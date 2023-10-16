https://sputniknews.com.tr/20231016/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-odun-ve-komur-50-yil-sonra-da-kullanilacak-1076396793.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Odun ve kömür 50 yıl sonra da kullanılacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Odun ve kömür 50 yıl sonra da kullanılacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, odun ve kömürün 50 yıl sonra da kullanılmaya devam edeceğini, lakin küresel enerji dengesindeki paylarının... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T18:59+0300

2023-10-16T18:59+0300

2023-10-16T18:59+0300

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novak

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odun

doğalgaz

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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus medyasına açıklamasında, 50 yıl sonra enerji dağılımının nasıl olacağı sorusuna, “Güneş, rüzgar ve nükleerin enerji dengesindeki payının büyük olacağını düşünüyorum. Hidroelektrik öyle ya da böyle devam edecek. Geleneksel hidrokarbon enerji kaynakları da küçük bir paya sahip olacak. Hatta kömür ve odun da olacak. Petrol ve doğalgaz olacak. Ama payları azalacak” dedi.Avrupa’nın kömür enerjisine dönüşünü de değerlendiren Novak, “Bu dönüş, Avrupa ülkelerinin kömürü geleceğin enerji kaynağı olarak görmesinden değil, gazımızdan vazgeçme, son derece çevre dostu, ucuz ve güvenilir kaynakları terk etme yönünde bir takım etkisiz, mantıksız kararlar almasından kaynaklanıyor” yorumunda bulundu.Güneş ve rüzgar enerjisine dayalı enerji üretimi ve dağıtımının önümüzdeki yıllarda artacağını dile getiren Başbakan Yardımcısı, “Bunu şimdiden görüyoruz. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Aktif gelişme devam ediyor. Örneğin, geçen yıl yeşil enerjiye yapılan yatırımlar yaklaşık 600 milyar doları bulurken petrol ve gaz endüstrisine yapılan yatırımlar yılda yalnızca 450 milyar doları buldu” diye anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20231016/rusya-ve-venezuela-ikili-ticarette-ulusal-para-birimleri-kullanmayi-arttiriyor--1076385739.html

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