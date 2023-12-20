https://sputniknews.com.tr/20231220/israil-basbakani-netanyahu-duracagimizi-dusunenlerin-gerceklikle-baglantisi-yok-1078655991.html

İsrail Başbakanı Netanyahu: Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok

İsrail Başbakanı Netanyahu: Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T18:58+0300

2023-12-20T18:58+0300

2023-12-20T18:58+0300

israil- filistin çatışması

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

benyamin netanyahu

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde devam eden saldırıları sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayarak, "Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok" dedi.Savaşı sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze tehdidinin ortadan kaldırılması yönünde belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız" dedi.Netanyahu, "Hamas'a cehennem ateşiyle saldırıyoruz. Sadece iki seçenekleri var: teslim olmak ya da ölmek" sözlerinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231217/israil-muhalefet-lideri-lapid-netanyahu-mevcut-durumda-basbakan-olmaya-devam-edemez-1078553671.html

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israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas