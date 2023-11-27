https://sputniknews.com.tr/20231127/bakan-rus-gazina-ihtiyacimiz-yok-demisti-ab-ulkesi-tekrardan-rus-gazi-ithaletmeyebasladi-1077822363.html

Bakan 'Rus gazına ihtiyacımız yok' demişti: AB ülkesi tekrardan Rus gazı ithal etmeye başladı

Bakan 'Rus gazına ihtiyacımız yok' demişti: AB ülkesi tekrardan Rus gazı ithal etmeye başladı

Rusya'dan gaz konusunda bağımsız olduk diyen Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, Ekim'den itibaren tekrardan Rus gazı ithal etmeye başlayan Çekyalı... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T12:41+0300

2023-11-27T12:41+0300

2023-11-27T12:42+0300

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Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sikela, Çekya'daki şirketlerin Ekim ayından itibaren tekrardan Rus doğal gazını ithalat ettiğini açıkladı. Cumartesi günü Facebook'tan yaptığı bir paylaşımda, "Çekya'nın Rus gazına ihtiyacı yok" diyen Sikela, ülkenin yaklaşan kış için tedarik biriktirme konusunda da herhangi bir sorunu olmadığını belirtmişti. Bakan sözlerine, "Buna rağmen, bu hafta Enerji Düzenleme Kurumu'nun aylık raporu, bazı şirketlerin Ekim ayında Rusya'dan gaz ithal etme başladığını ortaya koydu" ifadeleriyle devam etti. Sikela, ayrıca Rus doğal gazının, yaptırım olmasına rağmen ülkenin toplam gaz sevkiyatınında küçük de olsa rol oynadığını belirtti. Bakan daha önce de ülkenin tedarik kaynaklarını ve yollarını çeşitlendirdiği için 2023 yılında 'Rusya'dan hiç gaz ithal etmeyeceğini' ifade etmişti. Çekya'nın Norveç'ten gaz satın aldığını ve Batı Avrupa limanlarından deniz yoluyla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aldığını söyledi. Zamanında Türkiye'deki Rus gazını almama konusunda uyarmıştıÇekya’nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, 2022'de Ankara’da düzenlenen Ekonomik Forum toplantısında, Rusya’nın Türkiye’de doğalgaz merkezi kurması hakkında, "Avrupa bunun bir Rus gazı olduğunu bilecek. Avrupa’nın satın almamasını bekliyorum" demişti. Sikela son yazısında, Çekya'nın 'Rus gazına olan bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmayı' başardığını vurgulamıştı. 'Çekya'nın tedarik ettiği gazın yüzde 40'ı Rus menşeili' Trinity Bank baş ekonomisti Lukas Kovanda yerel medya portalı Echo24'e yaptığı açıklamada Çekya'ya tedarik edilen gazın yüzde 40'ının Rus menşeili olduğunu ve Slovakya sınırındaki Lanzhot üzerinden teslim edildiğini söyledi. Uzman, Çek Cumhuriyeti'nin Rus petrolü alımlarını da arttırdığını ve bu yılın ilk yarısındaki ithalatın 2010'dan bu yana önceki tüm yıllarda aynı dönemde elde edilen hacimleri aştığını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-ve-turkiye-dogalgaz-transfer-merkezinin-yol-haritasi-uzerinde-ilkesel-mutabakata-vardi-1077816031.html

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rusya, gaz, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), rusya ve türkiye: stratejik ortaklığa doğru, rus doğal gazı, çekya, çek cumhuriyeti, moskova, türkiye