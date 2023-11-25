https://sputniknews.com.tr/20231125/turk-rus-karma-ekonomik-komisyonu-toplandi-iki-ulke-arasinda-ulusal-para-birimlerininpayiartti-1077776834.html
Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu toplandı: 'İki ülke arasında ulusal para birimlerinin payı arttı'
Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu toplandı: 'İki ülke arasında ulusal para birimlerinin payı arttı'
Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 18. Dönem Toplantısı öncesinde Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme, fotoğraf ve görüntü alınmasının ardından... 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T14:37+0300
2023-11-25T14:37+0300
2023-11-25T16:01+0300
dünya
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rusya
türk-rus karma ekonomik komisyonu
rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek)
karma ekonomik komisyon
ömer bolat
aleksandr novak
ulusal para birimleri
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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Türkiye ve Rusya, hükümetler arası ticari ve ekonomik işbirliği komisyonunun olağan toplantısının tutanaklarını imzaladı. Söz konusu belgeler Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak tarafından imzalandı.Ankara, ticari ve ekonomik işbirliğine ilişkin hükümetler arası Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu'nun 18. toplantısına ev sahipliği yapıyor. Türkiye ve Rusya bir önceki toplantıyı Mayıs ayında Ankara'da yapmıştı. O dönem taraflar sanayi malları tedarikinin arttırılmasının yanı sıra ulusal para birimleri üzerinden karşılıklı ödemelerin arttırılması ve karşılıklı ticaretteki engellerin azaltılması konularını ele almıştılar.Toplantının ardından Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus-Türk hükümetler arası komisyonunun 18. toplantısının tutanaklarını imzaladı.Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Rusya Federasyonu Devlet Kayıt, Kadastro ve Haritacılık Federal Servisi arasında da bir mutabakat zaptı da imzalandı.Novak: Türkiye ile Rusya arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payı arttıRusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Novak toplantı sonrası Sputnik muhaberine yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:Toplantı sonrası Türk meslektaşlarıyla gelecekte çalışmak üzere anlaştıklarını dile getiren Novak, "Tarım alanında karşılıklı hacim artıyor. Hem Rusya'dan ihracat hem de Türkiye'den ithalat arttı. Rusya, Türk tarım ürünlerinin ithalatını arttırmak için adımlar atıyor" dedi.Moskova ve Ankara turizmde rekor bekliyorRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova ve Türkiye'nin bu yıl turizm işbirliğinde rekor rakamlar beklediğini söyledi.Geleneksel olarak turizm alanında işbirliğinin geliştiğini belirten Novak, "Türkiye geleneksel olarak Rus turistler konusunda lider konumdadır. Bu yıl rekor rakamlara ulaşmamız bekleniyor. Turist akışını daha da arttırmak için çalışacağız" dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eylül ayında Soçi'de Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Ankara ve Moskova'nın 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefine doğru ilerlediğini söylemişti. Erdoğan o dönem dış ticaretin şu anda 62 milyar dolar seviyesinde olduğunu dile getirmişti.Rusya Türkiye'ye küçük kapasiteli nükleer enerji alanında işbirliği teklif ettiRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Rusya'nın, Türkiye ile küçük nükleer enerji alanında işbirliği alanında işbirliği ön gördüğünü dile getirdi.Novak, "Küçük kapasiteli nükleer enerji santralleri alanında işbirliğini sürdürmeye hazırız" dedi.Rusya'nın Türkiye'ye istikrarlı bir enerji kaynağı akışı sağladığını belirten Novak, enerjinin iki ülke arasındaki işbirliğinin kilit alanlarından birini oluşturtuğunu belirtti. Novak açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Novak, Rusya'nın Akkuyu ilave elektrik üretmek için bir yenilenebilir enerji projesinin uygulanması da dahil olmak üzere nükleer sektördeki işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu da vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230915/rus-uzman-rusya-pazarina-girmeyi-planlayan-markalarin-yarisindan-fazlasi-turk-1075508128.html
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türkiye, rusya, türk-rus karma ekonomik komisyonu, rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek), karma ekonomik komisyon, ömer bolat, aleksandr novak, ulusal para birimleri
türkiye, rusya, türk-rus karma ekonomik komisyonu, rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek), karma ekonomik komisyon, ömer bolat, aleksandr novak, ulusal para birimleri
Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu toplandı: 'İki ülke arasında ulusal para birimlerinin payı arttı'
14:37 25.11.2023 (güncellendi: 16:01 25.11.2023)
Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 18. Dönem Toplantısı öncesinde Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme, fotoğraf ve görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Türkiye ve Rusya, hükümetler arası ticari ve ekonomik işbirliği komisyonunun olağan toplantısının tutanaklarını imzaladı. Söz konusu belgeler Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak tarafından imzalandı.
