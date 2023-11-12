'Hamas'la mücadeleyi' anlatıyordu: Ünlü İsrail dizisinin yapımcısı Gazze'de yaşamını yitirdi
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDİsrail bayrak Gazze
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Dünyanın en ünlü dijital içerik platformlarından birinde yayınlanan ve Hamas'la mücadeleyi konu alan İsrail yapımı 'Fauda' dizisinin yapımcısı Matan Meir, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda hayatını kaybetti.
Yeniden alevlenen İsrail-Filistin çatışmaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki cepheye gönderilen Meir'in ölüm haberi Fauda dizisinin resmi hesabından paylaşıldı.
X platformundan yapılan açıklamada, "Fauda ailemizin üyelerinden Matan Meir'in Gazze'deki çatışmada öldürüldüğünü paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Matan ekibin ayrılmaz bir üyesiydi. Oyuncular ve set ekibi bu trajik kayıptan dolayı çok üzgün. Matan'ın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde uyusun" dendi.
X platformundan yapılan açıklamada, "Fauda ailemizin üyelerinden Matan Meir'in Gazze'deki çatışmada öldürüldüğünü paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Matan ekibin ayrılmaz bir üyesiydi. Oyuncular ve set ekibi bu trajik kayıptan dolayı çok üzgün. Matan'ın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde uyusun" dendi.
We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk— Fauda Official (@FaudaOfficial) November 11, 2023
Meir'in İsrail Savunma Kuvvetleri 551. Tugayı 697. Taburu'nda yedek subay olarak görev yaptığı belirtildi.
38 yaşındaki yapımcısının 10 Kasım'da Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da bir cami yakınında yaşanan patlama sonucunda ağır yaralanarak hayatını kaybettiği bildirildi.
15 Şubat 2015'te gösterime giren ve İsrail-Filistin savaşını ekranlara taşıyan Fauda dizisi 4 sezon yayınlanmıştı.
38 yaşındaki yapımcısının 10 Kasım'da Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da bir cami yakınında yaşanan patlama sonucunda ağır yaralanarak hayatını kaybettiği bildirildi.
15 Şubat 2015'te gösterime giren ve İsrail-Filistin savaşını ekranlara taşıyan Fauda dizisi 4 sezon yayınlanmıştı.