https://sputniknews.com.tr/20231130/abnin-ucus-izni-verdigi-rusya-disisleri-bakani-lavrov-kuzey-makedonyada-1077939490.html

AB’nin uçuş izni verdiği Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Makedonya'da

AB’nin uçuş izni verdiği Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Makedonya'da

Avrupa Birliği’nin (AB) geçtiğimiz yıl Varşova yönetiminin kararıyla Polonya'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısına katılmasına izin... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T09:06+0300

2023-11-30T09:06+0300

2023-11-30T09:06+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

kuzey makedonya

avrupa birliği

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

agit

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Avrupa Birliği’nin (AB) geçtiğimiz yıl Varşova yönetiminin kararıyla Polonya'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısına katılmasına izin vermediği Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu yıl Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığındaki toplantı kapsamında başkent Üsküp’e ulaştı.Bulgaristan’dan Zaharova’ya hava sahasını kullanma izni çıkmadıLavrov'un uçağı Yunanistan üzerinden Kuzey Makedonya'ya ulaşırken, başlangıçta Rus bakan ve heyetini taşıyan uçağın, hava sahasını kullanmasına izin veren Bulgaristan üzerinden geçmesinin beklendiği, ancak Sofya'nın uçuş serbestisi kararının Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova için geçerli olmadığı ortaya çıktı.Bu gezinin, Lavrov'un, Belarus ve Türkiye ziyaretleri hariç, Ukrayna'da başlayan askeri operasyon sonrası Avrupa'ya yaptığı ilk ziyaret olması da dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20231127/ab-komisyonu-lavrovun-kuzey-makedonyadaki-agit-toplantisina-gitmesi-ab-yaptirimlarini-ihlal-etmez-1077833172.html

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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kuzey makedonya, avrupa birliği, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), agit