https://sputniknews.com.tr/20231126/yemen-aciklarinda-israille-baglantili-bir-kargo-gemisine-daha-el-koyuldu--1077799212.html
Yemen açıklarında İsraille bağlantılı bir kargo gemisine daha el koyuldu
Yemen açıklarında İsraille bağlantılı bir kargo gemisine daha el koyuldu
Yemen açıklarında içerisinde 22 mürettebat bulunan kargo gemisi kaçırıldı. Geminin İsrailli işadamına ait olduğu iddia edildi. 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T17:33+0300
2023-11-26T17:33+0300
2023-11-26T17:51+0300
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Kızıldeniz’de Aden Körfezi’nde Zodiac Maritime tarafından işletilen ve içerisinde 22 mürettebat bulunan Central Park adlı kargo gemisi kaçırıldı. Geminin İsrailli işadamına ait olduğu iddia edildi.Zodiac Maritime tarafından yapılan açıklamada, olay 'şüpheli bir korsanlık' olarak nitelendirilerek, "Önceliğimiz gemideki 22 mürettebatımızın güvenliğidir” ifadelerini kullanıldı. Geminin kaptanının Türk olduğu ve mürettebatın Rusya, Vietnam, Bulgaristan, Hindistan, Gürcistan ve Filipinler vatandaşlarından oluştuğu aktarılan açıklamada, geminin fosforik asit yükü olduğunu belirtildi. Açıklamada, geminin Clumvez Shipping Inc'e ait olduğu aktarıldı. Zodiac Maritime, İsrailli milyarder Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Group'unun bir parçası olarak biliniyor.Husiler 19 Kasım’da İsrailli bağlantısı olduğu gerekçesiyle bir kargı gemisine el koymuştuGemi kaçırma olayını henüz hiçbir grup üstlenmezken, Yemen’deki Husiler, 19 Kasım’da Kızıldeniz'de 25 mürettebatı bulunan Galaxy Leader adlı kargo gemisine İsrailli bağlantısı olduğu gerekçesiyle el koymuştu. İsrailli iş adamı Abraham Ungar'a ait olan bir İngiliz şirketine kayıtlı olan Bahama bandıralı Galaxy Leader, kaçırıldığı sırada bir Japon şirketi tarafından işletiliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20231126/macaristan-meclis-baskani-ates-puskurdu-almanya-hitler-yonetiminden-bile-daha-hizli-cokebilir--1077795444.html
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Yemen açıklarında İsraille bağlantılı bir kargo gemisine daha el koyuldu
17:33 26.11.2023 (güncellendi: 17:51 26.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Yemen açıklarında içerisinde 22 mürettebat bulunan kargo gemisi kaçırıldı. Geminin İsrailli işadamına ait olduğu iddia edildi.
Kızıldeniz’de Aden Körfezi’nde Zodiac Maritime tarafından işletilen ve içerisinde 22 mürettebat bulunan Central Park adlı kargo gemisi kaçırıldı. Geminin İsrailli işadamına ait olduğu iddia edildi.
Zodiac Maritime tarafından yapılan açıklamada, olay 'şüpheli bir korsanlık' olarak nitelendirilerek, "Önceliğimiz gemideki 22 mürettebatımızın güvenliğidir” ifadelerini kullanıldı. Geminin kaptanının Türk olduğu ve mürettebatın Rusya, Vietnam, Bulgaristan, Hindistan, Gürcistan ve Filipinler vatandaşlarından oluştuğu aktarılan açıklamada, geminin fosforik asit yükü olduğunu belirtildi. Açıklamada, geminin Clumvez Shipping Inc'e ait olduğu aktarıldı.
Zodiac Maritime, İsrailli milyarder Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Group'unun bir parçası olarak biliniyor.
Husiler 19 Kasım’da İsrailli bağlantısı olduğu gerekçesiyle bir kargı gemisine el koymuştu
Gemi kaçırma olayını henüz hiçbir grup üstlenmezken, Yemen’deki Husiler, 19 Kasım’da Kızıldeniz'de 25 mürettebatı bulunan Galaxy Leader adlı kargo gemisine İsrailli bağlantısı olduğu gerekçesiyle el koymuştu. İsrailli iş adamı Abraham Ungar'a ait olan bir İngiliz şirketine kayıtlı olan Bahama bandıralı Galaxy Leader, kaçırıldığı sırada bir Japon şirketi tarafından işletiliyordu.