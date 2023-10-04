https://sputniknews.com.tr/20231004/novak-petrol-uretimi-ile-ilgili-yukumluluklerimizi-eksiksiz-olarak-yerine-getiriyoruz-1076025204.html
Novak: Petrol üretimi ile ilgili yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak yerine getiriyoruz
Novak: Petrol üretimi ile ilgili yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak yerine getiriyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimine ilişkin koşulları eksiksiz olarak yerine getirdiklerini belirtti. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T16:39+0300
2023-10-04T16:39+0300
2023-10-04T16:40+0300
dünya
aleksandr novak
petrol
petrol üretimi
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimine ilişkin koşulları eksiksiz olarak yerine getirdiklerini, piyasanın dengelendiğini söyledi.“Anlaşmaya katılan ülkelerin gönüllü olarak günlük 1.7 milyon varillik ilave azaltma konusunda vardığı anlaşmalar eksiksiz olarak uygulanıyor” diyen Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rusya'da ihracat yasağının ardından akaryakıt stokları arttı’Eylül ayında uygulamaya konulan ihracat yasağının ardından Rusya'daki akaryakıt stoklarının 430 bin ton arttığına dikkat çeken Novak, “Alınan başlıca önlem, benzin ve motorin ihracatının yasaklanmasıydı. Bu önlemin iç pazardaki durum üzerinde olumlu bir etkisi oldu. Bu dönemde rezervlerimiz yaklaşık 430 bin ton arttı” diye konuştu.‘Yetkililer, Rusya’nın neredeyse tüm bölgelerinde toptan akaryakıt fiyatlarının düştüğünü görüyor’İhracat yasağının ardından ülkenin tüm bölgelerinde toptan akaryakıt fiyatlarında düşüş görüldüğüne dikkat çeken Rusya Başbakan Yardımcısı, “Petrol ürünleri fiyatlarının istikrara kavuştuğunu gördük. Borsada fiyatlar yüzde 16 ila 20 düşüyor. Önemli olan şey ise bu düşüşün artık küçük toptan satış merkezlerine, petrol depolarına, yani tedarikçilerin kaynak sağladığı, örneğin tarımsal üreticilerin petrol ürünleri satın aldığı yerlere de yansımış olmasıdır. Böylece, Rusya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde petrol ürünlerinin toptan satış fiyatlarında önemli bir düşüş gözlemliyoruz” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231003/yaptirimlara-dair-konusan-rusya-basbakan-yardimcisi-novak-petrolu-tavan-fiyatin-ustunde-satiyoruz-1075984194.html
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aleksandr novak, petrol, petrol üretimi
aleksandr novak, petrol, petrol üretimi
Novak: Petrol üretimi ile ilgili yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak yerine getiriyoruz
16:39 04.10.2023 (güncellendi: 16:40 04.10.2023) Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimine ilişkin koşulları eksiksiz olarak yerine getirdiklerini belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimine ilişkin koşulları eksiksiz olarak yerine getirdiklerini, piyasanın dengelendiğini söyledi.
“Anlaşmaya katılan ülkelerin gönüllü olarak günlük 1.7 milyon varillik ilave azaltma konusunda vardığı anlaşmalar eksiksiz olarak uygulanıyor” diyen Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ayrıca Suudi Arabistan üretimi ek olarak azalttı ve gönüllü yükümlülüklerini yerine getiriyor. Üretimini 500 bin azaltan Rusya, ağustos ayında ihracat arzını da 300 bin azalttı. Biz de üzerimize düşen yükümlülükleri eksiksiz yerine getiriyoruz. Bu tür ortak eylemler, piyasanın denge bulmasına yol açtı.”
‘Rusya'da ihracat yasağının ardından akaryakıt stokları arttı’
Eylül ayında uygulamaya konulan ihracat yasağının ardından Rusya'daki akaryakıt stoklarının 430 bin ton arttığına dikkat çeken Novak, “Alınan başlıca önlem, benzin ve motorin ihracatının yasaklanmasıydı. Bu önlemin iç pazardaki durum üzerinde olumlu bir etkisi oldu. Bu dönemde rezervlerimiz yaklaşık 430 bin ton arttı” diye konuştu.
‘Yetkililer, Rusya’nın neredeyse tüm bölgelerinde toptan akaryakıt fiyatlarının düştüğünü görüyor’
İhracat yasağının ardından ülkenin tüm bölgelerinde toptan akaryakıt fiyatlarında düşüş görüldüğüne dikkat çeken Rusya Başbakan Yardımcısı, “Petrol ürünleri fiyatlarının istikrara kavuştuğunu gördük. Borsada fiyatlar yüzde 16 ila 20 düşüyor. Önemli olan şey ise bu düşüşün artık küçük toptan satış merkezlerine, petrol depolarına, yani tedarikçilerin kaynak sağladığı, örneğin tarımsal üreticilerin petrol ürünleri satın aldığı yerlere de yansımış olmasıdır. Böylece, Rusya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde petrol ürünlerinin toptan satış fiyatlarında önemli bir düşüş gözlemliyoruz” vurgusunu yaptı.