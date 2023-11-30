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AB’nin uçuş izni verdiği Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Makedonya'da
AB’nin uçuş izni verdiği Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Makedonya'da
Avrupa Birliği’nin (AB) geçtiğimiz yıl Varşova yönetiminin kararıyla Polonya'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısına katılmasına izin... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T09:06+0300
2023-11-30T09:06+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
kuzey makedonya
avrupa birliği
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
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Avrupa Birliği’nin (AB) geçtiğimiz yıl Varşova yönetiminin kararıyla Polonya'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısına katılmasına izin vermediği Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu yıl Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığındaki toplantı kapsamında başkent Üsküp’e ulaştı.Bulgaristan’dan Zaharova’ya hava sahasını kullanma izni çıkmadıLavrov'un uçağı Yunanistan üzerinden Kuzey Makedonya'ya ulaşırken, başlangıçta Rus bakan ve heyetini taşıyan uçağın, hava sahasını kullanmasına izin veren Bulgaristan üzerinden geçmesinin beklendiği, ancak Sofya'nın uçuş serbestisi kararının Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova için geçerli olmadığı ortaya çıktı.Bu gezinin, Lavrov'un, Belarus ve Türkiye ziyaretleri hariç, Ukrayna'da başlayan askeri operasyon sonrası Avrupa'ya yaptığı ilk ziyaret olması da dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20231127/ab-komisyonu-lavrovun-kuzey-makedonyadaki-agit-toplantisina-gitmesi-ab-yaptirimlarini-ihlal-etmez-1077833172.html
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kuzey makedonya, avrupa birliği, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), agit

AB’nin uçuş izni verdiği Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Makedonya'da

09:06 30.11.2023
© Sputnik / Григорий СысоевRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Avrupa Birliği’nin (AB) geçtiğimiz yıl Varşova yönetiminin kararıyla Polonya'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısına katılmasına izin vermediği Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu yıl Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığındaki toplantı kapsamında başkent Üsküp’e ulaştı.
Avrupa Birliği’nin (AB) geçtiğimiz yıl Varşova yönetiminin kararıyla Polonya'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısına katılmasına izin vermediği Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu yıl Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığındaki toplantı kapsamında başkent Üsküp’e ulaştı.

Bulgaristan’dan Zaharova’ya hava sahasını kullanma izni çıkmadı

Lavrov'un uçağı Yunanistan üzerinden Kuzey Makedonya'ya ulaşırken, başlangıçta Rus bakan ve heyetini taşıyan uçağın, hava sahasını kullanmasına izin veren Bulgaristan üzerinden geçmesinin beklendiği, ancak Sofya'nın uçuş serbestisi kararının Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova için geçerli olmadığı ortaya çıktı.
Bu gezinin, Lavrov'un, Belarus ve Türkiye ziyaretleri hariç, Ukrayna'da başlayan askeri operasyon sonrası Avrupa'ya yaptığı ilk ziyaret olması da dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2023
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AB Komisyonu: Lavrov'un Kuzey Makedonya'daki AGİT toplantısına gitmesi AB yaptırımlarını ihlal etmez
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