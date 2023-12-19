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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231219/israil-cumhurbaskani-herzog-rehineler-karsiliginda-yeni-bir-ateskese-haziriz-1078615013.html
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Rehineler karşılığında yeni bir ateşkese hazırız
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Rehineler karşılığında yeni bir ateşkese hazırız
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog büyükelçilerle düzenlediği toplantıda İsrail'in daha fazla rehinenin serbest bırakılması karşılığında ikinci bir ara vermeye hazır... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T17:54+0300
2023-12-19T17:54+0300
israil- filistin çatışması
isaac herzog
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israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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ateşkes
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Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 80 ülkeden bir grup büyükelçiyle yaptığı toplantıda daha fazla rehinenin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in çatışmalara ikinci bir ara vermeye hazır olduğunu söyledi.Ofisinden yapılan açıklamaya göre Herzog elçilere Gazze'deki savaşla ilgili bilgi verirken İsrail'in insani yardım çabalarına vurgu yaptı ve uluslararası kuruluşları Gazze'ye yardım ulaştırılmasını kolaylaştırmak için daha fazlasını yapmaya çağırdı."İnsani yardım miktarı bir anda üç katına çıkarılabilir" diyerek İsrail'in Nitzana Sınır Kapısı'nda her gün yüzlerce kamyonu denetlediğini ancak BM kuruluşlarının ve sahadaki diğer ortakların buna yetişemediğini bunun da günde sadece 125 ila 100 kamyonun girişine olduğu iddiasının yer aldığı açıklamada Herzog, "Sadece Birleşmiş Milletler ve ortaklarının çabasıyla bile bu kamyon sayısını üç katına çıkarabilirsiniz. Dünya bilmeli ki Gazze'ye günde on binlerce ton daha fazla yardım girebilirdi" dedi.BM bu iddiaya karşı çıkarak İsrail bombardımanının yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılmasını çok zorlaştırdığını belirtmişti. ABD ise tıkanıklığın İsrail'in Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı yeniden açmayı reddetmesinden kaynaklandığını savunmuştu.İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşmasında ayrıca, İsrail'in Filistin halkıyla bir savaş içinde olmadığı ancak düşmanı olan terör örgütü Hamas ile savaştığını belirterek "İsrail'in rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere yeni bir insani duraklamaya ve ilave insani yardıma hazır olduğunu bir kez daha ifade edebilirim. Sorumluluk tamamen Sinvar'a ve Hamas liderliğine aittir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231116/israil-cumhurbaskani-herzog-gazzedeki-olumlerden-uzuntu-duyuyorum-ama-kendi-halkim-oncelik-1077449796.html
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isaac herzog, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, ateşkes
isaac herzog, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, ateşkes

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Rehineler karşılığında yeni bir ateşkese hazırız

17:54 19.12.2023
© AP Photo / Heinz-Peter Baderİsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog
İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog büyükelçilerle düzenlediği toplantıda İsrail'in daha fazla rehinenin serbest bırakılması karşılığında ikinci bir ara vermeye hazır olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 80 ülkeden bir grup büyükelçiyle yaptığı toplantıda daha fazla rehinenin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in çatışmalara ikinci bir ara vermeye hazır olduğunu söyledi.
Ofisinden yapılan açıklamaya göre Herzog elçilere Gazze'deki savaşla ilgili bilgi verirken İsrail'in insani yardım çabalarına vurgu yaptı ve uluslararası kuruluşları Gazze'ye yardım ulaştırılmasını kolaylaştırmak için daha fazlasını yapmaya çağırdı.
"İnsani yardım miktarı bir anda üç katına çıkarılabilir" diyerek İsrail'in Nitzana Sınır Kapısı'nda her gün yüzlerce kamyonu denetlediğini ancak BM kuruluşlarının ve sahadaki diğer ortakların buna yetişemediğini bunun da günde sadece 125 ila 100 kamyonun girişine olduğu iddiasının yer aldığı açıklamada Herzog, "Sadece Birleşmiş Milletler ve ortaklarının çabasıyla bile bu kamyon sayısını üç katına çıkarabilirsiniz. Dünya bilmeli ki Gazze'ye günde on binlerce ton daha fazla yardım girebilirdi" dedi.
BM bu iddiaya karşı çıkarak İsrail bombardımanının yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılmasını çok zorlaştırdığını belirtmişti. ABD ise tıkanıklığın İsrail'in Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı yeniden açmayı reddetmesinden kaynaklandığını savunmuştu.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşmasında ayrıca, İsrail'in Filistin halkıyla bir savaş içinde olmadığı ancak düşmanı olan terör örgütü Hamas ile savaştığını belirterek "İsrail'in rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere yeni bir insani duraklamaya ve ilave insani yardıma hazır olduğunu bir kez daha ifade edebilirim. Sorumluluk tamamen Sinvar'a ve Hamas liderliğine aittir" dedi.
İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
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