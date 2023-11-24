https://sputniknews.com.tr/20231124/misir-cumhurbaskani-sisiden-uluslararasi-topluma-filistini-tanima-cagrisi-1077751719.html
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, uluslararası topluma askerden arındırılmış Filistin Devleti'ni tanıma çağrısında bulundu. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T15:57+0300
2023-11-24T15:57+0300
2023-11-24T15:57+0300
israil- filistin çatışması
abdülfettah el sisi
mısır
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
birleşmiş milletler (bm)
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, uluslararası topluma Filistin Devleti'ni tanıma, Birleşmiş Milletler'e katılımını sağlama, askerden arındırılmış bir şekilde ve güvenliği sağlamak maksadıyla uluslararası veya Arap güçlerinin bölgede yer alması çağrısında bulundu.Sisi, Belçika ve İspanya başbakanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında şu cümlelere yer verdi:Sisi açıklamasında, "Her 5 yılda bir buna benzer bir olaylara maruz kalıyoruz, bu da can kayıplarına yol açıyor" diyerek Filistinli vatandaşlarının Gazze Şeridi'ni terk etmeye zorlamanın tehlikesi konusunda uyardı ve bu konuyu tehlikeli olarak nitelendirdi.Sisi açıklamalarında şu sözleri zikretti:Sisi, 5 bin 500'ü çocuk ve 2 binden fazlası kadın olmak üzere yaklaşık 15 bin sivilin ölümüne yol açan bombalama nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insanların su, yiyecek ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle acı çektiğini vurguladı.Kurbanların yüzde 60 ya da 70'inden fazlası sivil, kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade eden Sisi, şu anki aşamada Gazze Şeridi'ndeki gerilimi kontrol altına almayı ve yardım sağlamayı hedeflediklerini belirterek, Mısır'ın ekonomik koşullara rağmen Şeride'ye yardımın yaklaşık yüzde 75'ini sağladığını vurguladı.Sisi, evlerini kaybedenlerin barınması için sadece güneyde değil, Gazze Şeridi'nin her yerinde güvenli alanların olması gerektiğinin altını çizerek uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde acı çeken sivillerin rahatlatılması için yeterli yardımı sağlaması gerektiğine dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20231123/sisi-filistinlilerin-zorla-misira-goc-ettirilmesi-kirmizi-cizgimiz-1077730980.html
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abdülfettah el sisi, mısır, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm)
abdülfettah el sisi, mısır, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm)
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, uluslararası topluma askerden arındırılmış Filistin Devleti'ni tanıma çağrısında bulundu.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, uluslararası topluma Filistin Devleti'ni tanıma, Birleşmiş Milletler'e katılımını sağlama, askerden arındırılmış bir şekilde ve güvenliği sağlamak maksadıyla uluslararası veya Arap güçlerinin bölgede yer alması çağrısında bulundu.
Sisi, Belçika ve İspanya başbakanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında şu cümlelere yer verdi:
Bu devletin askerden arındırılmasına, NATO'dan, Birleşmiş Milletler'den, Arap güçlerinden veya Amerikan güçlerinden güçlerin gelmesine hazırız. Böylece Filistin ve İsrail devletlerinin güvenliğini sağlayabiliriz.
Sisi açıklamasında, "Her 5 yılda bir buna benzer bir olaylara maruz kalıyoruz, bu da can kayıplarına yol açıyor" diyerek Filistinli vatandaşlarının Gazze Şeridi'ni terk etmeye zorlamanın tehlikesi konusunda uyardı ve bu konuyu tehlikeli olarak nitelendirdi.
Sisi açıklamalarında şu sözleri zikretti:
ABD Başkanı Joe Biden'a tutumumuzu ilettim. Biden, Gazze Şeridi dışında zorla yerinden edilmeye izin vermeyeceği konusunda bana güvence verdi ve konu İspanya ve Belçika başbakanlarıyla da doğrulandı. Bunu dün de teyit ettim, bugün de tekrarlıyorum, biz Mısır'da buna izin vermeyeceğiz.
Sisi, 5 bin 500'ü çocuk ve 2 binden fazlası kadın olmak üzere yaklaşık 15 bin sivilin ölümüne yol açan bombalama nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insanların su, yiyecek ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle acı çektiğini vurguladı.
Kurbanların yüzde 60 ya da 70'inden fazlası sivil, kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade eden Sisi, şu anki aşamada Gazze Şeridi'ndeki gerilimi kontrol altına almayı ve yardım sağlamayı hedeflediklerini belirterek, Mısır'ın ekonomik koşullara rağmen Şeride'ye yardımın yaklaşık yüzde 75'ini sağladığını vurguladı.
Sisi, evlerini kaybedenlerin barınması için sadece güneyde değil, Gazze Şeridi'nin her yerinde güvenli alanların olması gerektiğinin altını çizerek uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde acı çeken sivillerin rahatlatılması için yeterli yardımı sağlaması gerektiğine dikkat çekti.