işgali fikrini öne sürdü” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Birçok İsraillinin bu fikre karşı çıktığı belirtilen haberde, Washington’un Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nin kontrolünü Filistin Ulusal Otoritesi’ne devretmeye ikna edebileceğine inandığı vurgulandı.Başlangıçta Gazze'ye insani yardım girişine izin vermeyeceğini ve ateşkesi kabul etmeyeceğini söyleyen İsrail hükümetinin, ABD'nin baskısının ardından her iki konuda da taviz verdiğini anımsatan yetkilinin, “Bu, saldırı sonrasında Tel Aviv’e verdiği destek nedeniyle İsrail'de popülerliği artan ABD Başkanı Joe Biden'ın baskısının, Netanyahu'yu etkileyebileceği ve Filistin yönetimi konusunda taviz verebileceği umudunu güçlendiriyor” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231220/israil-basbakani-netanyahu-duracagimizi-dusunenlerin-gerceklikle-baglantisi-yok-1078655991.html

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