Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özgürlük Partisi'nin lideri özgürlüklere karşı'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Erol Şahin: Otomobil fiyatları Şubat'ta yüzde 10 artacak
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Canan Dağdeviren, ilham veren 100 kadın listesinde
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekanın tıp alanındaki katkıları
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: Gazze’de Batı’nın maskesi düştü
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: İsrail’in nükleer silahlarının denetimine dair bir başvuru gelmedi
17:46
1 dk
SESLİ HABER
Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilimciler Antarktika’da rekor düzeyde sebze hasadı topladı
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB VE NATO, Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Rus uçak üreticisinden ‘savaş uçakları’ açıklaması
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Uluslararası ilişkiler uzmanı: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
19:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Öğretmenlerin saygınlıklarının azalmasından duyduğu endişe hüzün verici'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mısra Öz: Tek istediğimiz adalet
12:00
90 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:32
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Napolyon filmi ve Ridley Scott
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore, Güney Kore ile yapılan askeri önlemleri yeniden devreye sokacak
17:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
18:10
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
19:13
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin Sözcüsü Peskov, AB'yi ‘ABD’nin kontrolündeki bir kıta’ olarak tanımladı
19:29
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/misir-cumhurbaskani-sisiden-uluslararasi-topluma-filistini-tanima-cagrisi-1077751719.html
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, uluslararası topluma askerden arındırılmış Filistin Devleti'ni tanıma çağrısında bulundu. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T15:57+0300
2023-11-24T15:57+0300
israil- filistin çatışması
abdülfettah el sisi
mısır
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/12/1058847781_0:0:1928:1085_1920x0_80_0_0_78847003f0d76dfae7908d760ce3f91f.jpg
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, uluslararası topluma Filistin Devleti'ni tanıma, Birleşmiş Milletler'e katılımını sağlama, askerden arındırılmış bir şekilde ve güvenliği sağlamak maksadıyla uluslararası veya Arap güçlerinin bölgede yer alması çağrısında bulundu.Sisi, Belçika ve İspanya başbakanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında şu cümlelere yer verdi:Sisi açıklamasında, "Her 5 yılda bir buna benzer bir olaylara maruz kalıyoruz, bu da can kayıplarına yol açıyor" diyerek Filistinli vatandaşlarının Gazze Şeridi'ni terk etmeye zorlamanın tehlikesi konusunda uyardı ve bu konuyu tehlikeli olarak nitelendirdi.Sisi açıklamalarında şu sözleri zikretti:Sisi, 5 bin 500'ü çocuk ve 2 binden fazlası kadın olmak üzere yaklaşık 15 bin sivilin ölümüne yol açan bombalama nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insanların su, yiyecek ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle acı çektiğini vurguladı.Kurbanların yüzde 60 ya da 70'inden fazlası sivil, kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade eden Sisi, şu anki aşamada Gazze Şeridi'ndeki gerilimi kontrol altına almayı ve yardım sağlamayı hedeflediklerini belirterek, Mısır'ın ekonomik koşullara rağmen Şeride'ye yardımın yaklaşık yüzde 75'ini sağladığını vurguladı.Sisi, evlerini kaybedenlerin barınması için sadece güneyde değil, Gazze Şeridi'nin her yerinde güvenli alanların olması gerektiğinin altını çizerek uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde acı çeken sivillerin rahatlatılması için yeterli yardımı sağlaması gerektiğine dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20231123/sisi-filistinlilerin-zorla-misira-goc-ettirilmesi-kirmizi-cizgimiz-1077730980.html
mısır
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/12/1058847781_215:0:1928:1285_1920x0_80_0_0_50260967198e18b068f6e3806f4c5d01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abdülfettah el sisi, mısır, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm)
abdülfettah el sisi, mısır, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm)

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı

15:57 24.11.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLMısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi,
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Abone ol
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, uluslararası topluma askerden arındırılmış Filistin Devleti'ni tanıma çağrısında bulundu.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, uluslararası topluma Filistin Devleti'ni tanıma, Birleşmiş Milletler'e katılımını sağlama, askerden arındırılmış bir şekilde ve güvenliği sağlamak maksadıyla uluslararası veya Arap güçlerinin bölgede yer alması çağrısında bulundu.
Sisi, Belçika ve İspanya başbakanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında şu cümlelere yer verdi:
Bu devletin askerden arındırılmasına, NATO'dan, Birleşmiş Milletler'den, Arap güçlerinden veya Amerikan güçlerinden güçlerin gelmesine hazırız. Böylece Filistin ve İsrail devletlerinin güvenliğini sağlayabiliriz.
Sisi açıklamasında, "Her 5 yılda bir buna benzer bir olaylara maruz kalıyoruz, bu da can kayıplarına yol açıyor" diyerek Filistinli vatandaşlarının Gazze Şeridi'ni terk etmeye zorlamanın tehlikesi konusunda uyardı ve bu konuyu tehlikeli olarak nitelendirdi.
Sisi açıklamalarında şu sözleri zikretti:
ABD Başkanı Joe Biden'a tutumumuzu ilettim. Biden, Gazze Şeridi dışında zorla yerinden edilmeye izin vermeyeceği konusunda bana güvence verdi ve konu İspanya ve Belçika başbakanlarıyla da doğrulandı. Bunu dün de teyit ettim, bugün de tekrarlıyorum, biz Mısır'da buna izin vermeyeceğiz.
Sisi, 5 bin 500'ü çocuk ve 2 binden fazlası kadın olmak üzere yaklaşık 15 bin sivilin ölümüne yol açan bombalama nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insanların su, yiyecek ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle acı çektiğini vurguladı.
Kurbanların yüzde 60 ya da 70'inden fazlası sivil, kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade eden Sisi, şu anki aşamada Gazze Şeridi'ndeki gerilimi kontrol altına almayı ve yardım sağlamayı hedeflediklerini belirterek, Mısır'ın ekonomik koşullara rağmen Şeride'ye yardımın yaklaşık yüzde 75'ini sağladığını vurguladı.
Sisi, evlerini kaybedenlerin barınması için sadece güneyde değil, Gazze Şeridi'nin her yerinde güvenli alanların olması gerektiğinin altını çizerek uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde acı çeken sivillerin rahatlatılması için yeterli yardımı sağlaması gerektiğine dikkat çekti.
Abdülfettah el-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
Dün, 21:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала