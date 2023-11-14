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Çin: İsrailli yetkilinin Gazze'ye 'nükleer bomba atılsın' önerisi karşısında şok olduk
Çin: İsrailli yetkilinin Gazze'ye 'nükleer bomba atılsın' önerisi karşısında şok olduk
Çin Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bölge kurulması çağrısında bulundu. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
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Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölgenin kurulmasını desteklemek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.Geng Shuang, "Mevcut bağlam göz önüne alındığında, uluslararası toplum, Ortadoğu'daki bölge ülkeleri arasında uzlaşma ve işbirliğini kolaylaştırmak ve Ortadoğu barış sürecini ilerletmek için büyük aciliyet ve önem taşıyan nükleer silahlardan ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir Ortadoğu bölgesinin kurulmasını desteklemek için daha fazla çaba sarf etmelidir" dedi.Geng Shuang açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Açıklamalarına devam eden Geng, "Her iki tarafta da büyük sivil kayıplar görmek acı verici ve Gazze Şeridi'nde giderek kötüleşen insani krize tanık olmak yürek burkucu. Şiddet, gerçek güvenliği getiremez. Güç kullanımı da kalıcı bir barış yaratmayacaktır" dedi.Geng açıklamasında Ortadoğu'da barış ve güvenliğin "sadece bölge devletlerinin çıkarlarına değil, aynı zamanda küresel istikrara da bağlı olduğunu" vurguladı.'İsrail'in açıklamaları karşısında şok olduk'Açıklamasında İsrailli bazı yetkilierin bir süre önce Gazze Şeridi'ne nükleer atılması yönündeki söylediklerine de değinen Geng, Çin'in bu tür açıklamalar karşısında şok olduğunu ve endişelerini dile getirdiğinin altını çizdi.Geng bu hususa ilişkin şu ifadelere yer verdi:Geng, Çin'in nükleer meşru müdafaa stratejisine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirterek, "Çin, Ortadoğu bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına pratik olarak katkıda bulunmaya devam edecektir ve bu konferansta fikir birliği oluşturmak ve nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu bölgesinin kurulmasına yeni bir ivme kazandırmak için diğerlerine katılmaya hazırdır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231109/zaharovadan-israilin-nukleer-silah-aciklamasina-tepki-bu-bir-soykirim-tehdidi-mi-1077244697.html
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Çin: İsrailli yetkilinin Gazze'ye 'nükleer bomba atılsın' önerisi karşısında şok olduk

13:08 14.11.2023
© AP Photo / Andy WongÇin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang
Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Andy Wong
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Çin Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bölge kurulması çağrısında bulundu.
Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölgenin kurulmasını desteklemek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.
Geng Shuang, "Mevcut bağlam göz önüne alındığında, uluslararası toplum, Ortadoğu'daki bölge ülkeleri arasında uzlaşma ve işbirliğini kolaylaştırmak ve Ortadoğu barış sürecini ilerletmek için büyük aciliyet ve önem taşıyan nükleer silahlardan ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir Ortadoğu bölgesinin kurulmasını desteklemek için daha fazla çaba sarf etmelidir" dedi.
Geng Shuang açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Çin, nükleer silahlardan ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir Ortadoğu'nun kurulmasını desteklemekte ve bu hamlenin kitle imha silahlarının yayılmasını engellemeye, uluslararası yayılmayı önleme rejiminin otoritesini ve etkinliğini korumaya ve silahlanma yarışı ve çatışma riskini azaltmaya yardımcı olacağına ve böylece uzun vadeli bölgesel barış ve güvenliğin korunması için önemli bir mekanizma sağlayacağına inanmaktadır.

Açıklamalarına devam eden Geng, "Her iki tarafta da büyük sivil kayıplar görmek acı verici ve Gazze Şeridi'nde giderek kötüleşen insani krize tanık olmak yürek burkucu. Şiddet, gerçek güvenliği getiremez. Güç kullanımı da kalıcı bir barış yaratmayacaktır" dedi.
Geng açıklamasında Ortadoğu'da barış ve güvenliğin "sadece bölge devletlerinin çıkarlarına değil, aynı zamanda küresel istikrara da bağlı olduğunu" vurguladı.

'İsrail'in açıklamaları karşısında şok olduk'

Açıklamasında İsrailli bazı yetkilierin bir süre önce Gazze Şeridi'ne nükleer atılması yönündeki söylediklerine de değinen Geng, Çin'in bu tür açıklamalar karşısında şok olduğunu ve endişelerini dile getirdiğinin altını çizdi.
Geng bu hususa ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Bu tür açıklamalar evrensel olarak kınanmalıdır ve son derece sorumsuzca ve rahatsız edicidir. Bu tür açıklamalar, nükleer bir savaşın kazanılamayacağı yönündeki uluslararası fikir birliğine ters düşmekte, nükleer silahlardan arındırılmış bir Ortadoğu bölgesi kurulmasına yönelik uluslararası ruha ters düşmekte ve gerilimin azaltılması, çatışmaların durdurulması ve sivillerin korunmasına yönelik uluslararası çağrılara karşı çıkmaktadır.

Geng, Çin'in nükleer meşru müdafaa stratejisine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirterek, "Çin, Ortadoğu bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına pratik olarak katkıda bulunmaya devam edecektir ve bu konferansta fikir birliği oluşturmak ve nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu bölgesinin kurulmasına yeni bir ivme kazandırmak için diğerlerine katılmaya hazırdır" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
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