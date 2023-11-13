https://sputniknews.com.tr/20231113/israil-savunma-bakanindan-esirlerin-kurtarilmasi-icin-anlasma-yapilabilecegi-sinyali-1077324057.html
İsrail Savunma Bakanı'ndan 'esirlerin kurtarılması için anlaşma yapılabileceği' sinyali
İsrail Savunma Bakanı'ndan 'esirlerin kurtarılması için anlaşma yapılabileceği' sinyali
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest kalması için "anlaşma yapabileceklerini" belirtti. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T00:58+0300
2023-11-13T00:58+0300
2023-11-13T00:57+0300
israil- filistin çatışması
yoav galant
israil
israil-filistin
izzeddin el-kassam tugayları
yediot ahronot
yediot ahronot
yedioth ahronoth
yedioth ahronoth
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Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Galant, esir aileleriyle bir araya geldi."Bu savaşta, emniyet teşkilatı sadece iki şeyle ilgileniyor: Hamas'ın yenilmesi ve esirlerin geri dönüşü" diyen Galant, her ne şekilde olursa olsun esirleri kurtarmaya kararlı olduklarını, bunun ise anlaşma ya da operasyon yoluyla olabileceğini dile getirdi.Hamas'ı uzun yıllardır tanıdığını ve ancak üzerinde askeri baskı kurarak onunla mücadele edebileceklerini bildiğini kaydeden Galant, "Savaş için bir takvimimiz yok. Esirler serbest bırakılıncaya kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Galant bu açıklamasıyla, ilk defa Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için anlaşma yapma olasılığından bahsetmiş oldu.Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esirlerHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "işgal ve ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailliyi de esir alarak Gazze'ye götürmüştü.İsrail ordusu, yoğun biçimde saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, yaklaşık 240 İsrailli esirin bulunduğunu aktarmıştı.İsrail'de çok tartışılan Hamas ile karşılıklı tüm esir ve tutukluların serbest bırakılması ve insani ateşkes teklifine Tel Aviv hükümeti kesin olarak karşı çıkmıştı. İsrail hükümeti, İsrailli esirlerin tutulduğu Gazze'de ateşkes çağrılarını da reddetmişti.İsrailli esirlerin serbest bırakılması şartıyla çatışmalara insani ara verilmesini kabul edebileceğini açıklayan Tel Aviv hükümeti, Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanına devam ediyor.Kassam Tugayları, İsrail ordusunun yoğun bombardımanında ellerindeki 60 kadar esirin öldürüldüğünü duyurmuştu.İsrail'de esirlerin bazı yakınları başta olmak üzere farklı gruplar, iki tarafın da tüm esir ve tutukluları karşılıklı olarak serbest bırakması önerisini destekliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231112/guterres-hamas-ile-israil-arasindaki-gerilimin-basladigi-andan-bu-yana-101-bm-mensubu-oldu-1077320144.html
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İsrail Savunma Bakanı'ndan 'esirlerin kurtarılması için anlaşma yapılabileceği' sinyali
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest kalması için "anlaşma yapabileceklerini" belirtti.
Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Galant, esir aileleriyle bir araya geldi.
"Bu savaşta, emniyet teşkilatı sadece iki şeyle ilgileniyor: Hamas'ın yenilmesi ve esirlerin geri dönüşü" diyen Galant, her ne şekilde olursa olsun esirleri kurtarmaya kararlı olduklarını, bunun ise anlaşma ya da operasyon yoluyla olabileceğini dile getirdi.
Hamas'ı uzun yıllardır tanıdığını ve ancak üzerinde askeri baskı kurarak onunla mücadele edebileceklerini bildiğini kaydeden Galant, "Savaş için bir takvimimiz yok. Esirler serbest bırakılıncaya kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Galant bu açıklamasıyla, ilk defa Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için anlaşma yapma olasılığından bahsetmiş oldu.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esirler
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "işgal ve ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailliyi de esir alarak Gazze'ye götürmüştü.
İsrail ordusu, yoğun biçimde saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, yaklaşık 240 İsrailli esirin bulunduğunu aktarmıştı.
İsrail'de çok tartışılan Hamas ile karşılıklı tüm esir ve tutukluların serbest bırakılması ve insani ateşkes teklifine Tel Aviv hükümeti kesin olarak karşı çıkmıştı. İsrail hükümeti, İsrailli esirlerin tutulduğu Gazze'de ateşkes çağrılarını da reddetmişti.
İsrailli esirlerin serbest bırakılması şartıyla çatışmalara insani ara verilmesini kabul edebileceğini açıklayan Tel Aviv hükümeti, Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanına devam ediyor.
Kassam Tugayları, İsrail ordusunun yoğun bombardımanında ellerindeki 60 kadar esirin öldürüldüğünü duyurmuştu.
İsrail'de esirlerin bazı yakınları başta olmak üzere farklı gruplar, iki tarafın da tüm esir ve tutukluları karşılıklı olarak serbest bırakması önerisini destekliyor.