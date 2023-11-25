Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile bir araya geldi

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‘İsrail Lübnan’ın güneyde yakıp yıkma politikasını uyguluyor’
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Putin'in ücretsiz tahıl vaadi hayata geçiyor
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Türkiye neyi takip etti?
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Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
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Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
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Ukraynalı siyasetçi: ‘Ukraynalı yetkililer devlet bütçesinden para çalıyor’
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ABD’li Profesör Mearsheimer: Ukrayna toprak kaybını kabullenmeli
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Peskov, Rusya'nın bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiğini açıkladı
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ABD’li emekli yarbay: Ukrayna'ya tedarik edilecek F-16’ların tümü imha olacak
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Rusya benzin ihracatı yasağını kaldırdı
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Putin: 'Batı, insan haklarını diğer ülkeleri yıkmak için kullandı'
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ABD’li eski istihbarat subayından ‘Zelenskiy’ iddiası
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İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor
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Rusya Batı'nın tüm baskılarına rağmen ayakta kalmasını bildi
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DSÖ Genel Direktörü: Kan dökülmesini durduramayan BM ne için var?
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BRICS liderlerinden Gazze'deki duruma ilişkin acil toplantı
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El Fetih yöneticisi: İsrail, din savaşı yürütüyor
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İsrail basınından iddia: Hamas saldırısına ilişkin istihbarat dikkate alınmadı
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Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
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Eski CIA analisti: ABD’nin Putin’i suçlaması saçma
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HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını onayladı
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Pentagon şefi Austin: ABD'nin Ukrayna için ‘sihirli değneği’ yok
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Batı basını: ‘Orban, Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti’
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Peskov: Maydan olayları, Ukrayna’da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
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Rus bilimciler Antarktika’da rekor düzeyde sebze hasadı topladı
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Kuzey Kore, Güney Kore ile yapılan askeri önlemleri yeniden devreye sokacak
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Rus uçak üreticisinden ‘savaş uçakları’ açıklaması
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Rusya: AB VE NATO, Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
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Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
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Rusya’da Google’a para cezası
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Uluslararası ilişkiler uzmanı: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
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Kremlin Sözcüsü Peskov, AB'yi ‘ABD’nin kontrolündeki bir kıta’ olarak tanımladı
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Rusya’dan Türkiye açıklaması: İsrail’in nükleer silahlarının denetimine dair bir başvuru gelmedi
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BM uzmanları: ‘Batı’da İsrail’i eleştirenlere yönelik baskı yoğunlaşıyor’
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ABD-Kanada sınırındaki köprüdeki patlamanın detayları ortaya çıktı
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İsrail istihbaratı, 7 Ekim saldırısına dair raporu ciddiye almadı: 'Hayali senaryo'
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ABD’nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı düzenlendi
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İran lideri Reisi’den BRICS’e ‘İsrail’i terörist rejim ilan etme’ çağrısı
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Batı basını: ‘Rus helikopterleri Ukrayna ordusunun baş belası haline geldi’
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Alman basını: Almanya Savunma Bakanı, Kiev’i ziyaret edecek
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Eski Pentagon danışmanı: Çok sayıda Ukraynalı asker teslim oluyor
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Rus Büyükelçi: ‘NATO, Ukrayna'daki çatışmayı kârlı bir yatırım olarak görüyor’
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İngiliz medyası: ‘Rus bombardıman uçağının uçuşu Londra’ya mesaj’
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Batı basını: ‘ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedariğinde azalma oldu’
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Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı