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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/israilden-hamasa-bir-haftalik-ateskes-karsiliginda-yeni-teklif-1078730257.html
İsrail'den Hamas'a bir haftalık ateşkes karşılığında yeni teklif
İsrail'den Hamas'a bir haftalık ateşkes karşılığında yeni teklif
ABD'li üst düzey yetkili, İsrail'in Hamas'a bazı rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren yeni bir anlaşma önerdiğini söyledi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T15:38+0300
2023-12-22T15:38+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
abd
hamas
yahya sinvar
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Medyaya konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail'in Hamas'a yaptığı son teklifin Gazze'de tutulan kadın, yaşlı, yaralı ve hasta erkekler de dahil olmak üzere yaklaşık 35 rehinenin iadesi için çatışmalara bir hafta ara verilmesi olduğunu söyledi.Bu gruba Gazze sınırı yakınlarındaki Nir Oz'dan kaçırılan ve kısa süre önce Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından yayımlanan ve serbest bırakılmayı talep ettikleri bir videoda yer alan üç yaşlı adamın da dahil olduğu dile getirildi.Söz konusu yetkili, Hamas'ın yaptığı açıklamada İsrail'in askeri operasyonu sona erene kadar esir takası konusunda herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyeceğini belirtmesine rağmen, ABD'li yetkililerin daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacak bir yol olduğuna inanmaya devam ettiğini söyledi.ABD'li üst düzey yetkili, Hamas'ın Gazze'deki en üst düzey lideri Yahya Sinvar'ın İsrail'in rehinelerle ilgili son teklifine yanıt verip vermediğini söylemekten kaçındı. Sinvar İsrail'in Gazze'deki birincil hedefi ve İsrail Savunma Kuvvetleri onu 'yürüyen ölü' olarak tanımlıyor. Hem İsrailli hem de Amerikalı yetkililer Sinvar'ın Han Yunus'un altındaki tüneller ağında olabileceğine inandıklarını belirttiler. Yine kaynakların bildirdiğine göre İsrail, 7 Ekim saldırısı sırasında Hamas tarafından kaçırılan rehinelerden daha fazlasını almak için müzakere masasına dönmüş olsa da, hem İsrailli hem de ABD'li yetkililer bir anlaşmanın yakın görünmediğini açıkça belirttiler.
https://sputniknews.com.tr/20231219/israil-cumhurbaskani-herzog-rehineler-karsiliginda-yeni-bir-ateskese-haziriz-1078615013.html
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, abd, hamas, yahya sinvar
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, abd, hamas, yahya sinvar

İsrail'den Hamas'a bir haftalık ateşkes karşılığında yeni teklif

15:38 22.12.2023
© AP Photo / Lindsey Wassonİsrail Gazze insani yardım saldırı Gazze Şeridi İsrail ordusu
İsrail Gazze insani yardım saldırı Gazze Şeridi İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Lindsey Wasson
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ABD'li üst düzey yetkili, İsrail'in Hamas'a bazı rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren yeni bir anlaşma önerdiğini söyledi.
Medyaya konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail'in Hamas'a yaptığı son teklifin Gazze'de tutulan kadın, yaşlı, yaralı ve hasta erkekler de dahil olmak üzere yaklaşık 35 rehinenin iadesi için çatışmalara bir hafta ara verilmesi olduğunu söyledi.
Bu gruba Gazze sınırı yakınlarındaki Nir Oz'dan kaçırılan ve kısa süre önce Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından yayımlanan ve serbest bırakılmayı talep ettikleri bir videoda yer alan üç yaşlı adamın da dahil olduğu dile getirildi.
Söz konusu yetkili, Hamas'ın yaptığı açıklamada İsrail'in askeri operasyonu sona erene kadar esir takası konusunda herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyeceğini belirtmesine rağmen, ABD'li yetkililerin daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacak bir yol olduğuna inanmaya devam ettiğini söyledi.
ABD'li üst düzey yetkili, Hamas'ın Gazze'deki en üst düzey lideri Yahya Sinvar'ın İsrail'in rehinelerle ilgili son teklifine yanıt verip vermediğini söylemekten kaçındı. Sinvar İsrail'in Gazze'deki birincil hedefi ve İsrail Savunma Kuvvetleri onu 'yürüyen ölü' olarak tanımlıyor. Hem İsrailli hem de Amerikalı yetkililer Sinvar'ın Han Yunus'un altındaki tüneller ağında olabileceğine inandıklarını belirttiler.
Yine kaynakların bildirdiğine göre İsrail, 7 Ekim saldırısı sırasında Hamas tarafından kaçırılan rehinelerden daha fazlasını almak için müzakere masasına dönmüş olsa da, hem İsrailli hem de ABD'li yetkililer bir anlaşmanın yakın görünmediğini açıkça belirttiler.
İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Rehineler karşılığında yeni bir ateşkese hazırız
19 Aralık, 17:54
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