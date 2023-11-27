https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-ve-turkiye-dogalgaz-transfer-merkezinin-yol-haritasi-uzerinde-ilkesel-mutabakata-vardi-1077816031.html
Rusya ve Türkiye, doğalgaz transfer merkezinin yol haritası üzerinde ilkesel mutabakata vardı
Rusya ve Türkiye, doğalgaz transfer merkezinin yol haritası üzerinde ilkesel mutabakata vardı
Ankara ve Moskova, Türkiye'de kurulacak doğalgaz transfer merkeziyle ilgili yol haritası üzerinde ilkesel mutabakat sağladı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T10:12+0300
2023-11-27T10:12+0300
2023-11-27T10:12+0300
dünya
ankara
moskova
rusya
türkiye
doğal gaz
rus doğal gazı
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077180050_0:253:2739:1794_1920x0_80_0_0_94eda5120595adde7cb7110e8fafa6bd.jpg
Sputnik'e demeç veren bir Türk kaynak, "Bugün itibarıyla yol haritasıyla ilgili istişarelerde son düzlüğe geldik, Rus meslektaşlarla müzakerelerde ilkesel mutabakat var. Yıl sonuna doğru, projede hangi somut adımları atacağımızı öğrenebiliriz" dedi.Bu arada kaynak, Türk heyetinin Aralık ayının ilk yarısında yol haritasını görüşmek üzere St.Petersburg'a gitmesinin beklendiğini söyledi.Enerjiden sorumlu Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın bu konuyla ilgili açıklamalarını değerlendiren Türk yetkili, "Evet, böyle bir fikir gerçekten var. Rus meslektaşlarımızla görüşmeler sırasında bu niyetimizi ifade ettik. Görüşmenin ayarlanma süreci devam ediyor, muhtemelen Aralık'ın ilk yarısında olacak" ifadelerini kullandı.Novak, Rusya'nın Türkiye'de bir gaz merkezi kurulmasına katılımına ilişkin yol haritası üzerinde anlaşmaya varılmaya yakın olduğunu dile getirmişti.Novak açıklamasında, "Şu anda mutabakatta bir yol haritası oluşturduk. Türk heyeti Gazprom'un bu alandaki gelişmelerini yakından tanımak üzere St. Petersburg'a gelmeyi planlıyor ve eminim ki yakın gelecekte bu projenin pratikte uygulanmasına ilişkin anlaşmalara varılacaktır" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231125/turk-rus-karma-ekonomik-komisyonu-toplandi-iki-ulke-arasinda-ulusal-para-birimlerininpayiartti-1077776834.html
ankara
moskova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077180050_5:0:2734:2047_1920x0_80_0_0_2460b79490deb1382b8031c52a40bc55.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, moskova, rusya, türkiye, doğal gaz, rus doğal gazı, recep tayyip erdoğan, vladimir putin
ankara, moskova, rusya, türkiye, doğal gaz, rus doğal gazı, recep tayyip erdoğan, vladimir putin
Rusya ve Türkiye, doğalgaz transfer merkezinin yol haritası üzerinde ilkesel mutabakata vardı
Ankara ve Moskova, Türkiye'de kurulacak doğalgaz transfer merkeziyle ilgili yol haritası üzerinde ilkesel mutabakat sağladı.
Sputnik'e demeç veren bir Türk kaynak, "Bugün itibarıyla yol haritasıyla ilgili istişarelerde son düzlüğe geldik, Rus meslektaşlarla müzakerelerde ilkesel mutabakat var. Yıl sonuna doğru, projede hangi somut adımları atacağımızı öğrenebiliriz" dedi.
Bu arada kaynak, Türk heyetinin Aralık ayının ilk yarısında yol haritasını görüşmek üzere St.Petersburg'a gitmesinin beklendiğini söyledi.
Enerjiden sorumlu Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın bu konuyla ilgili açıklamalarını değerlendiren Türk yetkili, "Evet, böyle bir fikir gerçekten var. Rus meslektaşlarımızla görüşmeler sırasında bu niyetimizi ifade ettik. Görüşmenin ayarlanma süreci devam ediyor, muhtemelen Aralık'ın ilk yarısında olacak" ifadelerini kullandı.
Novak
, Rusya'nın Türkiye'de bir gaz merkezi kurulmasına katılımına ilişkin yol haritası üzerinde anlaşmaya varılmaya yakın olduğunu dile getirmişti.
Novak açıklamasında, "Şu anda mutabakatta bir yol haritası oluşturduk. Türk heyeti Gazprom'un bu alandaki gelişmelerini yakından tanımak üzere St. Petersburg'a gelmeyi planlıyor ve eminim ki yakın gelecekte bu projenin pratikte uygulanmasına ilişkin anlaşmalara varılacaktır" demişti.