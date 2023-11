https://sputniknews.com.tr/20231124/misir-cumhurbaskani-sisiden-uluslararasi-topluma-filistini-tanima-cagrisi-1077751719.html

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı

24.11.2023

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, uluslararası topluma Filistin Devleti'ni tanıma, Birleşmiş Milletler'e katılımını sağlama, askerden arındırılmış bir şekilde ve güvenliği sağlamak maksadıyla uluslararası veya Arap güçlerinin bölgede yer alması çağrısında bulundu.Sisi, Belçika ve İspanya başbakanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında şu cümlelere yer verdi:Sisi açıklamasında, "Her 5 yılda bir buna benzer bir olaylara maruz kalıyoruz, bu da can kayıplarına yol açıyor" diyerek Filistinli vatandaşlarının Gazze Şeridi'ni terk etmeye zorlamanın tehlikesi konusunda uyardı ve bu konuyu tehlikeli olarak nitelendirdi.Sisi açıklamalarında şu sözleri zikretti:Sisi, 5 bin 500'ü çocuk ve 2 binden fazlası kadın olmak üzere yaklaşık 15 bin sivilin ölümüne yol açan bombalama nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insanların su, yiyecek ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle acı çektiğini vurguladı.Kurbanların yüzde 60 ya da 70'inden fazlası sivil, kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade eden Sisi, şu anki aşamada Gazze Şeridi'ndeki gerilimi kontrol altına almayı ve yardım sağlamayı hedeflediklerini belirterek, Mısır'ın ekonomik koşullara rağmen Şeride'ye yardımın yaklaşık yüzde 75'ini sağladığını vurguladı.Sisi, evlerini kaybedenlerin barınması için sadece güneyde değil, Gazze Şeridi'nin her yerinde güvenli alanların olması gerektiğinin altını çizerek uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde acı çeken sivillerin rahatlatılması için yeterli yardımı sağlaması gerektiğine dikkat çekti.

