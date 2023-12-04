https://sputniknews.com.tr/20231204/iran-2-devrim-muhafizinin-oldurulmesine-yonelik-karsilik-verecegiz--1078060708.html
İran, 2 Devrim Muhafızı'nın öldürülmesine yönelik: 'Karşılık vereceğiz'
İran, 2 Devrim Muhafızı'nın öldürülmesine yönelik: 'Karşılık vereceğiz'
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bölgedeki çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T15:59+0300
2023-12-04T15:59+0300
2023-12-04T15:59+0300
israil- filistin çatışması
iran
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
siyonist
abd
yemen
husi
husi yönetimi
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Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. İsrail’in, Filistin'de başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivillere yönelik saldırıları sürdürdüğünü hatırlatan Kenani, “Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkına karşı savaş suçlarını devam ettirmesini şiddetle kınıyorum.” dedi.İsrail’in bu sabah Kemal Advan Hastanesi yerleşkesine saldırı düzenlediğini belirten Kenani, saldırı sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını, bu eylemlerin de soykırımdan başka bir şey olmadığını söyledi.'İran karşıtı hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak'Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 kişinin İsrail saldırısında öldürülmesine değinen Kenani, İran'ın 'bölgedeki çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceklerini' ifade etti.Kenani, “İran'a, İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine, Suriye'deki danışman güçlerimize yönelik hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır. Eylemde bulunanlar İran'ın, İran milletinin düşmanlarının İran karşıtı hiçbir eylemini cevapsız bırakmadığını ve bırakmayacağını zaten tecrübe etmişlerdi.” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231204/iran-dondurulan-varliklarimiza-iliskin-washingtondan-tum-garantileri-aldik-1078056350.html
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iran, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, siyonist, abd, yemen, husi, husi yönetimi, nasır kenani
iran, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, siyonist, abd, yemen, husi, husi yönetimi, nasır kenani
İran, 2 Devrim Muhafızı'nın öldürülmesine yönelik: 'Karşılık vereceğiz'
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bölgedeki çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.
Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. İsrail’in, Filistin'de başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivillere yönelik saldırıları sürdürdüğünü hatırlatan Kenani, “Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkına karşı savaş suçlarını devam ettirmesini şiddetle kınıyorum.” dedi.
İsrail’in bu sabah Kemal Advan Hastanesi yerleşkesine saldırı düzenlediğini belirten Kenani, saldırı sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını, bu eylemlerin de soykırımdan başka bir şey olmadığını söyledi.
'İran karşıtı hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak'
Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 kişinin İsrail saldırısında öldürülmesine değinen Kenani, İran'ın 'bölgedeki çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceklerini' ifade etti.
Kenani, “İran'a, İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine, Suriye'deki danışman güçlerimize yönelik hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır. Eylemde bulunanlar İran'ın, İran milletinin düşmanlarının İran karşıtı hiçbir eylemini cevapsız bırakmadığını ve bırakmayacağını zaten tecrübe etmişlerdi.” dedi.