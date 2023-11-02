https://sputniknews.com.tr/20231102/unicef-cibayeli-multeci-kampindan-gelen-goruntuler-korkunc-ve-dehset-verici-1076996570.html

UNICEF: Cibaliye Mülteci Kampı'ndan gelen görüntüler korkunç ve dehşet verici

UNICEF: Cibaliye Mülteci Kampı'ndan gelen görüntüler korkunç ve dehşet verici

UNICEF tarafından Cibaliye Mülteci Kampı'na yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı. 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T14:13+0300

2023-11-02T14:13+0300

2023-11-02T14:54+0300

israil- filistin çatışması

unicef

birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)

bm çocuklara yardım fonu (unicef)

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

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UNICEF, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği iki hava saldırısının ardından ortaya çıkan sahnelerini 'korkunç ve dehşet verici' olarak nitelendirerek acil insani ateşkes çağrısını yineledi.UNICEF'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Açıklamada Filistin ve İsrail arasında devam eden çatışmalara ilişkin çocukların ölüm ve yaralanmalarına ilişkin de birtakım bilgiler aktarıldı.Açıklamada şu veriler yer aldı:Yapılan açıklamada Filistinli çocukların zaten çok fazla şeye katlandıkları belirtilerek, "çocukların öldürülmesine ve tutsak edilmesine son verilmelidir, çocuklar hedef değildir" cümlelerine yer verildi.UNICEF ayrıca acil insani ateşkes çağrısı tekrarlayarak, tüm çocukların korunmasının sağlanması ve Uluslararası İnsancıl Hukuk uyarınca Gazze Şeridi'nde hayat kurtarıcı yardımların ulaştırılabilmesi için güvenli ve engelsiz insani erişim çağrısını yineledi.

https://sputniknews.com.tr/20231031/unicef-gazze-cocuk-mezarligina-donustu-1076928012.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

cibaliye mülteci kampı

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