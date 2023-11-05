Sırbistan lideri Vucic: Ortadoğu’daki çatışmalar dünya savaşı düzeyine çıkabilir

“İnsanlar pek çok bölgesel çatışmanın olduğunu fakat bunun bir dünya savaşı olmadığını söyleyecek. Ancak artık buna yaklaşıyoruz. Daha önce de böyle olmuştu ve bazıları şimdiden Birinci Dünya Savaşı ile, bazıları da İkinci Dünya Savaşı ile paralellikler kurmaya başladı. Birinciyle ikinci arasında farklılıklar var ama benzerlikler de çok. Bir bölgesel çatışma daha çıkarsa, içindeki taraflar yine aynı olacak.”