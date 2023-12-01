https://sputniknews.com.tr/20231201/lavrov-blinken-ve-borrell-uskupteki-agit-toplantisindan-korkakca-kacti-1077985468.html

Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı

Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T13:40+0300

2023-12-01T13:40+0300

2023-12-01T13:40+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

antony blinken

abd

josep borrell

avrupa birliği

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

agit

makedonya

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Kuzey Makedonya'nın başkentinde yapılan AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile AB yetkilisi Borrell'e sert tepki gösterdi.Lavrov, "Bu etkinlikte Ukraynalı bakan, Polonya'nın ve Baltık ülkelerinin bakanları yoktu. Anladığım kadarıyla Blinken ve Borrell de gitti. Neden bunlar oluyor? Sanırım bununla Rusya'yı tecrit etme niyetlerinin altını çiziyorlar. Ben ise onların sadece korktuğunu düşünüyorum, elimizdeki bulgularla adil bir konuşma yapmaktan korkuyorlar. Mevkidaşım, Dışişleri Bakanı Blinken kaçtı. Ben hiçbir yere kaçmadım" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231130/lavrov-nato-ve-abnin-uzantisi-haline-getirilen-agitin-durumu-icler-acisi-1077958801.html

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sergey lavrov, rusya, antony blinken, abd, josep borrell, avrupa birliği, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), agit, makedonya, üsküp