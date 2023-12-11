https://sputniknews.com.tr/20231211/iran-cumhurbaskani-reisi-bm-guvenlik-konseyinin-gazze-kararini-veto-eden-abdyi-kinadi-1078298260.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze kararını veto eden ABD’yi kınadı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze kararını veto eden ABD’yi kınadı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze kararını veto eden ABD’yi kınadı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T00:45+0300

2023-12-11T00:45+0300

2023-12-11T00:45+0300

israil- filistin çatışması

iran

ibrahim reisi

abd

abd

gazze

gazze şeridi

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İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Reisi, hükümetin bugünkü toplantısında yaptığı konuşmada Gazze Şeridi'nde olup bitenlerin, ABD hükümetinin gayri insani yüzünü tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.Reisi, “Gazze'deki olaylar, ABD'nin yüzündeki ikiyüzlülük perdesini kaldırdı ve Amerikan hükümetinin zalim ve gayri insani yüzünü tüm dünyaya gösterdi” ifadelerini kullandı.Bugün tüm dünyanın uluslararası arenada tek kutupluluk politikasına son verilmesi gerektiğinin farkına vardığını vurgulayan Reisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231210/hamas-10-gunde-180den-fazla-israil-askeri-aracini-imha-ettik-1078279896.html

iran

abd

gazze

gazze şeridi

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iran, ibrahim reisi, abd, abd, gazze, gazze şeridi