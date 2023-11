https://sputniknews.com.tr/20231112/guterres-hamas-ile-israil-arasindaki-gerilimin-basladigi-andan-bu-yana-101-bm-mensubu-oldu-1077320144.html

Guterres: Hamas ile İsrail arasındaki gerilimin başladığı andan bu yana 101 BM mensubu öldü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmaya başladığı andan bu yana 101 Birleşmiş Milletler (BM)... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

israil- filistin çatışması

birleşmiş milletler (bm)

israil-filistin

israil

antonio guterres

bm genel sekreteri antonio guterres

hamas

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, CNN televizyonuna demecinde Hamas ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmaya başladığı andan bu yana 101 BM mensubunun hayatını kaybettiğini söyledi.Guterres ayrıca çatışmalardaki ölü sayısının her geçen gün artması nedeniyle BM mensuplarının hala güvende olduğuna inanmadığını vurguladı.‘Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması konusunda İran’dan yardım talep ettim’Guterres, İranlı yetkililerle temaslarda bulunduğunu ve kendilerine Hamas’ın rehineleri serbest bırakması ve Lübnan’daki Hizbullah hareketinin İsrail ile çatışmaya müdahale etmesini engellemesi çağrısı yaptığını anlattı.Guterres, çatışmanın Batı Şeria ve Lübnan'a yayılması tehdidinden duyduğu endişeyi dile getirerek, bu bölgelerin, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı saldırısından sağ çıkamayacağı öngörüsünde bulundu.Yönelttiği taleplere İran’ın nasıl bir karşılık verdiği sorusuna yanıt vermekte zorlanan BM Genel Sekreteri, “Bilmiyorum. Olanlar her zaman olup bitenlerle herhangi bir ilgilerinin olmadığını söylediler, ancak çatışmanın genişleme riski olduğunu alenen açıklıyorlar. Bu her zaman çok gizemli” yanıtını verdi.

