https://sputniknews.com.tr/20231128/lubnan-medya-ulusal-konseyi-bbcnin-kamuoyu-nezdindeki-guvenilirligi-kaybedildi-1077867442.html

Lübnan Medya Ulusal Konseyi: BBC'nin kamuoyu nezdindeki güvenilirliği kaybedildi

Lübnan Medya Ulusal Konseyi: BBC'nin kamuoyu nezdindeki güvenilirliği kaybedildi

Lübnan Görsel-İşitsel Medya Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Awad, İsrail-Filistin çatışmasındaki yayın politikası sebebiyle BBC'nin güvenilirliğinin... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T14:35+0300

2023-11-28T14:35+0300

2023-11-28T14:35+0300

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Lübnan Görsel-İşitsel Medya Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı İbrahim Awad, hükümetler ve rejimler tarafından desteklenen pek çok kurumun, -BBC'de de olduğu gibi- görüntüleri istedikleri gibi sunduklarını ve gerçekleri çarpıttığını belirtti. Awad, Sputnik'e verdiği röportajda, "İsrail ve müttefiklerinin Gazze Şeridi'nde yaptıklarının bir sonucu olarak Londra'nın tanık olduğu büyük gösteri, kamuoyunun olup bitenlerin farkına vardığını ve artık buna aldırış etmediğini kanıtlıyor" dedi. "BBC ve onun gibiler yayınlarında Filistin tarafını görmezden geliyorlar ve İsrail'in kendisini savunduğunu göstermeye çalışıyorlar” diyen Awad, “Kurum Gazze Şeridi'ndeki savaşın başlangıcından bu yana İsrail'i kucaklayan İngiliz hükümetinin ve başkanının politikasını takip ediyor” dedi.Awad, başta Batı kamuoyu olmak üzere uluslararası kamuoyunun artık gerçeği anladığını Gazze'de olup bitenleri çarpıtan, uyduran tüm kurumlara karşı geldiğini vurgulayarak, bu kurumların güvenilirliğinin sorgulanmasının giderek artacağına dikkat çekti.BBC için çalışan gazeteciler daha önce BBC'yi Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin haberlerinde önyargı ve çifte standartla suçlamış ve örgütün İsrail'in kayıplarına daha fazla önem verdiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231124/bbc-muhabirleri-al-jazeeraya-gonderdikleri-mektupta-kurumlarinin-yayin-politikasini-elestirdi-1077761990.html

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