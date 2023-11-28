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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/israilli-asiri-sagci-bakan-netanyahuyu-koalisyon-hukumetini-dagitmakla-tehdit-etti-1077889028.html
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Netanyahu'yu 'koalisyon hükümetini dağıtmakla' tehdit etti
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Netanyahu'yu 'koalisyon hükümetini dağıtmakla' tehdit etti
Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını, Başbakan... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T23:39+0300
2023-11-28T23:39+0300
israil- filistin çatışması
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Filistin karşıtı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde bulundu.Ben-Gvir paylaşımında "Savaşın (Gazze'ye saldırıların) durdurulması = hükümetin dağılması" ifadesini kullandı.İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 120 sandalyeli parlamentonun salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor.Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini oluşturan partilerin sandalye sayısı 64.Koalisyonda yer alan Ben-Gvir'in liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinin 5 milletvekili bulunuyor.İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmıştı. Katar ve Mısır'ın arabulucuğunda İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmişti. Görüşmeler sonrası bu "insani ara" 2 gün daha uzatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/israilli-bakan-hapishanelere-dair-verdigi-talimatlari-paylasti-surekli-milli-mars-dinletiliyor-1077432739.html
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israil-filistin, israil, itamar ben-gvir, itamar ben-gvir'

İsrailli aşırı sağcı Bakan, Netanyahu'yu 'koalisyon hükümetini dağıtmakla' tehdit etti

23:39 28.11.2023
© İHA / JERİES BASSİER-İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© İHA / JERİES BASSİER-
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Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin "dağılması" olarak niteledi.
Filistin karşıtı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde bulundu.
Ben-Gvir paylaşımında "Savaşın (Gazze'ye saldırıların) durdurulması = hükümetin dağılması" ifadesini kullandı.
İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 120 sandalyeli parlamentonun salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor.
Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini oluşturan partilerin sandalye sayısı 64.
Koalisyonda yer alan Ben-Gvir'in liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinin 5 milletvekili bulunuyor.
İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmıştı. Katar ve Mısır'ın arabulucuğunda İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmişti. Görüşmeler sonrası bu "insani ara" 2 gün daha uzatılmıştı.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
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