https://sputniknews.com.tr/20231122/iran-merkez-bankasi-baskani-dondurulan-doviz-varliklari-yakinda-serbest-birakilacak-1077682391.html

İran Merkez Bankası Başkanı: Dondurulan döviz varlıkları yakında serbest bırakılacak

İran Merkez Bankası Başkanı: Dondurulan döviz varlıkları yakında serbest bırakılacak

İran Merkez Bankası Başkanı Ferzin, dondurulan varlıklarının bir kısmının serbest bırakılacağını duyurdu. 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T19:42+0300

2023-11-22T19:42+0300

2023-11-22T19:42+0300

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İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, ülke dışında, yaptırımlar gerekçesiyle dondurulan döviz varlıklarının bir kısmının yakında serbest bırakılacağını açıkladı.İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Ferzin, başkent Tahran'da düzenlenen Uzmanlar Meclisi Ekonomi Komisyonu'nda konuştu.Ülke dışında bloke edilen paraların serbest bırakılması ve bu fonların nasıl harcandığına ilişkin bir rapor sunan Ferzin, yapılan istişarelerle bloke edilen paranın bir kısmının da yakında serbest bırakılarak İran'ın kullanımına sunulacağını söyledi.Ferzin, paranın miktarını ve hangi ülkede dondurulan varlıkların serbest bırakılacağına dair bilgi vermedi.İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle bazı ülkelerde dondurulan mal varlıklarına erişemiyor.İran ile ABD arasında ağustosta varılan mahkum ve tutuklu takası anlaşması kapsamında İran'ın Güney Kore'de tutulan yaklaşık 6 milyar dolarlık dövizi serbest bırakılmıştı.Son olarak 7 Ekim'de Lüksemburg Yüksek Mahkemesi, ABD'nin el koyma talebinde bulunduğu İran'ın döviz varlıklarına erişiminin önündeki hukuki engelleri kaldırma kararı almıştı. ​​​Kararla birlikte 1,7 milyar dolar değerindeki döviz varlıklarının İran Merkez Bankasının erişimine açıldığı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20210105/iran-guney-kore-7-milyar-dolarimizi-rehin-tutuyor-1043514779.html

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