https://sputniknews.com.tr/20231222/israilden-hamasa-bir-haftalik-ateskes-karsiliginda-yeni-teklif-1078730257.html

İsrail'den Hamas'a bir haftalık ateşkes karşılığında yeni teklif

İsrail'den Hamas'a bir haftalık ateşkes karşılığında yeni teklif

ABD'li üst düzey yetkili, İsrail'in Hamas'a bazı rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren yeni bir anlaşma önerdiğini söyledi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T15:38+0300

2023-12-22T15:38+0300

2023-12-22T15:38+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

abd

hamas

yahya sinvar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077604416_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e9c6902f18ea021037b9ddfb6f627e1.jpg

Medyaya konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail'in Hamas'a yaptığı son teklifin Gazze'de tutulan kadın, yaşlı, yaralı ve hasta erkekler de dahil olmak üzere yaklaşık 35 rehinenin iadesi için çatışmalara bir hafta ara verilmesi olduğunu söyledi.Bu gruba Gazze sınırı yakınlarındaki Nir Oz'dan kaçırılan ve kısa süre önce Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından yayımlanan ve serbest bırakılmayı talep ettikleri bir videoda yer alan üç yaşlı adamın da dahil olduğu dile getirildi.Söz konusu yetkili, Hamas'ın yaptığı açıklamada İsrail'in askeri operasyonu sona erene kadar esir takası konusunda herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyeceğini belirtmesine rağmen, ABD'li yetkililerin daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacak bir yol olduğuna inanmaya devam ettiğini söyledi.ABD'li üst düzey yetkili, Hamas'ın Gazze'deki en üst düzey lideri Yahya Sinvar'ın İsrail'in rehinelerle ilgili son teklifine yanıt verip vermediğini söylemekten kaçındı. Sinvar İsrail'in Gazze'deki birincil hedefi ve İsrail Savunma Kuvvetleri onu 'yürüyen ölü' olarak tanımlıyor. Hem İsrailli hem de Amerikalı yetkililer Sinvar'ın Han Yunus'un altındaki tüneller ağında olabileceğine inandıklarını belirttiler. Yine kaynakların bildirdiğine göre İsrail, 7 Ekim saldırısı sırasında Hamas tarafından kaçırılan rehinelerden daha fazlasını almak için müzakere masasına dönmüş olsa da, hem İsrailli hem de ABD'li yetkililer bir anlaşmanın yakın görünmediğini açıkça belirttiler.

https://sputniknews.com.tr/20231219/israil-cumhurbaskani-herzog-rehineler-karsiliginda-yeni-bir-ateskese-haziriz-1078615013.html

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, abd, hamas, yahya sinvar