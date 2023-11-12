https://sputniknews.com.tr/20231112/hamasla-mucadeleyi-anlatiyordu-unlu-israil-dizisinin-yapimcisi-gazzede-yasamini-yitirdi-1077319257.html

'Hamas'la mücadeleyi' anlatıyordu: Ünlü İsrail dizisinin yapımcısı Gazze'de yaşamını yitirdi

'Hamas'la mücadeleyi' anlatıyordu: Ünlü İsrail dizisinin yapımcısı Gazze'de yaşamını yitirdi

Dünyanın en ünlü dijital içerik platformlarından birinde yayınlanan ve Hamas'la mücadeleyi konu alan İsrail yapımı 'Fauda' dizisinin yapımcısı Matan Meir... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T20:04+0300

2023-11-12T20:04+0300

2023-11-12T20:04+0300

israil- filistin çatışması

hamas

hamas

hamas

hamas

hamas hareketi

fauda

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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Yeniden alevlenen İsrail-Filistin çatışmaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki cepheye gönderilen Meir'in ölüm haberi Fauda dizisinin resmi hesabından paylaşıldı.X platformundan yapılan açıklamada, "Fauda ailemizin üyelerinden Matan Meir'in Gazze'deki çatışmada öldürüldüğünü paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Matan ekibin ayrılmaz bir üyesiydi. Oyuncular ve set ekibi bu trajik kayıptan dolayı çok üzgün. Matan'ın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde uyusun" dendi.Meir'in İsrail Savunma Kuvvetleri 551. Tugayı 697. Taburu'nda yedek subay olarak görev yaptığı belirtildi.38 yaşındaki yapımcısının 10 Kasım'da Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da bir cami yakınında yaşanan patlama sonucunda ağır yaralanarak hayatını kaybettiği bildirildi.15 Şubat 2015'te gösterime giren ve İsrail-Filistin savaşını ekranlara taşıyan Fauda dizisi 4 sezon yayınlanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231112/netanyahu-gazze-nekbesi-ifadesini-kullanan-bakanlari-uyardi-1077315620.html

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