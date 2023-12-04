https://sputniknews.com.tr/20231204/iran-dondurulan-varliklarimiza-iliskin-washingtondan-tum-garantileri-aldik-1078056350.html

İran: Dondurulan varlıklarımıza ilişkin Washington'dan tüm garantileri aldık

İran: Dondurulan varlıklarımıza ilişkin Washington'dan tüm garantileri aldık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Washington hükümetinin, ülkesinin dondurulan mali varlıkları konusunda İran'a gerekli tüm garantileri... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T13:44+0300

2023-12-04T13:44+0300

2023-12-04T13:44+0300

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Başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Kenani, şu anda Tahran'ın tüm varlıklarına sahip olduğunu ve bunları kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabileceğini vurgularken, “ABD hükümeti, İran'la yapılan anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalmalı. Biz bu konuda gerekli tüm garantileri aldık, çünkü ABD güvenilmez olduğunu gösterdi. Mali kaynaklar İslam Cumhuriyeti hükümetinin kullanımına açıktır ve bu fonları ihtiyaçlarımıza göre kullanabiliriz" dedi.İran ile ABD, 10 Ağustos'ta tutuklu takası ve yaptırım nedeniyle Güney Kore'de tutulan İran'ın 6 milyar dolarlık döviz kaynaklarının serbest bırakılması konusunda mutabakata varmıştı.Muafiyet kapsamında, Güney Kore'deki yaklaşık 6 milyar dolarlık bloke edilen petrol geliri üzerinden yapılan işlemlerin, ABD'nin yaptırımlarından etkilenmeyeceği bildirildi.Söz konusu muafiyetin, İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşının salıverilmesi karşılığı verildiği bildirildi.Fonlar, İran'ın ABD yaptırımlarına takılmadan, gıda ve ilaç gibi temel insani malzemelerin satın alınması için kullanılabilecek.Getirilen bu muafiyetle Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki bankalar, İran'ın Güney Kore'deki mal varlığını kullanırken ya da bu parayı Katar Merkez Bankasına transfer ederken, ABD'nin yaptırımlarına takılmayacak.Daha önce CBS televizyon kanalı, ABD'nin, söz vermesine rağmen anlaşma gereği serbest bırakacağı 6 milyar doların henüz Tahran'ın eline geçmeyeceği konusunda Katar'la anlaştığını bildirmişti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin İran'ın Katar bankasındaki 6 milyar dolarını dondurma hakkını saklı tuttuğunu, ancak bunun olası kullanımını yakından izlediğini söyledi.İran'ın BM Temsilcisi Ali Karimi Magham, X sosyal ağındaki sayfasında, ABD hükümetinin, kilidi açılmış İran varlıklarına ilişkin anlaşmayı ihlal edemeyeceğini bildiğini yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20231122/iran-merkez-bankasi-baskani-dondurulan-doviz-varliklari-yakinda-serbest-birakilacak-1077682391.html

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iran, abd, yaptırım, ekonomik yaptırım, dolar, petrol