https://sputniknews.com.tr/20231127/ab-komisyonu-lavrovun-kuzey-makedonyadaki-agit-toplantisina-gitmesi-ab-yaptirimlarini-ihlal-etmez-1077833172.html

AB Komisyonu: Lavrov'un Kuzey Makedonya'daki AGİT toplantısına gitmesi AB yaptırımlarını ihlal etmez

AB Komisyonu: Lavrov'un Kuzey Makedonya'daki AGİT toplantısına gitmesi AB yaptırımlarını ihlal etmez

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kuzey Makedonya'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T16:24+0300

2023-11-27T16:24+0300

2023-11-27T16:24+0300

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Geçen sene Varşova yönetiminin kararıyla Polonya'daki AGİT toplantısına katılmasına izin verilmeyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB Komisyonu'nundan gelen açıklamayla bu hafta Üsküp'te yapılacak zirvede yerini alabilecek.AB Komisyonu Sözcüsü Stano, "Ülkeler, Rusya'ya ait uçağın kendi toprakları üzerinde uçmasına izin verirse veya Kuzey Makedonya yetkilileri Lavrov'un ülkeye inmesine ve bizzat katılmasına izin verirse her şey yolunda olacak. Bu, yaptırımların ihlali olmayacak" dedi.Lavrov'un AB'nin yaptırım listesinde bulunmasına rağmen özellikle resmi yetkililerin BM veya AGİT gibi çok uluslu platformların çalışmalarına katılımı söz konusu olduğunda her yaptırımın bir istisnasının olduğunu kaydeden Stano, "Yaptırım altındaki kişiler bile, eğer seyahat amaçları yaptırım listelerine eklenmelerinin nedenleriyle bağlantılıysa AB ülkelerine gelebilir" ifadelerini kullandı.Lavrov, bugün Moskova'da, 2015'te vefat eden eski Rusya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yevgeniy Primakov anısına düzenlenen 'Uluslararası Primakov Okumaları Forumu'ndaki konuşmasında Bulgaristan'ın hava sahasını açmayı kabul etmesi halinde AGİT toplantısına katılacağını söylemişti.Lavrov, Batılı temsilciler de dahil birkaç kişiden buluşma talebi geldiğini, toplantıya katılmaları halinde hepsiyle görüşeceklerini belirtmişti.AGİT dönem başkanı Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki toplantı 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20231127/lavrov-gelecek-sene-brics-icinde-tek-odeme-sistemine-gececegiz--1077826543.html

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rusya, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, makedonya, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), avrupa komisyonu, avrupa