Novak: Petrol üretimi ile ilgili yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak yerine getiriyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı'ndan toplu aşı ve kapanma açıklaması
07:05
114 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Sayıştay'ın denetleyemediği kurumlar
10:30
31 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Galatasaray, Manchester United deplasmanında
12:00
90 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: ABD Türkiye’yi terörle tehdit ediyor
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti”
17:45
2 dk
SESLİ HABER
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Biden, 'Ukrayna'ya yardım' içermeyen geçici bütçe tasarısını imzaladı
18:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi: “İngiltere'nin Ukrayna’ya asker gönderme kararı Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur”
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'daki Türk inşaat işçisine ödül
19:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Biden'ın Ukrayna ordusuyla ilgili hayalini yazdı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'nin 'Kiev'e yardım içermeyen' geçici bütçesine ilişkin açıklama
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Hindistan, Kanada’nın 40 diplomatını geri çağırmasını talep etti
20:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TOGG fabrikasını İsmail Saymaz da ziyaret etti
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
TÜİK ve ENAG yıllık enflasyonu açıkladı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
GÜN ORTASI
Oğuz Dizer: Galatasaray’ı yarı finalde görmek kimseyi şaşırtmasın
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD: “Ukrayna’ya uzun vadeli destek verecek paramız yok”
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: “Silah stoklarını tükenen Avrupa, Ukrayna'ya yardım gönderemiyor”
17:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
18:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Ukrayna için çıkardığı 'Lend-Lease Yasası' yürürlükten kalktı
19:30
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231004/novak-petrol-uretimi-ile-ilgili-yukumluluklerimizi-eksiksiz-olarak-yerine-getiriyoruz-1076025204.html
Novak: Petrol üretimi ile ilgili yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak yerine getiriyoruz
Novak: Petrol üretimi ile ilgili yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak yerine getiriyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimine ilişkin koşulları eksiksiz olarak yerine getirdiklerini belirtti. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T16:39+0300
2023-10-04T16:40+0300
dünya
aleksandr novak
petrol
petrol üretimi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1d/1074157872_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce6250443f27ceff95a89870c5fb3977.jpg
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimine ilişkin koşulları eksiksiz olarak yerine getirdiklerini, piyasanın dengelendiğini söyledi.“Anlaşmaya katılan ülkelerin gönüllü olarak günlük 1.7 milyon varillik ilave azaltma konusunda vardığı anlaşmalar eksiksiz olarak uygulanıyor” diyen Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rusya'da ihracat yasağının ardından akaryakıt stokları arttı’Eylül ayında uygulamaya konulan ihracat yasağının ardından Rusya'daki akaryakıt stoklarının 430 bin ton arttığına dikkat çeken Novak, “Alınan başlıca önlem, benzin ve motorin ihracatının yasaklanmasıydı. Bu önlemin iç pazardaki durum üzerinde olumlu bir etkisi oldu. Bu dönemde rezervlerimiz yaklaşık 430 bin ton arttı” diye konuştu.‘Yetkililer, Rusya’nın neredeyse tüm bölgelerinde toptan akaryakıt fiyatlarının düştüğünü görüyor’İhracat yasağının ardından ülkenin tüm bölgelerinde toptan akaryakıt fiyatlarında düşüş görüldüğüne dikkat çeken Rusya Başbakan Yardımcısı, “Petrol ürünleri fiyatlarının istikrara kavuştuğunu gördük. Borsada fiyatlar yüzde 16 ila 20 düşüyor. Önemli olan şey ise bu düşüşün artık küçük toptan satış merkezlerine, petrol depolarına, yani tedarikçilerin kaynak sağladığı, örneğin tarımsal üreticilerin petrol ürünleri satın aldığı yerlere de yansımış olmasıdır. Böylece, Rusya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde petrol ürünlerinin toptan satış fiyatlarında önemli bir düşüş gözlemliyoruz” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231003/yaptirimlara-dair-konusan-rusya-basbakan-yardimcisi-novak-petrolu-tavan-fiyatin-ustunde-satiyoruz-1075984194.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1d/1074157872_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_392ca2cdcdd32c6b1caec2f9d7b6a17e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aleksandr novak, petrol, petrol üretimi
aleksandr novak, petrol, petrol üretimi

Novak: Petrol üretimi ile ilgili yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak yerine getiriyoruz

16:39 04.10.2023 (güncellendi: 16:40 04.10.2023)
© Sputnik / Алексей Филиппов / Multimedya arşivine gidinRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimine ilişkin koşulları eksiksiz olarak yerine getirdiklerini belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimine ilişkin koşulları eksiksiz olarak yerine getirdiklerini, piyasanın dengelendiğini söyledi.
“Anlaşmaya katılan ülkelerin gönüllü olarak günlük 1.7 milyon varillik ilave azaltma konusunda vardığı anlaşmalar eksiksiz olarak uygulanıyor” diyen Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ayrıca Suudi Arabistan üretimi ek olarak azalttı ve gönüllü yükümlülüklerini yerine getiriyor. Üretimini 500 bin azaltan Rusya, ağustos ayında ihracat arzını da 300 bin azalttı. Biz de üzerimize düşen yükümlülükleri eksiksiz yerine getiriyoruz. Bu tür ortak eylemler, piyasanın denge bulmasına yol açtı.”

‘Rusya'da ihracat yasağının ardından akaryakıt stokları arttı’

Eylül ayında uygulamaya konulan ihracat yasağının ardından Rusya'daki akaryakıt stoklarının 430 bin ton arttığına dikkat çeken Novak, “Alınan başlıca önlem, benzin ve motorin ihracatının yasaklanmasıydı. Bu önlemin iç pazardaki durum üzerinde olumlu bir etkisi oldu. Bu dönemde rezervlerimiz yaklaşık 430 bin ton arttı” diye konuştu.

‘Yetkililer, Rusya’nın neredeyse tüm bölgelerinde toptan akaryakıt fiyatlarının düştüğünü görüyor’

İhracat yasağının ardından ülkenin tüm bölgelerinde toptan akaryakıt fiyatlarında düşüş görüldüğüne dikkat çeken Rusya Başbakan Yardımcısı, “Petrol ürünleri fiyatlarının istikrara kavuştuğunu gördük. Borsada fiyatlar yüzde 16 ila 20 düşüyor. Önemli olan şey ise bu düşüşün artık küçük toptan satış merkezlerine, petrol depolarına, yani tedarikçilerin kaynak sağladığı, örneğin tarımsal üreticilerin petrol ürünleri satın aldığı yerlere de yansımış olmasıdır. Böylece, Rusya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde petrol ürünlerinin toptan satış fiyatlarında önemli bir düşüş gözlemliyoruz” vurgusunu yaptı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
DÜNYA
Yaptırımlara dair konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
Dün, 17:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала