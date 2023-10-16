https://sputniknews.com.tr/20231016/rusya-ve-venezuela-ikili-ticarette-ulusal-para-birimleri-kullanmayi-arttiriyor--1076385739.html

Rusya ve Venezuela, ikili ticarette ulusal para birimleri kullanmayı arttırıyor

Rusya ve Venezuela, ikili ticarette ulusal para birimleri kullanmayı arttırıyor

Enerjiden sorumlu Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Venezuela'nın dış ticaret sözleşmeleri kapsamında ulusal para birimi cinsinden ödemelerin... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T16:18+0300

2023-10-16T16:18+0300

2023-10-16T16:30+0300

rusya

venezuela

mir kartları

aleksandr novak

enerji

petrol

ruble

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101347/25/1013472523_0:0:2938:1652_1920x0_80_0_0_886efc4d69212db2257295805c790c51.jpg

Rusya-Venezuela hükümetlerarası komisyon toplantıları sonrası gazetecilere konuşan Novak, iki ülke arasında petrol üretimi alanındaki ortak projelerin başarıyla uygulandığını vurgularken, “Ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının yanında enerji alanında işbirliğini daha da geliştirmenin ve üretim hacimlerini artırmanın yollarını belirledik” diye konuştu.Novak, Rusya Federasyonu ile Venezuela arasındaki ikili ticaret hacminin son beş yılda yüzde 77 arttığını kaydederken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Başbakan Yardımcısına göre, Rusya ile Venezuela arasındaki ortak girişimler yoluyla geçen yıl petrol üretimi 35 milyon varil olarak gerçekleşirken, Venezuela’da Rus şirketlerinin ortaklığı ile devam eden petrol üretiminde hacimlerin bu yıl daha da fazla olması bekleniyor.Venezuela’nın aynı zamanda Rus ödeme sistemi Mir ile çalışmaya başladığına dikkat çeken Novak, şimdiden ülkedeki 81 bin ATM ve ödeme terminalinin Rus bankalarının Mir logolu kredi kartlarını kabul etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231004/novak-petrol-uretimi-ile-ilgili-yukumluluklerimizi-eksiksiz-olarak-yerine-getiriyoruz-1076025204.html

rusya

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, venezuela, mir kartları, aleksandr novak, enerji, petrol, ruble