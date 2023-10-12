https://sputniknews.com.tr/20231012/stoltenberg-abdnin-ortadogudaki-askeri-varligini-guclendirmesi-onemli-1076258552.html

Stoltenberg: ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendirmesi önemli

Stoltenberg: ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendirmesi önemli

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendirmesinin gerekli olduğunu belirtti. 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T01:24+0300

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ‘İsrail'e düşman’ ülkelerin Ortadoğu'daki mevcut durumdan yararlanmaya çalışmasını önlemek için ABD'nin bölgedeki varlığını güçlendirmesinin gerekli olduğunu savundu.Stoltenberg, "İsrail'e düşman olan ülke veya örgütlerin, şu anda gözlemlediğimiz durumdan yararlanmaya çalışmaması çok önemli. Mevcut çatışmada caydırıcılığı olan ABD askeri varlığının bölgede arttığını görüyoruz” dedi.Stoltenberg ayrıca, İsrail'e yardımın NATO müttefiklerini Ukrayna'yı desteklemekten ‘uzaklaştıracağına’ inanmadığını belirterek. "NATO müttefikleri birçok tehdide aynı anda yanıt verebilecek yeterli imkana sahip; birini seçmek zorunda değiller. Bu aynı zamanda Ukrayna ve İsrail'i desteklemek için de geçerli” diye konuştu.

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