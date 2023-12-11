https://sputniknews.com.tr/20231211/iran-cumhurbaskani-reisi-bm-guvenlik-konseyinin-gazze-kararini-veto-eden-abdyi-kinadi-1078298260.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze kararını veto eden ABD’yi kınadı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze kararını veto eden ABD’yi kınadı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze kararını veto eden ABD’yi kınadı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T00:45+0300
2023-12-11T00:45+0300
2023-12-11T00:45+0300
israil- filistin çatışması
iran
ibrahim reisi
abd
abd
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/14/1061396616_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_22c6865aa30ac627546017d8215fda5c.jpg
İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Reisi, hükümetin bugünkü toplantısında yaptığı konuşmada Gazze Şeridi'nde olup bitenlerin, ABD hükümetinin gayri insani yüzünü tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.Reisi, “Gazze'deki olaylar, ABD'nin yüzündeki ikiyüzlülük perdesini kaldırdı ve Amerikan hükümetinin zalim ve gayri insani yüzünü tüm dünyaya gösterdi” ifadelerini kullandı.Bugün tüm dünyanın uluslararası arenada tek kutupluluk politikasına son verilmesi gerektiğinin farkına vardığını vurgulayan Reisi, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231210/hamas-10-gunde-180den-fazla-israil-askeri-aracini-imha-ettik-1078279896.html
iran
abd
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/14/1061396616_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9068ace0287f78d33b697efac6986027.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, ibrahim reisi, abd, abd, gazze, gazze şeridi
iran, ibrahim reisi, abd, abd, gazze, gazze şeridi
İran Cumhurbaşkanı Reisi, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze kararını veto eden ABD’yi kınadı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze kararını veto eden ABD’yi kınadı.
İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Reisi, hükümetin bugünkü toplantısında yaptığı konuşmada Gazze Şeridi'nde olup bitenlerin, ABD hükümetinin gayri insani yüzünü tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.
Reisi, “Gazze'deki olaylar, ABD'nin yüzündeki ikiyüzlülük perdesini kaldırdı ve Amerikan hükümetinin zalim ve gayri insani yüzünü tüm dünyaya gösterdi” ifadelerini kullandı.
Bugün tüm dünyanın uluslararası arenada tek kutupluluk politikasına son verilmesi gerektiğinin farkına vardığını vurgulayan Reisi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Halkların bu uyanışı mutlaka dünyadaki durumun değişmesine zemin hazırlayacak ve tek kutupluluğun sonu ile çok kutupluluğa dayalı adil bir sistemin hakimiyetinin müjdesini getirecek.”