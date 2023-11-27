https://sputniknews.com.tr/20231127/lavrov-gelecek-sene-brics-icinde-tek-odeme-sistemine-gececegiz--1077826543.html

Lavrov: Gelecek sene BRICS içinde tek ödeme sistemine geçeceğiz

Lavrov: Gelecek sene BRICS içinde tek ödeme sistemine geçeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Primakov Okuma Forumu'nda konuşuyor. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T14:20+0300

2023-11-27T14:20+0300

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Başkent Moskova'da düzenlenen 9. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, alternatif ödeme sistemlerinin hızla uygulamaya konulduğu BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeleri arasında ödemelerde dolar yerine ulusal para birimlerinin kullanılmasına hızlı bir geçişin gözlemlendiğini söyleyerek, "Gelecek sene BRICS içinde tek ödeme sistemine geçeceğiz" ifadesini kullandı. ‘Rusya, BRICS'in uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek için her şeyi yapacak’ Rusya'nın BRICS başkanlığı süresince örgütün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek için her şeyi yapacağını söyleyen Lavrov, şöyle konuştu:‘Rusya'nın Avrupa'nın ekonomik ‘kıvraklıklarına’ bağımlılıktan nasıl kurtulacağını düşünmesi gerekiyor’ Lavrov, Rusya’nın şu anda Avrupa ile ilişkileri yeniden tesis etmeyi değil, ekonomideki ‘kıvraklıklarına’ bağımlılıktan nasıl kurtulacağını düşünmesi gerektiğini ifade etti.“Avrupa ile ilişkilerimizi nasıl yeniden tesis edeceğimizi düşünmemize hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Avrupa’nın özellikle ticaret, ekonomi ve yatırım politikasında Washington'un etkisi altında yaptığı kıvraklıklara bağımlılıktan nasıl kurtulacağımızı düşünmeliyiz” diye konuşan Lavrov, Rusya'nın, geleceğinin bağlı olduğu ekonomi, yaşam ve güvenlik gibi tüm kilit sektörlerde kendisini koruma altına alması gerektiğini vurguladı.‘Rusya'nın komşularına karşı saldırgan planları yok ve olmayacak’ ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in defalarca ABD'nin Ukrayna'yı desteklememesi halinde Rusya'nın kazanacağını ve komşu ülkelere saldıracağını söylediğini hatırlatan Lavrov, söz konusu söylemin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi. Rus diplomat, “Rusya'nın herhangi bir saldırgan planı, herhangi bir fetih planı yoktur, hiçbir zaman olmadı ve olamaz” vurgusunu yaptı.‘Küresel çoğunluk Batı'nın G20'yi kendi amaçları için kullanmasına izin vermeyecek’Bakan Lavrov, dünyada çoğunlukta olan ülkelerin G20 zirvelerinde Batı'nın bu forumu kendi jeopolitik çıkarları doğrultusunda kullanmasına izin vermeyeceklerini gösterdiklerini dile getirdi. “Bu grubun son zirveleri, küresel çoğunluk ülkelerinin, Batı'nın küresel finansal ve ekonomik sorunları ortak çıkarlar doğrultusunda değerlendiren bu forumu ABD ve müttefiklerinin dar bencil jeopolitik tasarımlarını teşvik edecek bir araca dönüştürmesine izin vermeme kararını doğruladı” diyerek, Batılı ülkelerin Hindistan'daki G20 zirvesinde gündemi ‘Ukraynalaştırmaya’ çalıştıklasrını ancak sonuç alamadıklarını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231127/bakan-rus-gazina-ihtiyacimiz-yok-demisti-ab-ulkesi-tekrardan-rus-gazi-ithaletmeyebasladi-1077822363.html

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