https://sputniknews.com.tr/20230623/netanyahu-batinin-ukraynaya-verdigi-silahlari-israil-sinirlarinda-goruyoruz-endiseliyiz-1072782847.html

Netanyahu: Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahları İsrail sınırlarında görüyoruz, endişeliyiz

Netanyahu: Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahları İsrail sınırlarında görüyoruz, endişeliyiz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği bazı silahların halihazırda İsrail sınırlarında görüldüğünü ve bunların İran gibi... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T11:48+0300

2023-06-23T11:48+0300

2023-06-23T11:48+0300

dünya

israil

benyamin netanyahu

ukrayna

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Jerusalem Post gazetesine demeç veren Netanyahu, Batı'nın Ukrayna'ya sunduğu askeri yardımın ülkesine yönelik olumsuz yansımaları hakkında konuştu.İsrail'in Ukrayna'ya yardım eden Polonya, Almanya, Fransa veya herhangi bir ülkeden farklı olarak özel bir konumda bulunduğunu söyleyen Netanyahu, "Birincisi, Rusya'yla yakın askeri sınıra sahibiz. Pilotlarımız, Suriye semalarındaki Rus pilotların yakınında uçuyor. İran'ın İsrail'in kuzey sınırına askeri mevzileri güçlendirme girişimlerine karşı hareket serbestliğimizi korumamız önemli. İkincisi, Ukrayna'ya verdiğimiz sistemlerin bize karşı kullanılmasına dair endişelerimiz var. Zira bunlar İran'ın eline geçebilir ve bize karşı kullanılabilir" dedi.Söylediklerinin teorik bir varsayım olmadığını vurgulayan Netanyahu, Batı'nın tanksavar silahlarını halihazırda İsrail sınırlarında gördüklerini ve dolayısıyla bu konuda çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.Diyalog kurduğu Batılı liderlerin büyük bölümünün İsrail'in Ukrayna'ya yardım konusunda dengeli bir yaklaşım sergilemesini haklı bulduğunu kaydeden Netanyahu, zira bu bağlamda İsrail'in Batılı ülkelerden farklı bir konuma sahip olduğunu belirtti.

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