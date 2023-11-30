https://sputniknews.com.tr/20231130/lavrov-nato-ve-abnin-uzantisi-haline-getirilen-agitin-durumu-icler-acisi-1077958801.html

Lavrov: NATO ve AB'nin uzantısı haline getirilen AGİT'in durumu içler acısı

Lavrov: NATO ve AB'nin uzantısı haline getirilen AGİT'in durumu içler acısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) NATO ve AB'nin uzantısı haline getirildiğini ve teşkilatın durumunun... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T16:53+0300

2023-11-30T16:53+0300

2023-11-30T16:53+0300

dünya

rusya

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

avrupa

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nato

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.AGİT bağlamında iyimser olmak için hiçbir özel gerekçe bulunmadığını söyleyen Lavrov, "Fiiliyatta AGİT, NATO ve AB'nin uzantısına dönüştürülüyor. Bir yıldan çok az daha uzun bir süre sonra Helsinki Nihai Senedi'nin 50. yıldönümü. Bu çerçevede üzülerek belirtmem gerekir ki, bu önemli tarih yaklaşırken AGİT içler acısı bir halde ve geleceği belirsiz" ifadelerini kullandı.'AGİT uçurumun eşiğinde'Batı'nın eylemlerinin AGİT'i yeniden canlandırmaya yatırım yapmanın anlamını sorgulattığını kaydeden Lavrov, "Batılı başkentler, kıskançlık saplantısıyla AGİT'in yeniden canlanma şansını ortadan kaldırıyor. Rusya ve Belarus'un olmadığı bir Avrupa siyasi topluluğu oluşturdular. Açıkça itiraf edelim ki teşkilat uçurumun eşiğinde" dedi.'ABD ve Avrupalı tebaaları, Doğu ile Batı arasındaki geniş işbirliğine ket vurdu'Batı'nın yaptırımlarına da değinen Lavrov, "ABD ve Avrupalı tebaaları, Rus ekonomisini çökertmek amacıyla Rusya'ya binlerce yaptırım uygulayarak bir zamanlar ortak olan bölgemizde Doğu ile Batı arasındaki geniş işbirliğine ket vurdular" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231130/abnin-ucus-izni-verdigi-rusya-disisleri-bakani-lavrov-kuzey-makedonyada-1077939490.html

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rusya, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa, ekonomi, nato, avrupa birliği