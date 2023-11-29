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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/pentagon-israil-guney-gazzeye-yonelik-operasyonlarda-sivil-kayiplari-hesaba-katmali-1077890497.html
Pentagon: İsrail, güney Gazze'ye yönelik operasyonlarda sivil kayıpları hesaba katmalı
Pentagon: İsrail, güney Gazze'ye yönelik operasyonlarda sivil kayıpları hesaba katmalı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Hamas ile vardığı "insani ara" uzlaşmasının sona ermesinden sonra güney Gazze'ye yapacağını açıkladığı... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T00:41+0300
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israil- filistin çatışması
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Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı ile görüşmelerinde sivillerin korunmasına odaklandığını öne sürdü.Ryder, "Bakan Austin ile İsrail Savunma Bakanı arasındaki görüşmelerde, operasyonların sivilleri koruyan silahlı çatışma kanunlarına uygun olarak yürütülmesi ve yardımların Gazze'ye ulaşmasının sağlanmasının önemi tartışma konusu olmaya devam ediyor" dedi.Görüşmelerde bu konunun odak noktası olmaya devam edeceğini aktaran Ryder, "Sivillerin daha önce olduğundan daha fazla zarar gördüğünü veya etkilendiğini kesinlikle görmek istemiyoruz" diye konuştu.Ryder, Hamas'a karşı neyi başarmaya çalıştıkları konusunda İsrail'in ihtiyaçlarının neler olduğunu görüşürken, aynı zamanda İsrail’in sivil kayıpları ve sivil güvenliği de hesaba kattıklarından emin olmaya çalıştıklarını kaydetti.İsrail ile Hamas arasında devam eden "insani ara" nedeniyle ABD’nin bölgede istihbarat, gözetleme ve keşif uçuşlarına ara verdiği bilgisini de paylaşan Ryder, öte yandan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Gazze’ye yardımı için ilk kez nakliye uçaklarının kullanıldığını ifade etti.Ryder, USAID'nin Gazze halkına, ABD ordusuna ait nakliye uçakları ile yaklaşık 2,5 ton gıda, tıbbi malzeme ve kıyafet gibi kalemlerden oluşan insani yardım gönderdiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231128/israilli-asiri-sagci-bakan-netanyahuyu-koalisyon-hukumetini-dagitmakla-tehdit-etti-1077889028.html
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Pentagon: İsrail, güney Gazze'ye yönelik operasyonlarda sivil kayıpları hesaba katmalı

00:41 29.11.2023
© AP Photo / Manuel Balce CenetaPatrick Ryder
Patrick Ryder - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Hamas ile vardığı "insani ara" uzlaşmasının sona ermesinden sonra güney Gazze'ye yapacağını açıkladığı operasyonlarda "sivil kayıpları ve sivil güvenliği hesaba katması" gerektiğini belirtti.
Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı ile görüşmelerinde sivillerin korunmasına odaklandığını öne sürdü.
Ryder, "Bakan Austin ile İsrail Savunma Bakanı arasındaki görüşmelerde, operasyonların sivilleri koruyan silahlı çatışma kanunlarına uygun olarak yürütülmesi ve yardımların Gazze'ye ulaşmasının sağlanmasının önemi tartışma konusu olmaya devam ediyor" dedi.
Görüşmelerde bu konunun odak noktası olmaya devam edeceğini aktaran Ryder, "Sivillerin daha önce olduğundan daha fazla zarar gördüğünü veya etkilendiğini kesinlikle görmek istemiyoruz" diye konuştu.
Ryder, Hamas'a karşı neyi başarmaya çalıştıkları konusunda İsrail'in ihtiyaçlarının neler olduğunu görüşürken, aynı zamanda İsrail’in sivil kayıpları ve sivil güvenliği de hesaba kattıklarından emin olmaya çalıştıklarını kaydetti.
İsrail ile Hamas arasında devam eden "insani ara" nedeniyle ABD’nin bölgede istihbarat, gözetleme ve keşif uçuşlarına ara verdiği bilgisini de paylaşan Ryder, öte yandan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Gazze’ye yardımı için ilk kez nakliye uçaklarının kullanıldığını ifade etti.
Ryder, USAID'nin Gazze halkına, ABD ordusuna ait nakliye uçakları ile yaklaşık 2,5 ton gıda, tıbbi malzeme ve kıyafet gibi kalemlerden oluşan insani yardım gönderdiğini söyledi.
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