https://sputniknews.com.tr/20231007/rusya-disisleri-bakanligi-israildeki-catismanin-tirmanmasindan-endise-duyuyoruz-1076128625.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'deki çatışmanın tırmanmasından endişe duyuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'deki çatışmanın tırmanmasından endişe duyuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasından endişe duyduğunu ifade ederek, gerilimin derhal durdurulması gerektiğini vurguladı. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Filistin-İsrail ihtilafının yeniden tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov ve Mısır Dışişleri Bakanı'nın yaptıkları görüşmede Filistin ve İsrail arasındaki gerilimin derhal durdurulması gerektiğini vurguladıkları ifade edildi.Buna ek olarak konuşmada Filistin-İsrail arasında bir müzakere sürecinin oluşturulması gerektiğinin altı çizildi.

https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-muhalefeti-netanyahuya-acil-durum-hukumeti-kurmasini-onerdi-1076127389.html

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