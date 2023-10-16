https://sputniknews.com.tr/20231016/rusya-ve-venezuela-ikili-ticarette-ulusal-para-birimleri-kullanmayi-arttiriyor--1076385739.html
Rusya ve Venezuela, ikili ticarette ulusal para birimleri kullanmayı arttırıyor
Rusya ve Venezuela, ikili ticarette ulusal para birimleri kullanmayı arttırıyor
Enerjiden sorumlu Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Venezuela'nın dış ticaret sözleşmeleri kapsamında ulusal para birimi cinsinden ödemelerin... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T16:18+0300
2023-10-16T16:18+0300
2023-10-16T16:30+0300
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Rusya-Venezuela hükümetlerarası komisyon toplantıları sonrası gazetecilere konuşan Novak, iki ülke arasında petrol üretimi alanındaki ortak projelerin başarıyla uygulandığını vurgularken, “Ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının yanında enerji alanında işbirliğini daha da geliştirmenin ve üretim hacimlerini artırmanın yollarını belirledik” diye konuştu.Novak, Rusya Federasyonu ile Venezuela arasındaki ikili ticaret hacminin son beş yılda yüzde 77 arttığını kaydederken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Başbakan Yardımcısına göre, Rusya ile Venezuela arasındaki ortak girişimler yoluyla geçen yıl petrol üretimi 35 milyon varil olarak gerçekleşirken, Venezuela’da Rus şirketlerinin ortaklığı ile devam eden petrol üretiminde hacimlerin bu yıl daha da fazla olması bekleniyor.Venezuela’nın aynı zamanda Rus ödeme sistemi Mir ile çalışmaya başladığına dikkat çeken Novak, şimdiden ülkedeki 81 bin ATM ve ödeme terminalinin Rus bankalarının Mir logolu kredi kartlarını kabul etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231004/novak-petrol-uretimi-ile-ilgili-yukumluluklerimizi-eksiksiz-olarak-yerine-getiriyoruz-1076025204.html
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rusya, venezuela, mir kartları, aleksandr novak, enerji, petrol, ruble
rusya, venezuela, mir kartları, aleksandr novak, enerji, petrol, ruble
Rusya ve Venezuela, ikili ticarette ulusal para birimleri kullanmayı arttırıyor
16:18 16.10.2023 (güncellendi: 16:30 16.10.2023) Abone ol
Enerjiden sorumlu Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Venezuela'nın dış ticaret sözleşmeleri kapsamında ulusal para birimi cinsinden ödemelerin payını artırma konusunda anlaştıklarını söyledi.
Rusya-Venezuela hükümetlerarası komisyon toplantıları sonrası gazetecilere konuşan Novak, iki ülke arasında petrol üretimi alanındaki ortak projelerin başarıyla uygulandığını vurgularken, “Ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının yanında enerji alanında işbirliğini daha da geliştirmenin ve üretim hacimlerini artırmanın yollarını belirledik” diye konuştu.
Novak, Rusya Federasyonu ile Venezuela arasındaki ikili ticaret hacminin son beş yılda yüzde 77 arttığını kaydederken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Gaz endüstrisinde işbirliği ihtimali var. Ancak eski işletme şu anda yasal olarak tasfiye ediliyor. Bundan sonra bazı spesifik alanları tartışmak mümkün olacak. Birikmiş olan eski sorunlar çözülüyor. Onların (Venezuela) üretimi artırma görevi var. İşletmeler çalışıyor.”
Başbakan Yardımcısına göre, Rusya ile Venezuela arasındaki ortak girişimler yoluyla geçen yıl petrol üretimi 35 milyon varil olarak gerçekleşirken, Venezuela’da Rus şirketlerinin ortaklığı ile devam eden petrol üretiminde hacimlerin bu yıl daha da fazla olması bekleniyor.
Venezuela’nın aynı zamanda Rus ödeme sistemi Mir ile çalışmaya başladığına dikkat çeken Novak, şimdiden ülkedeki 81 bin ATM ve ödeme terminalinin Rus bankalarının Mir logolu kredi kartlarını kabul etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.