https://sputniknews.com.tr/20231031/tahrandan-dikkat-ceken-aciklama-iran-neden-suriyede-1076913226.html
Tahran'dan dikkat çeken açıklama: İran neden Suriye'de?
Tahran'dan dikkat çeken açıklama: İran neden Suriye'de?
İran'ın BM Temsilcisi İravani ABD'nin İran'a yönelttiği tüm ithamları reddederek İran'ın Suriye'de terörle mücadele maksadıyla bulunduğunun altını çizdi. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T13:23+0300
2023-10-31T13:23+0300
2023-10-31T13:23+0300
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İran'ın BM Temsilcisi Amir İravani ABD'nin tüm iddialarını reddederek ülkesinin Şam'ın talebi üzerine terörle mücadele için Suriye'de bulunduğunu söyledi. İravani açıklamasında ayrıca Washington'u 'suçu suçludan kurbana kaydırmaya' çalışmakla itham etti.İravani BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin onu sorunun bir parçası haline getirdiğini söyleyerek ABD ve bazı Batılı ülkelerin Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını görmezden gelirken İsrail'e haksız bir meşru müdafaa hakkı vermeye çalıştığını ve Filistin direnişini terörizmle bir tuttuğunu vurguladı.Büyükelçi, İran'ın öncelikli hedefinin bölgede herhangi bir tırmanıştan kaçınmak olduğunu, bu nedenle de Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım için yapılan uluslararası çağrıları desteklediğini vurguladı. Bununla birlikte İravani, İran'ın güvenliğini tehlikeye atan her türlü tehdit, saldırı ya da saldırganlığa karşılık vereceğini söyledi.Pentagon, ABD savaş uçaklarının Cuma günü erken saatlerde Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı iki noktaya hava saldırısı düzenlediğini ve bunun geçen hafta başında bölgedeki ABD üslerine ve personeline yönelikinsansız hava aracı ve füze saldırısına misilleme olduğunu açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231029/iran-lideri-reisi-israil-kirmizi-cizgileri-asti--1076832766.html
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Tahran'dan dikkat çeken açıklama: İran neden Suriye'de?
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İran'ın BM Temsilcisi İravani ABD'nin İran'a yönelttiği tüm ithamları reddederek İran'ın Suriye'de terörle mücadele maksadıyla bulunduğunun altını çizdi.
İran'ın BM Temsilcisi Amir İravani ABD'nin tüm iddialarını reddederek ülkesinin Şam'ın talebi üzerine terörle mücadele için Suriye'de bulunduğunu söyledi. İravani açıklamasında ayrıca Washington'u 'suçu suçludan kurbana kaydırmaya' çalışmakla itham etti.
İravani BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin onu sorunun bir parçası haline getirdiğini söyleyerek ABD ve bazı Batılı ülkelerin Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını görmezden gelirken İsrail'e haksız bir meşru müdafaa hakkı vermeye çalıştığını ve Filistin direnişini terörizmle bir tuttuğunu vurguladı.
Büyükelçi, İran'ın öncelikli hedefinin bölgede herhangi bir tırmanıştan kaçınmak olduğunu, bu nedenle de Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım için yapılan uluslararası çağrıları desteklediğini vurguladı. Bununla birlikte İravani, İran'ın güvenliğini tehlikeye atan her türlü tehdit, saldırı ya da saldırganlığa karşılık vereceğini söyledi.
Pentagon, ABD savaş uçaklarının Cuma günü erken saatlerde Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı iki noktaya hava saldırısı düzenlediğini ve bunun geçen hafta başında bölgedeki ABD üslerine ve personeline yönelikinsansız hava aracı ve füze saldırısına misilleme olduğunu açıklanmıştı.