https://sputniknews.com.tr/20231112/guterres-hamas-ile-israil-arasindaki-gerilimin-basladigi-andan-bu-yana-101-bm-mensubu-oldu-1077320144.html
Guterres: Hamas ile İsrail arasındaki gerilimin başladığı andan bu yana 101 BM mensubu öldü
Guterres: Hamas ile İsrail arasındaki gerilimin başladığı andan bu yana 101 BM mensubu öldü
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmaya başladığı andan bu yana 101 Birleşmiş Milletler (BM)... 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T20:48+0300
2023-11-12T20:48+0300
2023-11-12T20:54+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler (bm)
israil-filistin
israil
antonio guterres
bm genel sekreteri antonio guterres
hamas
hamas
hamas
hamas
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, CNN televizyonuna demecinde Hamas ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmaya başladığı andan bu yana 101 BM mensubunun hayatını kaybettiğini söyledi.Guterres ayrıca çatışmalardaki ölü sayısının her geçen gün artması nedeniyle BM mensuplarının hala güvende olduğuna inanmadığını vurguladı.‘Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması konusunda İran’dan yardım talep ettim’Guterres, İranlı yetkililerle temaslarda bulunduğunu ve kendilerine Hamas’ın rehineleri serbest bırakması ve Lübnan’daki Hizbullah hareketinin İsrail ile çatışmaya müdahale etmesini engellemesi çağrısı yaptığını anlattı.Guterres, çatışmanın Batı Şeria ve Lübnan'a yayılması tehdidinden duyduğu endişeyi dile getirerek, bu bölgelerin, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı saldırısından sağ çıkamayacağı öngörüsünde bulundu.Yönelttiği taleplere İran’ın nasıl bir karşılık verdiği sorusuna yanıt vermekte zorlanan BM Genel Sekreteri, “Bilmiyorum. Olanlar her zaman olup bitenlerle herhangi bir ilgilerinin olmadığını söylediler, ancak çatışmanın genişleme riski olduğunu alenen açıklıyorlar. Bu her zaman çok gizemli” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231112/hamasla-mucadeleyi-anlatiyordu-unlu-israil-dizisinin-yapimcisi-gazzede-yasamini-yitirdi-1077319257.html
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birleşmiş milletler (bm), israil-filistin, israil, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, hamas, hamas, hamas, hamas, lübnan
birleşmiş milletler (bm), israil-filistin, israil, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, hamas, hamas, hamas, hamas, lübnan
Guterres: Hamas ile İsrail arasındaki gerilimin başladığı andan bu yana 101 BM mensubu öldü
20:48 12.11.2023 (güncellendi: 20:54 12.11.2023) Abone ol
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmaya başladığı andan bu yana 101 Birleşmiş Milletler (BM) mensubunun hayatını kaybettiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, CNN televizyonuna demecinde Hamas ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmaya başladığı andan bu yana 101 BM mensubunun hayatını kaybettiğini söyledi.
Guterres ayrıca çatışmalardaki ölü sayısının her geçen gün artması nedeniyle BM mensuplarının hala güvende olduğuna inanmadığını vurguladı.
‘Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması konusunda İran’dan yardım talep ettim’
Guterres, İranlı yetkililerle temaslarda bulunduğunu ve kendilerine Hamas’ın rehineleri serbest bırakması ve Lübnan’daki Hizbullah hareketinin İsrail ile çatışmaya müdahale etmesini engellemesi çağrısı yaptığını anlattı.
Guterres, çatışmanın Batı Şeria ve Lübnan'a yayılması tehdidinden duyduğu endişeyi dile getirerek, bu bölgelerin, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı saldırısından sağ çıkamayacağı öngörüsünde bulundu.
Yönelttiği taleplere İran’ın nasıl bir karşılık verdiği sorusuna yanıt vermekte zorlanan BM Genel Sekreteri, “Bilmiyorum. Olanlar her zaman olup bitenlerle herhangi bir ilgilerinin olmadığını söylediler, ancak çatışmanın genişleme riski olduğunu alenen açıklıyorlar. Bu her zaman çok gizemli” yanıtını verdi.