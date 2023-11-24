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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/bbc-muhabirleri-al-jazeeraya-gonderdikleri-mektupta-kurumlarinin-yayin-politikasini-elestirdi-1077761990.html
BBC muhabirleri, Al Jazeera'ya gönderdikleri mektupta kurumlarının yayın politikasını eleştirdi
BBC muhabirleri, Al Jazeera'ya gönderdikleri mektupta kurumlarının yayın politikasını eleştirdi
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin muhabirleri, kurumlarını, İsrail-Filistin meselesinde "İsrail yanlısı tutum sergilemek ve yayınlarında İsraillilere kıyasla... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T22:05+0300
2023-11-24T22:08+0300
israil- filistin çatışması
bbc
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muhabir
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al jazeera
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Al Jazeera'da yer alan habere göre, BBC'nin İngiltere merkezli 8 çalışanı, Al Jazeera'ya 2 bin 300 kelimelik bir mektup gönderdi.Muhabirler, mektupta kurumlarını İsrail lehine tarafgir tutum sergilemekle suçladı.Mektupta, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin haberlerinde "gözü kara" tutum sergileyen BBC'nin, İsrail-Filistin meselesinde "sivillerin nasıl görüldüğü konusunda çifte standart" uyguladığı iddia edildi.Mektupta, "BBC, İsrail'in iddialarına eleştirel şekilde yaklaşmayarak, hikayeyi doğru şekilde anlatmayı başaramadı ve bu nedenle kamuoyunun Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerini anlamasına yardımcı olamadı" ifadesi kullanıldı.7 Ekim'den bu yana binlerce Filistinlinin öldürüldüğüne işaret edilen mektupta, "Bu sayı ne zaman editöryal duruşumuzu değiştirecek kadar yüksek olacak?" denildi.'BBC, katliam ve vahşet gibi terimleri sadece Hamas için kullanıyor'BBC muhabirleri, mektupta, kurumun, "katliam" ve "vahşet" gibi terimleri "sadece Hamas için kullanıldığını ve Hamas'ı bölgedeki şiddetin tek kışkırtıcısı ve faili olarak gösterildiğini belirtti.Mektupta, "BBC'den resmi ve tarafsız insani yardım kuruluşlarının kanıta dayalı bulgularını daha iyi yansıtmasını ve bunlara itibar etmesini istiyoruz" ifadesine yer verildi.BBC çalışanları, ayrıca, kurumlarına, "tüm sivillere eşit muamele edilmesinin haberlerinin merkezinde yer almasını sağlaması" çağrısında bulundu.'İsraillilere geniş yer verilirken, Filistinli sivillere yönelik insancıl yayınlar eksik kaldı'Mektupta, BBC'nin yayınlarında, saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilere geniş yer verildiğine işaret edilerek şu değerlendirmede bulunuldu:Mektupta ayrıca, BBC'nin izleyicilerine İsrail'in işgali ve Filistinlilerin çektiği acıların tarihine ilişkin önemli bilgiler de vermediği ifade edildi.BBC iddiaları reddettiBBC Sözcüsü, Al Jazeera'ya gönderdiği elektronik postada, söz konusu iddialara, "Çatışmayla ilgili haberlerimiz boyunca BBC, Gazze ve İsrail'de yaşayan siviller için yıkıcı insani maliyeti açıkça ortaya koymuştur" yanıtını verdi.Sözcü, ayrıca BBC'nin savaşla ilgili yayınlarından örnekler ve Filistinlilerin çektiği acılara dair insan hikayelerini içeren bir liste gönderdi.
https://sputniknews.com.tr/20231124/misir-cumhurbaskani-sisiden-uluslararasi-topluma-filistini-tanima-cagrisi-1077751719.html
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bbc, bbc radyo, muhabir, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, al jazeera
bbc, bbc radyo, muhabir, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, al jazeera

BBC muhabirleri, Al Jazeera'ya gönderdikleri mektupta kurumlarının yayın politikasını eleştirdi

