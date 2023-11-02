https://sputniknews.com.tr/20231102/unicef-cibayeli-multeci-kampindan-gelen-goruntuler-korkunc-ve-dehset-verici-1076996570.html
UNICEF: Cibaliye Mülteci Kampı'ndan gelen görüntüler korkunç ve dehşet verici
UNICEF: Cibaliye Mülteci Kampı'ndan gelen görüntüler korkunç ve dehşet verici
UNICEF tarafından Cibaliye Mülteci Kampı'na yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T14:13+0300
2023-11-02T14:13+0300
2023-11-02T14:54+0300
israil- filistin çatışması
unicef
birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)
bm çocuklara yardım fonu (unicef)
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
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UNICEF, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği iki hava saldırısının ardından ortaya çıkan sahnelerini 'korkunç ve dehşet verici' olarak nitelendirerek acil insani ateşkes çağrısını yineledi.UNICEF'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Açıklamada Filistin ve İsrail arasında devam eden çatışmalara ilişkin çocukların ölüm ve yaralanmalarına ilişkin de birtakım bilgiler aktarıldı.Açıklamada şu veriler yer aldı:Yapılan açıklamada Filistinli çocukların zaten çok fazla şeye katlandıkları belirtilerek, "çocukların öldürülmesine ve tutsak edilmesine son verilmelidir, çocuklar hedef değildir" cümlelerine yer verildi.UNICEF ayrıca acil insani ateşkes çağrısı tekrarlayarak, tüm çocukların korunmasının sağlanması ve Uluslararası İnsancıl Hukuk uyarınca Gazze Şeridi'nde hayat kurtarıcı yardımların ulaştırılabilmesi için güvenli ve engelsiz insani erişim çağrısını yineledi.
https://sputniknews.com.tr/20231031/unicef-gazze-cocuk-mezarligina-donustu-1076928012.html
israil
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, unicef, cibaliye mülteci kampı
UNICEF: Cibaliye Mülteci Kampı'ndan gelen görüntüler korkunç ve dehşet verici
14:13 02.11.2023 (güncellendi: 14:54 02.11.2023) Abone ol
UNICEF tarafından Cibaliye Mülteci Kampı'na yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
UNICEF, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği iki hava saldırısının ardından ortaya çıkan sahnelerini 'korkunç ve dehşet verici' olarak nitelendirerek acil insani ateşkes çağrısını yineledi.
UNICEF'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Dün ve bugün gerçekleştirilen saldırıların ardından Gazze Şeridi'ndeki Cebaliye kampından gelen katliam görüntüleri korkunç ve dehşet vericidir. Saldırıların çocuklar üzerinde yarattığı tahribata ilişkin elimizde henüz bir tahmin bulunmamakla birlikte, insanların evleri yerle bir olmuş, yüzlerce kişi yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir; ölenler arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu bildirilmektedir.
Açıklamada Filistin ve İsrail arasında devam eden çatışmalara ilişkin çocukların ölüm ve yaralanmalarına ilişkin de birtakım bilgiler aktarıldı.
Açıklamada şu veriler yer aldı:
Bu iki saldırı, 25 gündür devam eden bombardımanlarda bugünkü ölümler hariç 3 bin 500'den fazla çocuğun hayatını kaybetmesine ve 6 bin 800'den fazla çocuğun yaralanmasına yol açtığı bildirilen saldırıları takip etmektedir. Bu, 25 gün boyunca her gün 400'den fazla çocuğun öldürülmesi ya da yaralanması anlamına gelmektedir.
Yapılan açıklamada Filistinli çocukların zaten çok fazla şeye katlandıkları belirtilerek, "çocukların öldürülmesine ve tutsak edilmesine son verilmelidir, çocuklar hedef değildir" cümlelerine yer verildi.
UNICEF ayrıca acil insani ateşkes çağrısı tekrarlayarak, tüm çocukların korunmasının sağlanması ve Uluslararası İnsancıl Hukuk uyarınca Gazze Şeridi'nde hayat kurtarıcı yardımların ulaştırılabilmesi için güvenli ve engelsiz insani erişim çağrısını yineledi.