https://sputniknews.com.tr/20231208/blinken-israilin-gazzede-sivilleri-koruma-niyeti-ve-sahadaki-durum-arasinda-fark-var-1078211437.html

Blinken: İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var

Blinken: İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var" diyerek İsrail'in sivilleri korumaya önem... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T10:48+0300

2023-12-08T10:48+0300

2023-12-08T10:48+0300

israil- filistin çatışması

antony blinken

abd

abd dışişleri bakanlığı

israil

filistin

israil-filistin

david cameron

ingiltere

sivil ölümü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Washington'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.İsrail'in Gazze'nin güneyinde yürüttüğü 'kampanyanın' üzerinden hemen hemen 1 hafta geçtiğini kaydeden Blinken, İsrail'in sivilleri korumaya ve insani yardımı artırmaya önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.Blinken, güvenli bölgeler ve iletişimin iyileştirilmesine odaklanılması gerektiğini belirterek insanların güvenli bir şekilde nereye gidebileceğini bilmesi gerektiğini dile getirdi.İsrail ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam ettiğini aktaran Blinken, "İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var" değerlendirmesinde bulundu.İsrail-Filistin çatışmasındaki son durumHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 177’ye yükseldi.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 93 Hizbullah mensubu öldü.Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatıİsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.İsrail ordusu, 1 Aralık'ta insani aranın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231201/lavrov-blinken-ve-borrell-uskupteki-agit-toplantisindan-korkakca-kacti-1077985468.html

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antony blinken, abd, abd dışişleri bakanlığı, israil, filistin, israil-filistin, david cameron, ingiltere, sivil ölümü