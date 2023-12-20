https://sputniknews.com.tr/20231220/israil-basbakani-netanyahu-duracagimizi-dusunenlerin-gerceklikle-baglantisi-yok-1078655991.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok
İsrail Başbakanı Netanyahu: Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok
Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T18:58+0300
2023-12-20T18:58+0300
2023-12-20T18:58+0300
israil- filistin çatışması
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
benyamin netanyahu
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde devam eden saldırıları sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayarak, "Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok" dedi.Savaşı sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze tehdidinin ortadan kaldırılması yönünde belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız" dedi.Netanyahu, "Hamas'a cehennem ateşiyle saldırıyoruz. Sadece iki seçenekleri var: teslim olmak ya da ölmek" sözlerinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231217/israil-muhalefet-lideri-lapid-netanyahu-mevcut-durumda-basbakan-olmaya-devam-edemez-1078553671.html
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israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas
İsrail Başbakanı Netanyahu: Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok
Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarına ilişkin basın açıklaması yaptı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde devam eden saldırıları sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayarak, "Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok" dedi.
Savaşı sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze tehdidinin ortadan kaldırılması yönünde belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız" dedi.
Netanyahu, "Hamas'a cehennem ateşiyle saldırıyoruz. Sadece iki seçenekleri var: teslim olmak ya da ölmek" sözlerinin altını çizdi.