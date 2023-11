İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Gazze'deki ölümlerden üzüntü duyuyorum ama kendi halkım öncelik

https://sputniknews.com.tr/20231116/israil-cumhurbaskani-herzog-gazzedeki-olumlerden-uzuntu-duyuyorum-ama-kendi-halkim-oncelik-1077449796.html

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, Gazze'deki ölümlerden üzüntü duyduğunu ancak kendi halkının korunmasını önceliği olarak gördüğünü söyledi. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Gazze'deki ölümlerden üzüntü duyuyorum ama...Financial Times'a verdiği röportajda, “Filistinlilerin yaşamını yitirmesi benim de kalbimi kırıyor” diyen Herzog, bölgede yaşanan can kaybını önemsediğini, ancak her şeyden önce halkının korunması için ulusal güvenliği sağlaması gerektiğini her zaman hatırladığını vurguladı.Hastane yakınındaki operasyonlar hakkındaHerzog, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin yakınında düzenlediği operasyonları son derece dikkatli bir şekilde yürüttüğünü iddia ederken, bölgedeki sivillerin korunmasını sağlamaya çalıştığının altını çizdi.İsrail Cumhurbaşkanı, “Bunları son derece dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. İsrail, sivilleri korumak için mümkün olan her yolu deniyor” diye konuştu.Gazze’de İsrail ordusunun varlığı ve geleceğiFinancial Times'a verdiği demecinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki varlığı ve ne kadar kalacağını da değerlendiren Herzog, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ulusal güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir boşluk oluşmasını önlemek için Gazze Şeridi'nde ‘güçlü varlığını’ koruması gerekeceğini belirtirken, konuşmasını şöyle sürdürdü:Gazeteye göre Herzog, ABD ve İsrail'in bölgedeki komşularının bölgenin çatışma sonrası yönetiminde bir miktar rol alacağı sinyalini verirken, İsrail Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yeniden ortaya çıkmasını önlemek için ülkesinin yakın gelecekte Gazze Şeridi'nde büyük askeri güç bulundurabileceğini, hiç kimsenin Gazze'yi yeniden terör üssüne dönüştürmek istemediğini kaydetti.Rehineler ve esir değişimiHerzog, İsrail'in Gazze Şeridi'nde tutulan rehineler hakkında Filistinli radikal hareket Hamas'tan herhangi bir bilgi almadığını iddia ederken, bu nedenle onları kurtarmak için savaşmak zorunda kaldığını öne sürdü.“Karşı taraftan rehinelerimiz hakkında henüz kesin bir bilgi alamadık, bu yüzden onları kurtarmak için savaşmak zorunda kalıyoruz" diye vurgulayan İsrail Cumhurbaşkanı, rehinelerin serbest bırakılmasına ilişki herhangi bir anlaşmaya varılamamasından Hamas'ın sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.Uluslararası haber ajansı Reuters'in ismini vermediği bir yetkiliden aktardığına göre, Hamas’ın, Gazze Şeridi'nde üç günlük ateşkes karşılığında 50 kadar rehineyi serbest bırakacağı bir anlaşmanın genel şartlarını İsrail ile müzakere ettiği, ancak İsrail’in bunu ertelediği bildirilmişti.Ajans, anlaşma şartlarına göre İsrail'in ayrıca hapishanelerde tutulan bazı Filistinli kadın ve çocukları serbest bırakması ve bölgeye insani yardımı arttırması gerektiği kaydedilirken, İsrailli yetkililerin henüz anlaşmanın şartlarını kabul etmediği ve ayrıntıları görüşmeye devam ettikleri ifade edildi.

