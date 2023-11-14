https://sputniknews.com.tr/20231114/cin-israilli-yetkilinin-gazzeye-nukleer-bomba-atilsin-onerisi-karsisinda-sok-olduk-1077379730.html

Çin: İsrailli yetkilinin Gazze'ye 'nükleer bomba atılsın' önerisi karşısında şok olduk

Çin: İsrailli yetkilinin Gazze'ye 'nükleer bomba atılsın' önerisi karşısında şok olduk

Çin Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bölge kurulması çağrısında bulundu. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T13:08+0300

2023-11-14T13:08+0300

2023-11-14T13:08+0300

geng shuang

geng şuang

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çin halk cumhuriyeti

birleşmiş milletler (bm)

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israil-filistin sorunu

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Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölgenin kurulmasını desteklemek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.Geng Shuang, "Mevcut bağlam göz önüne alındığında, uluslararası toplum, Ortadoğu'daki bölge ülkeleri arasında uzlaşma ve işbirliğini kolaylaştırmak ve Ortadoğu barış sürecini ilerletmek için büyük aciliyet ve önem taşıyan nükleer silahlardan ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir Ortadoğu bölgesinin kurulmasını desteklemek için daha fazla çaba sarf etmelidir" dedi.Geng Shuang açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Açıklamalarına devam eden Geng, "Her iki tarafta da büyük sivil kayıplar görmek acı verici ve Gazze Şeridi'nde giderek kötüleşen insani krize tanık olmak yürek burkucu. Şiddet, gerçek güvenliği getiremez. Güç kullanımı da kalıcı bir barış yaratmayacaktır" dedi.Geng açıklamasında Ortadoğu'da barış ve güvenliğin "sadece bölge devletlerinin çıkarlarına değil, aynı zamanda küresel istikrara da bağlı olduğunu" vurguladı.'İsrail'in açıklamaları karşısında şok olduk'Açıklamasında İsrailli bazı yetkilierin bir süre önce Gazze Şeridi'ne nükleer atılması yönündeki söylediklerine de değinen Geng, Çin'in bu tür açıklamalar karşısında şok olduğunu ve endişelerini dile getirdiğinin altını çizdi.Geng bu hususa ilişkin şu ifadelere yer verdi:Geng, Çin'in nükleer meşru müdafaa stratejisine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirterek, "Çin, Ortadoğu bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına pratik olarak katkıda bulunmaya devam edecektir ve bu konferansta fikir birliği oluşturmak ve nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu bölgesinin kurulmasına yeni bir ivme kazandırmak için diğerlerine katılmaya hazırdır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231109/zaharovadan-israilin-nukleer-silah-aciklamasina-tepki-bu-bir-soykirim-tehdidi-mi-1077244697.html

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