22:05 24.11.2023 (güncellendi: 22:08 24.11.2023)
© AA / Belal Khaledİsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 43. gününde artarak sürüyor. Han Yunus'ta Aşur ailesine ait apartmana düzenlenen saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıdan etkilenen Filistinliler, üzüntü yaşadı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 43. gününde artarak sürüyor. Han Yunus'ta Aşur ailesine ait apartmana düzenlenen saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıdan etkilenen Filistinliler, üzüntü yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AA / Belal Khaled
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İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin muhabirleri, kurumlarını, İsrail-Filistin meselesinde "İsrail yanlısı tutum sergilemek ve yayınlarında İsraillilere kıyasla Filistinli sivillere yeterince yer vermemekle" eleştirdi.
Al Jazeera'da yer alan habere göre, BBC'nin İngiltere merkezli 8 çalışanı, Al Jazeera'ya 2 bin 300 kelimelik bir mektup gönderdi.
Muhabirler, mektupta kurumlarını İsrail lehine tarafgir tutum sergilemekle suçladı.
Mektupta, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin haberlerinde "gözü kara" tutum sergileyen BBC'nin, İsrail-Filistin meselesinde "sivillerin nasıl görüldüğü konusunda çifte standart" uyguladığı iddia edildi.
Mektupta, "BBC, İsrail'in iddialarına eleştirel şekilde yaklaşmayarak, hikayeyi doğru şekilde anlatmayı başaramadı ve bu nedenle kamuoyunun Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerini anlamasına yardımcı olamadı" ifadesi kullanıldı.
7 Ekim'den bu yana binlerce Filistinlinin öldürüldüğüne işaret edilen mektupta, "Bu sayı ne zaman editöryal duruşumuzu değiştirecek kadar yüksek olacak?" denildi.

'BBC, katliam ve vahşet gibi terimleri sadece Hamas için kullanıyor'

BBC muhabirleri, mektupta, kurumun, "katliam" ve "vahşet" gibi terimleri "sadece Hamas için kullanıldığını ve Hamas'ı bölgedeki şiddetin tek kışkırtıcısı ve faili olarak gösterildiğini belirtti.
Mektupta, "BBC'den resmi ve tarafsız insani yardım kuruluşlarının kanıta dayalı bulgularını daha iyi yansıtmasını ve bunlara itibar etmesini istiyoruz" ifadesine yer verildi.
BBC çalışanları, ayrıca, kurumlarına, "tüm sivillere eşit muamele edilmesinin haberlerinin merkezinde yer almasını sağlaması" çağrısında bulundu.

'İsraillilere geniş yer verilirken, Filistinli sivillere yönelik insancıl yayınlar eksik kaldı'

Mektupta, BBC'nin yayınlarında, saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilere geniş yer verildiğine işaret edilerek şu değerlendirmede bulunuldu:
"Buna karşılık Filistinli sivillere yönelik insancıl yayınlar eksik kaldı. BBC'nin Gazze Şeridi'ne erişimdeki zorluklar nedeniyle Gazze'deki hikayeleri daha iyi aktaramadığını söylemek zayıf bir mazerettir. Bu, örneğin, haftalar boyunca bireysel hikayeler anlatılarak ve takip edilerek başarılabilir. Gazze ve Batı Şeria'daki cesur gazetecilerin sosyal medya içeriklerinin bolluğundan tam anlamıyla faydalanmak için de çok az girişimde bulunuldu."
Mektupta ayrıca, BBC'nin izleyicilerine İsrail'in işgali ve Filistinlilerin çektiği acıların tarihine ilişkin önemli bilgiler de vermediği ifade edildi.

BBC iddiaları reddetti

BBC Sözcüsü, Al Jazeera'ya gönderdiği elektronik postada, söz konusu iddialara, "Çatışmayla ilgili haberlerimiz boyunca BBC, Gazze ve İsrail'de yaşayan siviller için yıkıcı insani maliyeti açıkça ortaya koymuştur" yanıtını verdi.
Sözcü, ayrıca BBC'nin savaşla ilgili yayınlarından örnekler ve Filistinlilerin çektiği acılara dair insan hikayelerini içeren bir liste gönderdi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
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