Ankara, ticari ve ekonomik işbirliğine ilişkin hükümetler arası Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu'nun 18. toplantısına ev sahipliği yapıyor. Türkiye ve Rusya bir önceki toplantıyı Mayıs ayında Ankara'da yapmıştı. O dönem taraflar sanayi malları tedarikinin arttırılmasının yanı sıra ulusal para birimleri üzerinden karşılıklı ödemelerin arttırılması ve karşılıklı ticaretteki engellerin azaltılması konularını ele almıştılar.
Toplantının ardından Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus-Türk hükümetler arası komisyonunun 18. toplantısının tutanaklarını imzaladı.
Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Rusya Federasyonu Devlet Kayıt, Kadastro ve Haritacılık Federal Servisi arasında da bir mutabakat zaptı da imzalandı.
Novak: Türkiye ile Rusya arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payı arttı
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Novak toplantı sonrası Sputnik muhaberine yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
Geçen yılın sonuçlarına göre Türkiye, Rusya'nın ticaret ortakları listesinde ikinci sırada yer alıyor. Ulusal para birimleriyle yapılan ödemelerin payı artıyor. Sayın Bolat'la göstergeleri arttırabileceğimiz gibi yeni ortak projeler de planlıyoruz.
Toplantı sonrası Türk meslektaşlarıyla gelecekte çalışmak üzere anlaştıklarını dile getiren Novak, "Tarım alanında karşılıklı hacim artıyor. Hem Rusya'dan ihracat hem de Türkiye'den ithalat arttı. Rusya, Türk tarım ürünlerinin ithalatını arttırmak için adımlar atıyor" dedi.
Moskova ve Ankara turizmde rekor bekliyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova ve Türkiye'nin bu yıl turizm işbirliğinde rekor rakamlar beklediğini söyledi.
Geleneksel olarak turizm alanında işbirliğinin geliştiğini belirten Novak, "Türkiye geleneksel olarak Rus turistler konusunda lider konumdadır. Bu yıl rekor rakamlara ulaşmamız bekleniyor. Turist akışını daha da arttırmak için çalışacağız" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eylül ayında Soçi'de Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Ankara ve Moskova'nın 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefine doğru ilerlediğini söylemişti. Erdoğan o dönem dış ticaretin şu anda 62 milyar dolar seviyesinde olduğunu dile getirmişti.
Rusya Türkiye'ye küçük kapasiteli nükleer enerji alanında işbirliği teklif etti
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Rusya'nın, Türkiye ile küçük nükleer enerji alanında işbirliği alanında işbirliği ön gördüğünü dile getirdi.
Novak, "Küçük kapasiteli nükleer enerji santralleri alanında işbirliğini sürdürmeye hazırız" dedi.
Rusya'nın Türkiye'ye istikrarlı bir enerji kaynağı akışı sağladığını belirten Novak, enerjinin iki ülke arasındaki işbirliğinin kilit alanlarından birini oluşturtuğunu belirtti. Novak açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Türkiye'ye istikrarlı bir şekilde Rus gazı tedarik edilmektedir. Nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında işbirliğimizin başarılı bir şekilde geliştiğine dikkat çekiyoruz. Amiral gemisi projemiz olan Akkuyu inşası devam etmektedir. Şu anda, Akkuyu sahasını dünyanın en büyük nükleer inşaat projelerinden biri haline getiren Nükleer Güç Santrali'nin dört ünitesinin tesislerinde tam ölçekli inşaat çalışmaları devam ediyor.
Novak, Rusya'nın Akkuyu ilave elektrik üretmek için bir yenilenebilir enerji projesinin uygulanması da dahil olmak üzere nükleer sektördeki işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu da vurguladı.