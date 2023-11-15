https://sputniknews.com.tr/20231115/birlesmis-milletlerden-gazzede-akan-kanin-durmasi-icin-10-maddelik-cozum-onerisi-1077425948.html

Birleşmiş Milletler'den Gazze'de 'akan kanın durması' için 10 maddelik çözüm önerisi

Birleşmiş Milletler'den Gazze'de 'akan kanın durması' için 10 maddelik çözüm önerisi

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet düzeyine... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T17:36+0300

2023-11-15T17:36+0300

2023-11-15T17:36+0300

israil- filistin çatışması

martin griffiths

bm

birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (unocha)

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

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Kurumdan yapılan yazılı açıklamada Griffiths, "Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet düzeyine ulaşırken dünya, hastanelerin bombalanmasını, prematüre bebeklerin ölmesini ve tüm nüfusun temel yaşam olanaklarından mahrum kalmasını şok içinde izlemeye devam ediyor. Bunun böyle devam etmesine izin verilemez" dedi.Griffiths, Gazze Şeridi'nde akan kanın durması için 10 maddelik bir plan da önerdi. Önerilen planda özetle şu maddeler yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20231115/israil-ordusunun-baskin-duzenledigi-sifa-hastanesinde-neler-oluyor-1077414365.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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martin griffiths, bm, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (unocha), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi