Medvedev: İstikrarsız olan bir Orta Doğu, ABD’nin işine geliyor

"Mesele şu ki, her şeyden önce silahlarla dolu, istikrarsız ve her an patlayabilecek bir bölgenin ABD için çok faydalı olduğu aşikar. Bölgede bir sorun çıksa Amerikalıların hizmetlerine ihtiyaç var. Onlar (ABD) olmadan hiçbir yere gidemezsiniz. Onlara ihtiyaç olmadığı takdirde ise önemleri büyük ölçüde zayıflayacaktır. Orta Doğu’da ABD kontrolünde sürdürülken istikrarsızlık, onlara nüfuz ve büyük para getirmektedir.”