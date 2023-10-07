https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-muhalefeti-netanyahuya-acil-durum-hukumeti-kurmasini-onerdi-1076127389.html
İsrail muhalefeti, Netanyahu'ya acil durum hükümeti kurmasını önerdi
İsrail muhalefeti, Netanyahu'ya acil durum hükümeti kurmasını önerdi
İsrail'de muhalefet lideri Lapid, Başbakan Netanyahu'ya acil durum hükümeti kurmayı önerdi. 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T19:45+0300
2023-10-07T19:45+0300
2023-10-07T19:45+0300
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İsrail Ana Muhalefet Lideri Yair Lapid, Kassam Tugayları'nın, İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattığını duyurmasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya ortak bir acil durum hükümeti kurmayı önerdi. Lapid, söz konusu öneride şu cümleler yer aldı:Açıklamada Lapid, Eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın da böyle bir hükümete katılacağından şüphesi olmadığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231007/pentagon-israile-halkini-korumak-icin-lazim-olacak-her-seyi-saglayacagiz-1076121821.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, filistin, hamas, yair lapid, benyamin netahyahu
israil, israil-filistin, israil ordusu, filistin, hamas, yair lapid, benyamin netahyahu
İsrail muhalefeti, Netanyahu'ya acil durum hükümeti kurmasını önerdi
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İsrail'de muhalefet lideri Lapid, Başbakan Netanyahu'ya acil durum hükümeti kurmayı önerdi.
İsrail Ana Muhalefet Lideri Yair Lapid, Kassam Tugayları'nın, İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattığını duyurmasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya ortak bir acil durum hükümeti kurmayı önerdi.
Lapid, söz konusu öneride şu cümleler yer aldı:
Mevcut olağanüstü hal durumunda, farklılıkları bir kenara bırakmaya ve önümüzdeki zorlu ve uzun süreci yönetmek üzere kendisiyle birlikte profesyonel bir olağanüstü hal hükümeti kurmaya hazırım.
Açıklamada Lapid, Eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın da böyle bir hükümete katılacağından şüphesi olmadığını sözlerine ekledi.