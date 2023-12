https://sputniknews.com.tr/20231225/filistin-israil-saldirilarinda-olen-gazzeli-sayisi-20-bin-674e-ulasti-1078924487.html

Filistin: İsrail saldırılarında ölen Gazzeli sayısı 20 bin 674’e ulaştı

2023-12-25T17:33+0300

2023-12-25T17:33+0300

2023-12-25T18:44+0300

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın Gazze Sözcüsü Eşref el-Kudra, sosyal medya paylaşımında, “7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında can verenlerin sayısı 20 bin 674'e çıktı” diye yazdı.Ayrıca yaralanan Gazzeli sayısının 54 bin 536’ya çıktığı ifade edildi.‘Gazze’de sağlık sistemi yok edildi’Gazze Şeridi Hükümet Sözcüsü İsmail es-Savabta, bölgedeki sağlık sisteminin çöküş halinde olduğunu belirtti.İsmail es-Savabta, Al Jazeera televizyonuna açıklamasında, “Gazze’de sağlık sektörü fiili çöküş aşamasına geldi” ifadesini kullandı.9 binden fazla kişinin, tedavi alamadığı için can verdiğini kaydeden es-Savabta, İsrail’in saldırıları yüzünden bölgedeki 23 hastanenin tamamen faaliyeti durdurduğunu söyledi.Gazzeli yetkili, “Ulaşan insani yardım sağlık sisteminin ihtiyacının sadece yüzde 2’sini karşılıyor” diye kaydetti.İsmail es-Savabta, sağlık sisteminin onarımı için bölgeye her gün bin kamyon yardım gönderme çağrısında bulundu. 9 binden fazla Filistinli tedavi edilemediği için hayatını kaybettiGazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de sağlık sisteminin çökmesiyle tedavi edilemeyen 9 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.Sevabite, Gazze Şeridi'nde 23 hastanenin İsrail saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldığını belirtti.Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceğine dikkati çeken Sevabite, 9 binden fazla Filistinlinin tedavi edilemediği için hayatını kaybettiğine vurgu yaptı.Sevabite, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların, sağlık sektöründeki ihtiyacın ancak yüzde 2'sine yettiğine dikkati çekerek, İsrail'in 80 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de sağlık sisteminin canlandırılması için günlük 1000 yardım tırının ulaştırılması gerektiğini kaydetti.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyinde aktif hastanenin kalmaması ve Şifa Tıp Kompleksi'ndeki yetersizlikler nedeniyle yaralıların hayatını kaybettiğini açıklamıştı.Gazze kentindeki son aktif hastane olan El-Ehli Baptist'in de 19 Aralık'ta hizmet dışı kaldığı duyurulmuştu.Tıbbi imkanların yetersizliği, yerinden edilen kişilerin hastanelere sığınması ve yaralı sayısının çokluğu nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde durumun kontrolden çıktığı belirtilmişti.İsrail saldırıları nedeniyle nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği Gazze Şeridi'nde, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı merkezlerdeki kalabalık ve hijyen malzemeleri eksikliğinin bulaşıcı hastalıklara yol açtığı açıklanmıştı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dünya ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara sık sık tıbbi malzeme ve sahra hastanesi kurma çağrısını yineliyor.İsrail’in, yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’ne 7 Ekim saldırılarının ardından elektrik ve su tedariki ile yardım ve yakıt girişini kesmesi nedeniyle bölge halkı insani bir felaket yaşıyor.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 424 Filistinli öldürüldü, 54 bin 36 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

2023

