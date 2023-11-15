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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/birlesmis-milletlerden-gazzede-akan-kanin-durmasi-icin-10-maddelik-cozum-onerisi-1077425948.html
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de 'akan kanın durması' için 10 maddelik çözüm önerisi
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de 'akan kanın durması' için 10 maddelik çözüm önerisi
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet düzeyine... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T17:36+0300
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israil- filistin çatışması
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Kurumdan yapılan yazılı açıklamada Griffiths, "Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet düzeyine ulaşırken dünya, hastanelerin bombalanmasını, prematüre bebeklerin ölmesini ve tüm nüfusun temel yaşam olanaklarından mahrum kalmasını şok içinde izlemeye devam ediyor. Bunun böyle devam etmesine izin verilemez" dedi.Griffiths, Gazze Şeridi'nde akan kanın durması için 10 maddelik bir plan da önerdi. Önerilen planda özetle şu maddeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20231115/israil-ordusunun-baskin-duzenledigi-sifa-hastanesinde-neler-oluyor-1077414365.html
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martin griffiths, bm, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (unocha), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
martin griffiths, bm, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (unocha), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi

Birleşmiş Milletler'den Gazze'de 'akan kanın durması' için 10 maddelik çözüm önerisi

17:36 15.11.2023
© İHABirleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© İHA
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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet düzeyine ulaştığını vurguladı.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada Griffiths, "Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet düzeyine ulaşırken dünya, hastanelerin bombalanmasını, prematüre bebeklerin ölmesini ve tüm nüfusun temel yaşam olanaklarından mahrum kalmasını şok içinde izlemeye devam ediyor. Bunun böyle devam etmesine izin verilemez" dedi.
Griffiths, Gazze Şeridi'nde akan kanın durması için 10 maddelik bir plan da önerdi. Önerilen planda özetle şu maddeler yer aldı:
İnsani yardım konvoylarının akışının kolaylaştırılması,
Refah Kapısı dışındaki kontrol noktalarının açılması,
Akaryakıt dağıtımına izin verilmesi,
İnsani yardım dağıtımına müdahale edilmemesi,
Yerinden edilmiş insanlar için barınma merkezlerinin sayısının artırılması,
Barınma sisteminin korunması
Kamu yardım dağıtım merkezlerinin düzenlenmesi,
Sivillerin güvenli bölgelere hareketine izin verilmesi,
Birleşmiş Milletler'e 1.2 milyar dolar sağlanması
Ateşkesin sağlanması.
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