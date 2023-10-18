https://sputniknews.com.tr/20231018/gazze-icin-81-ilde-sela-okunuyor-1076469539.html

Gazze için 81 ilde sela okunuyor

Gazze için 81 ilde sela okunuyor

İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için ülke genelinde camilerde sela okunuyor. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T12:48+0300

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türkiye

türkiye

sela

gazze

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İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda katledilenler için Türkiye genelindeki camilerde öğle namazı öncesi sela okunuyor. Ayrıca öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak, Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde sela okunacak.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231018/istanbul-valiliginden-israil-protestolarina-iliskin-aciklama-1076462803.html

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