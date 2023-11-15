https://sputniknews.com.tr/20231115/birlesmis-milletlerden-gazzede-akan-kanin-durmasi-icin-10-maddelik-cozum-onerisi-1077425948.html
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de 'akan kanın durması' için 10 maddelik çözüm önerisi
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de 'akan kanın durması' için 10 maddelik çözüm önerisi
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet düzeyine... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T17:36+0300
2023-11-15T17:36+0300
2023-11-15T17:36+0300
israil- filistin çatışması
martin griffiths
bm
birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (unocha)
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
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Kurumdan yapılan yazılı açıklamada Griffiths, "Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet düzeyine ulaşırken dünya, hastanelerin bombalanmasını, prematüre bebeklerin ölmesini ve tüm nüfusun temel yaşam olanaklarından mahrum kalmasını şok içinde izlemeye devam ediyor. Bunun böyle devam etmesine izin verilemez" dedi.Griffiths, Gazze Şeridi'nde akan kanın durması için 10 maddelik bir plan da önerdi. Önerilen planda özetle şu maddeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20231115/israil-ordusunun-baskin-duzenledigi-sifa-hastanesinde-neler-oluyor-1077414365.html
israil
filistin
gazze
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martin griffiths, bm, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (unocha), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
martin griffiths, bm, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (unocha), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de 'akan kanın durması' için 10 maddelik çözüm önerisi
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet düzeyine ulaştığını vurguladı.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada Griffiths, "Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet düzeyine ulaşırken dünya, hastanelerin bombalanmasını, prematüre bebeklerin ölmesini ve tüm nüfusun temel yaşam olanaklarından mahrum kalmasını şok içinde izlemeye devam ediyor. Bunun böyle devam etmesine izin verilemez" dedi.
Griffiths, Gazze Şeridi'nde akan kanın durması için 10 maddelik bir plan da önerdi. Önerilen planda özetle şu maddeler yer aldı:
İnsani yardım konvoylarının akışının kolaylaştırılması,
Refah Kapısı dışındaki kontrol noktalarının açılması,
Akaryakıt dağıtımına izin verilmesi,
İnsani yardım dağıtımına müdahale edilmemesi,
Yerinden edilmiş insanlar için barınma merkezlerinin sayısının artırılması,
Barınma sisteminin korunması
Kamu yardım dağıtım merkezlerinin düzenlenmesi,
Sivillerin güvenli bölgelere hareketine izin verilmesi,
Birleşmiş Milletler'e 1.2 milyar dolar sağlanması