https://sputniknews.com.tr/20231101/iran-dini-lideri-hamaneyden-israile-petrol-ve-gida-ambargosu-cagrisi-1076961619.html

İran dini lideri Hamaney’den İsrail'e petrol ve gıda ambargosu çağrısı

İran dini lideri Hamaney’den İsrail'e petrol ve gıda ambargosu çağrısı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Müslüman ülkelere İsrail'e petrol ve gıda tedarik etmeme çağrısında bulundu. 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T23:40+0300

2023-11-01T23:40+0300

2023-11-01T23:40+0300

israil- filistin çatışması

ayetullah ali hamaney

iran

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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İran dini lideri Hamaney, üniversite öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada, Müslüman ülkelerin İsrail ile her türlü ticari ve ekonomik işbirliğini derhal durdurması gerektiğini belirtti.Hamaney, “Müslüman ülkelerin kayıtsız şartsız ve derhal kabul etmesi gereken şey, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara son verilmesidir. Petrol ve gıda ihracatı durdurulmalı. Müslüman ülkeler, İsrail ile her türlü ticari ve ekonomik işbirliğine son vermeli” diye konuştu.Geçen hafta sonu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'i bundan sonra herkesi harekete geçmeye zorlayabilecek ‘kırmızı çizgileri aşmakla’ suçlamıştı, daha önce ise ayrıca Tahran’ın ABD'nin Gazze Şeridi etrafındaki duruma müdahale edilmemesi yönündeki uyarılarına uymayacağını söylemişti, aynı zamanda Hamas’ın İsrail’e saldırısının arkasında İran’ın olduğu suçlamalarını reddetmişti.İran Dışişleri Bakanlığı ise İsrail makamlarını ‘uluslararası hukukun olabildiğince tüm yasalarını’ ihlal etmekle suçlayan bir bildiri yayınlamıştı.İran lideri Ali Hamaney, yakın zamanda Tahran’da yaptığı konuşmada, ABD'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlerin suç ortağı olduğunu söylemişti.İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, başkent Tahran'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını değerlendirdi.Hamaney, "Bu olayda ABD, (İsrail'in işlediği) cinayetin bariz suç ortağıdır. ABD'nin eli tüm mazlumların kanına bulaşmıştır. Gazze'deki cinayeti o yönetiyor" dedi.Batılı liderlerin Tel Aviv'i ziyaretlerinin ardında, İsrail'in dağılma ve yıkılma endişesinin bulunduğunu dile getiren Hamaney, Hamas'ın İsrail'e büyük bir darbe vurduğunu belirterek, İsrail yönetiminin Hamas'tan alamadığı intikamı, sivil halkı bombalayarak almaya çalıştığını vurguladı.Gazze halkının sabrından övgüyle bahseden Hamaney, "Savaşçılar, harekete geçmeye hazır bir şekilde bekliyorlar. Moral ve motivasyonlarını ve hareket kabiliyetlerini korudular ve korumaya da devam edecekler" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231031/tahrandan-dikkat-ceken-aciklama-iran-neden-suriyede-1076913226.html

iran

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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ayetullah ali hamaney, iran, israil, filistin, gazze, gazze şeridi