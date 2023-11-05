https://sputniknews.com.tr/20231105/sirbistan-lideri-vucic-ortadogudaki-catismalar-dunya-savasi-duzeyine-cikabilir-1077105464.html
Sırbistan lideri Vucic: Ortadoğu’daki çatışmalar dünya savaşı düzeyine çıkabilir
Sırbistan lideri Vucic: Ortadoğu’daki çatışmalar dünya savaşı düzeyine çıkabilir
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Ortadoğu’daki askeri çatışmaların dünya savaşı düzeyine çıkmasını beklediğini belirtti. 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T22:23+0300
2023-11-05T22:23+0300
2023-11-05T22:24+0300
dünya
aleksandr vucic
israil-filistin
israil
gazze
gazze şeridi
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Sırbistan lideri Vucic, Tanjug ajansının canlı yayınında yaptığı açıklamada Ortadoğu’daki askeri çatışmaların dünya savaşı düzeyine çıkmasını beklediğini, bölgesel güçlerin İsrail’in zayıf noktasını görerek kendi zamanlarını beklediklerini söyledi.Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın, başta Müslümanlar ve Yahudiler olmak üzere tüm dünyada heyecan yarattığını, tüm dikkatler o bölgeye yoğunlaştığını ve orada ‘tüm düzenin bozulduğunu’ ifade eden Vucic, şunları söyledi:Vucic, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20231105/macaristan-cumhurbaskani-novaktan-israile-gazze-seridine-insani-yardim-saglama-cagrisi-1077103518.html
israil
gazze
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aleksandr vucic, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi
aleksandr vucic, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi
Sırbistan lideri Vucic: Ortadoğu’daki çatışmalar dünya savaşı düzeyine çıkabilir
22:23 05.11.2023 (güncellendi: 22:24 05.11.2023) Abone ol
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Ortadoğu’daki askeri çatışmaların dünya savaşı düzeyine çıkmasını beklediğini belirtti.
Sırbistan lideri Vucic, Tanjug ajansının canlı yayınında yaptığı açıklamada Ortadoğu’daki askeri çatışmaların dünya savaşı düzeyine çıkmasını beklediğini, bölgesel güçlerin İsrail’in zayıf noktasını görerek kendi zamanlarını beklediklerini söyledi.
Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın, başta Müslümanlar ve Yahudiler olmak üzere tüm dünyada heyecan yarattığını, tüm dikkatler o bölgeye yoğunlaştığını ve orada ‘tüm düzenin bozulduğunu’ ifade eden Vucic, şunları söyledi:
“Tüm bunlar dursa ve ateşkes imzalansa bile, tüm bölgesel güçler biraz daha güçlenecekleri anı bekliyor. Çünkü bu kez İsrail'in yenilmez olmadığını gördüler. İsrail sorunları kendisini yakın gelecekte tehlikeye atmayacak şekilde çözmeye çalışıyor ki bunun son derece zor olduğunu düşünüyorum. Diğer herkes ise Ortadoğu'nun en büyük gücünün zayıf noktasını gördü ve eminim ki olaylar bu kadar kolay durmayacak.”
“İnsanlar pek çok bölgesel çatışmanın olduğunu fakat bunun bir dünya savaşı olmadığını söyleyecek. Ancak artık buna yaklaşıyoruz. Daha önce de böyle olmuştu ve bazıları şimdiden Birinci Dünya Savaşı ile, bazıları da İkinci Dünya Savaşı ile paralellikler kurmaya başladı. Birinciyle ikinci arasında farklılıklar var ama benzerlikler de çok. Bir bölgesel çatışma daha çıkarsa, içindeki taraflar yine aynı olacak.”