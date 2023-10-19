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https://sputniknews.com.tr/20231019/medvedev-istikrarsiz-olan-bir-orta-dogu-abdnin-isine-geliyor-1076497562.html
Medvedev: İstikrarsız olan bir Orta Doğu, ABD’nin işine geliyor
Medvedev: İstikrarsız olan bir Orta Doğu, ABD’nin işine geliyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, hiçbir ABD yönetiminin Orta Doğu'da nihai bir çözümle ilgilenmediğini vurgularken, istikrarsız olan bir Orta... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T12:03+0300
2023-10-19T12:07+0300
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Rus İzvestiya gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, Filistin-İsrail meselesi ve ABD’nin Orta Doğu’daki rolünü değerlendiren Dmitriy Medvedev, istikrarsız ve patlamaya hazır Orta Doğu’nun ABD için çok faydalı olduğunun altını çizerek, bu durumun kendisine nüfuz ve para getirdiğini ifade etti.Meselenin sadece İsrail'in Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki tutumuyla ilgili olmadığına dikkat çeken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, yazısında, “En önemli barış girişimlerine ve bu konuda elde edilen bariz başarılara son verilmesi gerekiyordu ki bu da Washington'un politikasına çok iyi uyuyor. Sonuçta hiçbir ABD yönetimi, Orta Doğu yolunda nihai bir çözüme ve barış anlaşmasının uygulanmasına ilgi duymadı.Tarihi Filistin'in Arap ve Yahudi devletlerine bölünmesine ilişkin 29 Kasım 1947 tarihli BM Genel Kurulu kararı da dahil” ifadelerini kullandı.Medvedev, ABD’nin neden Orta Doğu’da istikrarsızlıktan yararlandığını ise şu sözleriyle dile getirdi:‘ABD’nin Kiev ve Afganistan’a gönderdiği silahlar İsrail'de de can alıyor’Hegemonyasını sürdürme arzusundaki ABD’nin Afganistan ve Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımların sonuçlarına da dikkat çeken Medvedev, “Kiev ve Afganistan'dan gelen Amerikan yapımı silahların İsrail’deki insanları öldürmesine rağmen ABD Kongresi, bu silahlar için İran'ı, Suriye'yi veya Rusya'yı, yani kendileri dışında herkesi suçlamaya koşuyor” dedi.ABD Kongresi'nde, gösterişli bir öfkeyle Hamas hareketinin sahip olduğu ‘tanıdık’ makineli tüfeklerin, silahların ve diğer mühimmatların nereden geldiğinin acilen araştırılmasının talep edildiğini hatırlatan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Rus yazar Bulgakov’un ‘Usta ve Margarita’ romanından alıntı yaptığı makalesini, “Devamlı yalan söylemekten gözleri burunlarına doğru şaşı olmuş Kongre ve Beyaz Saray yetkililerinin iki yüzlülüğü en üst seviyede” diye sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230623/netanyahu-batinin-ukraynaya-verdigi-silahlari-israil-sinirlarinda-goruyoruz-endiseliyiz-1072782847.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, ukrayna, rusya

Medvedev: İstikrarsız olan bir Orta Doğu, ABD’nin işine geliyor

12:03 19.10.2023 (güncellendi: 12:07 19.10.2023)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, hiçbir ABD yönetiminin Orta Doğu'da nihai bir çözümle ilgilenmediğini vurgularken, istikrarsız olan bir Orta Doğu’nun ABD’nin işine geldiğini söyledi.
Rus İzvestiya gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, Filistin-İsrail meselesi ve ABD’nin Orta Doğu’daki rolünü değerlendiren Dmitriy Medvedev, istikrarsız ve patlamaya hazır Orta Doğu’nun ABD için çok faydalı olduğunun altını çizerek, bu durumun kendisine nüfuz ve para getirdiğini ifade etti.
Meselenin sadece İsrail'in Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki tutumuyla ilgili olmadığına dikkat çeken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, yazısında, “En önemli barış girişimlerine ve bu konuda elde edilen bariz başarılara son verilmesi gerekiyordu ki bu da Washington'un politikasına çok iyi uyuyor. Sonuçta hiçbir ABD yönetimi, Orta Doğu yolunda nihai bir çözüme ve barış anlaşmasının uygulanmasına ilgi duymadı.Tarihi Filistin'in Arap ve Yahudi devletlerine bölünmesine ilişkin 29 Kasım 1947 tarihli BM Genel Kurulu kararı da dahil” ifadelerini kullandı.
Medvedev, ABD’nin neden Orta Doğu’da istikrarsızlıktan yararlandığını ise şu sözleriyle dile getirdi:

"Mesele şu ki, her şeyden önce silahlarla dolu, istikrarsız ve her an patlayabilecek bir bölgenin ABD için çok faydalı olduğu aşikar. Bölgede bir sorun çıksa Amerikalıların hizmetlerine ihtiyaç var. Onlar (ABD) olmadan hiçbir yere gidemezsiniz. Onlara ihtiyaç olmadığı takdirde ise önemleri büyük ölçüde zayıflayacaktır. Orta Doğu’da ABD kontrolünde sürdürülken istikrarsızlık, onlara nüfuz ve büyük para getirmektedir.”

‘ABD’nin Kiev ve Afganistan’a gönderdiği silahlar İsrail'de de can alıyor’

Hegemonyasını sürdürme arzusundaki ABD’nin Afganistan ve Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımların sonuçlarına da dikkat çeken Medvedev, “Kiev ve Afganistan'dan gelen Amerikan yapımı silahların İsrail’deki insanları öldürmesine rağmen ABD Kongresi, bu silahlar için İran'ı, Suriye'yi veya Rusya'yı, yani kendileri dışında herkesi suçlamaya koşuyor” dedi.
ABD Kongresi'nde, gösterişli bir öfkeyle Hamas hareketinin sahip olduğu ‘tanıdık’ makineli tüfeklerin, silahların ve diğer mühimmatların nereden geldiğinin acilen araştırılmasının talep edildiğini hatırlatan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Rus yazar Bulgakov’un ‘Usta ve Margarita’ romanından alıntı yaptığı makalesini, “Devamlı yalan söylemekten gözleri burunlarına doğru şaşı olmuş Kongre ve Beyaz Saray yetkililerinin iki yüzlülüğü en üst seviyede” diye sonlandırdı.
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
DÜNYA
Netanyahu: Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahları İsrail sınırlarında görüyoruz, endişeliyiz
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