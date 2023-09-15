https://sputniknews.com.tr/20230915/rus-uzman-rusya-pazarina-girmeyi-planlayan-markalarin-yarisindan-fazlasi-turk-1075508128.html
Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk
Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk
Rus Nikoliers şirketinin analitik departmanı direktörü Veronika Lejneva, Rusya pazarına girmeyi planlayan yabancı markaların yarısından fazlasının Türk... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T20:28+0300
2023-09-15T20:28+0300
2023-09-15T20:28+0300
ekonomi
rusya
veronika lejneva
nikoliers
hindistan
iran
güney kore
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Rus emlak şirketi Nikoliers’in analitik departmanı direktörü Veronika Lejneva. Sputnik’e demecinde 2023-2024'te Rusya pazarına girmeyi planlayan yabancı markaların yarısından fazlasının Türk olduğunu söyledi.Başta Hindistan, İran ve Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden markaların Rusya pazarına girmeyi planladıklarını belirten Lejneva. “Bunların 24'ü Türkiye'den (Rusya pazarına girmeye hazır markaların yüzde 53'ü), 8’i İran'dan (yüzde 18), 3’ü de Hindistan'dan (yüzde7). Yüzde 80 payla en çok geleneksel olarak 'giyim ve ayakkabı'. Yemek sektörü yüzde11, aksesuar, ev eşyaları, kozmetik ve parfüm kategorilerinin her biri yüzde 3 paya sahip” dedi.Ayrıca Güney Kore'den giyim markaları ‘8 seconds’ ve ‘Juun.J’, İtalya'dan Deha'nın da Rusya'ya gelmeye hazır olduğunu belirten uzman, aile mağaza zinciri Marwin by Meloman ve Kazakistan'dan giyim markası Kirpi'nin yanı sıra Belarus'tan parfüm şirketi Azmirli'nin de Rusya pazarına girmeyi planlayan diğer markalar olduğunu kaydetti.
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rusya, veronika lejneva, nikoliers , hindistan, iran, güney kore
rusya, veronika lejneva, nikoliers , hindistan, iran, güney kore
Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk
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Rus Nikoliers şirketinin analitik departmanı direktörü Veronika Lejneva, Rusya pazarına girmeyi planlayan yabancı markaların yarısından fazlasının Türk olduğunu belirtti.
Rus emlak şirketi Nikoliers’in analitik departmanı direktörü Veronika Lejneva. Sputnik’e demecinde 2023-2024'te Rusya pazarına girmeyi planlayan yabancı markaların yarısından fazlasının Türk olduğunu söyledi.
Başta Hindistan, İran ve Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden markaların Rusya pazarına girmeyi planladıklarını belirten Lejneva. “Bunların 24'ü Türkiye'den (Rusya pazarına girmeye hazır markaların yüzde 53'ü), 8’i İran'dan (yüzde 18), 3’ü de Hindistan'dan (yüzde7). Yüzde 80 payla en çok geleneksel olarak 'giyim ve ayakkabı'. Yemek sektörü yüzde11, aksesuar, ev eşyaları, kozmetik ve parfüm kategorilerinin her biri yüzde 3 paya sahip” dedi.
Ayrıca Güney Kore'den giyim markaları ‘8 seconds’ ve ‘Juun.J’, İtalya'dan Deha'nın da Rusya'ya gelmeye hazır olduğunu belirten uzman, aile mağaza zinciri Marwin by Meloman ve Kazakistan'dan giyim markası Kirpi'nin yanı sıra Belarus'tan parfüm şirketi Azmirli'nin de Rusya pazarına girmeyi planlayan diğer markalar olduğunu kaydetti.