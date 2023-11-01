İran dini lideri Hamaney’den İsrail'e petrol ve gıda ambargosu çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İsrail-Filistin çatışması yeni bir boyuta evriliyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Ekonomide hedefler 2053'e ertelendi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı: Sektörde 'şüpheli' olgusu tekrar değerlendirilmeli
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
İsrail'in kara harekatı ve sonuçları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo
18:32
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina Çölü'ne zorla göç ettirme planı ortaya çıktı
18:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD ve İsrail'in Gazze planı sızdı: Bölgede çok uluslu güç konuşlandırılabilir
18:49
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Telefonda 'şakalanan' İtalya Başbakanı Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraflar
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Dağıstan lideri Melikov'dan bölgedeki Yahudileri koruma sözü
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Rusya Doğu Avrupa için tehdit oluşturmuyor
19:29
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri: Ortadoğu’daki krizi ABD kışkırttı
19:37
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Filistinliler İsrail’i öngördüğü için tüneller kazdı
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la gündemin öne çıkan köşe yazıları
10:30
37 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/iran-dini-lideri-hamaneyden-israile-petrol-ve-gida-ambargosu-cagrisi-1076961619.html
İran dini lideri Hamaney’den İsrail'e petrol ve gıda ambargosu çağrısı
İran dini lideri Hamaney’den İsrail'e petrol ve gıda ambargosu çağrısı
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Müslüman ülkelere İsrail'e petrol ve gıda tedarik etmeme çağrısında bulundu. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T23:40+0300
2023-11-01T23:40+0300
israil- filistin çatışması
ayetullah ali hamaney
iran
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076961335_0:0:2386:1342_1920x0_80_0_0_3c1f71b1356d6c3eab060f431768f695.jpg
İran dini lideri Hamaney, üniversite öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada, Müslüman ülkelerin İsrail ile her türlü ticari ve ekonomik işbirliğini derhal durdurması gerektiğini belirtti.Hamaney, “Müslüman ülkelerin kayıtsız şartsız ve derhal kabul etmesi gereken şey, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara son verilmesidir. Petrol ve gıda ihracatı durdurulmalı. Müslüman ülkeler, İsrail ile her türlü ticari ve ekonomik işbirliğine son vermeli” diye konuştu.Geçen hafta sonu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'i bundan sonra herkesi harekete geçmeye zorlayabilecek ‘kırmızı çizgileri aşmakla’ suçlamıştı, daha önce ise ayrıca Tahran’ın ABD'nin Gazze Şeridi etrafındaki duruma müdahale edilmemesi yönündeki uyarılarına uymayacağını söylemişti, aynı zamanda Hamas’ın İsrail’e saldırısının arkasında İran’ın olduğu suçlamalarını reddetmişti.İran Dışişleri Bakanlığı ise İsrail makamlarını ‘uluslararası hukukun olabildiğince tüm yasalarını’ ihlal etmekle suçlayan bir bildiri yayınlamıştı.İran lideri Ali Hamaney, yakın zamanda Tahran’da yaptığı konuşmada, ABD'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlerin suç ortağı olduğunu söylemişti.İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, başkent Tahran'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını değerlendirdi.Hamaney, "Bu olayda ABD, (İsrail'in işlediği) cinayetin bariz suç ortağıdır. ABD'nin eli tüm mazlumların kanına bulaşmıştır. Gazze'deki cinayeti o yönetiyor" dedi.Batılı liderlerin Tel Aviv'i ziyaretlerinin ardında, İsrail'in dağılma ve yıkılma endişesinin bulunduğunu dile getiren Hamaney, Hamas'ın İsrail'e büyük bir darbe vurduğunu belirterek, İsrail yönetiminin Hamas'tan alamadığı intikamı, sivil halkı bombalayarak almaya çalıştığını vurguladı.Gazze halkının sabrından övgüyle bahseden Hamaney, "Savaşçılar, harekete geçmeye hazır bir şekilde bekliyorlar. Moral ve motivasyonlarını ve hareket kabiliyetlerini korudular ve korumaya da devam edecekler" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231031/tahrandan-dikkat-ceken-aciklama-iran-neden-suriyede-1076913226.html
iran
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076961335_163:0:2386:1667_1920x0_80_0_0_a9419ef80ff4dde4476103d6325eaa19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ayetullah ali hamaney, iran, israil, filistin, gazze, gazze şeridi
ayetullah ali hamaney, iran, israil, filistin, gazze, gazze şeridi

İran dini lideri Hamaney’den İsrail'e petrol ve gıda ambargosu çağrısı

23:40 01.11.2023
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handoutİran lideri Ali Hamaney
İran lideri Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout
Abone olTelegram
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Müslüman ülkelere İsrail'e petrol ve gıda tedarik etmeme çağrısında bulundu.
İran dini lideri Hamaney, üniversite öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada, Müslüman ülkelerin İsrail ile her türlü ticari ve ekonomik işbirliğini derhal durdurması gerektiğini belirtti.
Hamaney, “Müslüman ülkelerin kayıtsız şartsız ve derhal kabul etmesi gereken şey, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara son verilmesidir. Petrol ve gıda ihracatı durdurulmalı. Müslüman ülkeler, İsrail ile her türlü ticari ve ekonomik işbirliğine son vermeli” diye konuştu.
Geçen hafta sonu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'i bundan sonra herkesi harekete geçmeye zorlayabilecek ‘kırmızı çizgileri aşmakla’ suçlamıştı, daha önce ise ayrıca Tahran’ın ABD'nin Gazze Şeridi etrafındaki duruma müdahale edilmemesi yönündeki uyarılarına uymayacağını söylemişti, aynı zamanda Hamas’ın İsrail’e saldırısının arkasında İran’ın olduğu suçlamalarını reddetmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı ise İsrail makamlarını ‘uluslararası hukukun olabildiğince tüm yasalarını’ ihlal etmekle suçlayan bir bildiri yayınlamıştı.
İran lideri Ali Hamaney, yakın zamanda Tahran’da yaptığı konuşmada, ABD'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlerin suç ortağı olduğunu söylemişti.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, başkent Tahran'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını değerlendirdi.
Hamaney, "Bu olayda ABD, (İsrail'in işlediği) cinayetin bariz suç ortağıdır. ABD'nin eli tüm mazlumların kanına bulaşmıştır. Gazze'deki cinayeti o yönetiyor" dedi.
Batılı liderlerin Tel Aviv'i ziyaretlerinin ardında, İsrail'in dağılma ve yıkılma endişesinin bulunduğunu dile getiren Hamaney, Hamas'ın İsrail'e büyük bir darbe vurduğunu belirterek, İsrail yönetiminin Hamas'tan alamadığı intikamı, sivil halkı bombalayarak almaya çalıştığını vurguladı.
Gazze halkının sabrından övgüyle bahseden Hamaney, "Savaşçılar, harekete geçmeye hazır bir şekilde bekliyorlar. Moral ve motivasyonlarını ve hareket kabiliyetlerini korudular ve korumaya da devam edecekler" ifadelerini kullandı.
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
DÜNYA
Tahran'dan dikkat çeken açıklama: İran neden Suriye'de?
Dün, 13:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала