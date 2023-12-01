https://sputniknews.com.tr/20231201/lavrov-blinken-ve-borrell-uskupteki-agit-toplantisindan-korkakca-kacti-1077985468.html
Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı
Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T13:40+0300
2023-12-01T13:40+0300
2023-12-01T13:40+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
antony blinken
abd
josep borrell
avrupa birliği
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
agit
makedonya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077959958_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_c4a93c5e3a72bab33e239f913c07a626.jpg
Kuzey Makedonya'nın başkentinde yapılan AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile AB yetkilisi Borrell'e sert tepki gösterdi.Lavrov, "Bu etkinlikte Ukraynalı bakan, Polonya'nın ve Baltık ülkelerinin bakanları yoktu. Anladığım kadarıyla Blinken ve Borrell de gitti. Neden bunlar oluyor? Sanırım bununla Rusya'yı tecrit etme niyetlerinin altını çiziyorlar. Ben ise onların sadece korktuğunu düşünüyorum, elimizdeki bulgularla adil bir konuşma yapmaktan korkuyorlar. Mevkidaşım, Dışişleri Bakanı Blinken kaçtı. Ben hiçbir yere kaçmadım" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/lavrov-nato-ve-abnin-uzantisi-haline-getirilen-agitin-durumu-icler-acisi-1077958801.html
rusya
avrupa birliği
makedonya
üsküp
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077959958_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_52717650e94fe774e98f53aba7ec389c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sergey lavrov, rusya, antony blinken, abd, josep borrell, avrupa birliği, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), agit, makedonya, üsküp
sergey lavrov, rusya, antony blinken, abd, josep borrell, avrupa birliği, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), agit, makedonya, üsküp
Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Üsküp'teki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'ndan korkakça kaçtığını vurguladı.
Kuzey Makedonya'nın başkentinde yapılan AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile AB yetkilisi Borrell'e sert tepki gösterdi.
Lavrov, "Bu etkinlikte Ukraynalı bakan, Polonya'nın ve Baltık ülkelerinin bakanları yoktu. Anladığım kadarıyla Blinken ve Borrell de gitti. Neden bunlar oluyor? Sanırım bununla Rusya'yı tecrit etme niyetlerinin altını çiziyorlar. Ben ise onların sadece korktuğunu düşünüyorum, elimizdeki bulgularla adil bir konuşma yapmaktan korkuyorlar. Mevkidaşım, Dışişleri Bakanı Blinken kaçtı. Ben hiçbir yere kaçmadım" ifadelerini kullandı.