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https://sputniknews.com.tr/20230623/netanyahu-batinin-ukraynaya-verdigi-silahlari-israil-sinirlarinda-goruyoruz-endiseliyiz-1072782847.html
Netanyahu: Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahları İsrail sınırlarında görüyoruz, endişeliyiz
Netanyahu: Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahları İsrail sınırlarında görüyoruz, endişeliyiz
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği bazı silahların halihazırda İsrail sınırlarında görüldüğünü ve bunların İran gibi... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T11:48+0300
2023-06-23T11:48+0300
dünya
israil
benyamin netanyahu
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Jerusalem Post gazetesine demeç veren Netanyahu, Batı'nın Ukrayna'ya sunduğu askeri yardımın ülkesine yönelik olumsuz yansımaları hakkında konuştu.İsrail'in Ukrayna'ya yardım eden Polonya, Almanya, Fransa veya herhangi bir ülkeden farklı olarak özel bir konumda bulunduğunu söyleyen Netanyahu, "Birincisi, Rusya'yla yakın askeri sınıra sahibiz. Pilotlarımız, Suriye semalarındaki Rus pilotların yakınında uçuyor. İran'ın İsrail'in kuzey sınırına askeri mevzileri güçlendirme girişimlerine karşı hareket serbestliğimizi korumamız önemli. İkincisi, Ukrayna'ya verdiğimiz sistemlerin bize karşı kullanılmasına dair endişelerimiz var. Zira bunlar İran'ın eline geçebilir ve bize karşı kullanılabilir" dedi.Söylediklerinin teorik bir varsayım olmadığını vurgulayan Netanyahu, Batı'nın tanksavar silahlarını halihazırda İsrail sınırlarında gördüklerini ve dolayısıyla bu konuda çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.Diyalog kurduğu Batılı liderlerin büyük bölümünün İsrail'in Ukrayna'ya yardım konusunda dengeli bir yaklaşım sergilemesini haklı bulduğunu kaydeden Netanyahu, zira bu bağlamda İsrail'in Batılı ülkelerden farklı bir konuma sahip olduğunu belirtti.
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israil, benyamin netanyahu, ukrayna

Netanyahu: Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahları İsrail sınırlarında görüyoruz, endişeliyiz

11:48 23.06.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği bazı silahların halihazırda İsrail sınırlarında görüldüğünü ve bunların İran gibi düşman ülkelerin eline geçmesinden endişe duyduklarını söyledi.
Jerusalem Post gazetesine demeç veren Netanyahu, Batı'nın Ukrayna'ya sunduğu askeri yardımın ülkesine yönelik olumsuz yansımaları hakkında konuştu.

İsrail'in Ukrayna'ya yardım eden Polonya, Almanya, Fransa veya herhangi bir ülkeden farklı olarak özel bir konumda bulunduğunu söyleyen Netanyahu, "Birincisi, Rusya'yla yakın askeri sınıra sahibiz. Pilotlarımız, Suriye semalarındaki Rus pilotların yakınında uçuyor. İran'ın İsrail'in kuzey sınırına askeri mevzileri güçlendirme girişimlerine karşı hareket serbestliğimizi korumamız önemli. İkincisi, Ukrayna'ya verdiğimiz sistemlerin bize karşı kullanılmasına dair endişelerimiz var. Zira bunlar İran'ın eline geçebilir ve bize karşı kullanılabilir" dedi.

Söylediklerinin teorik bir varsayım olmadığını vurgulayan Netanyahu, Batı'nın tanksavar silahlarını halihazırda İsrail sınırlarında gördüklerini ve dolayısıyla bu konuda çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Diyalog kurduğu Batılı liderlerin büyük bölümünün İsrail'in Ukrayna'ya yardım konusunda dengeli bir yaklaşım sergilemesini haklı bulduğunu kaydeden Netanyahu, zira bu bağlamda İsrail'in Batılı ülkelerden farklı bir konuma sahip olduğunu belirtti.
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