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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/israil-cumhurbaskani-herzog-gazzedeki-olumlerden-uzuntu-duyuyorum-ama-kendi-halkim-oncelik-1077449796.html
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Gazze'deki ölümlerden üzüntü duyuyorum ama kendi halkım öncelik
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Gazze'deki ölümlerden üzüntü duyuyorum ama kendi halkım öncelik
İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, Gazze'deki ölümlerden üzüntü duyduğunu ancak kendi halkının korunmasını önceliği olarak gördüğünü söyledi. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T10:39+0300
2023-11-16T10:39+0300
israil- filistin çatışması
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
isaac herzog
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Gazze'deki ölümlerden üzüntü duyuyorum ama...Financial Times'a verdiği röportajda, “Filistinlilerin yaşamını yitirmesi benim de kalbimi kırıyor” diyen Herzog, bölgede yaşanan can kaybını önemsediğini, ancak her şeyden önce halkının korunması için ulusal güvenliği sağlaması gerektiğini her zaman hatırladığını vurguladı.Hastane yakınındaki operasyonlar hakkındaHerzog, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin yakınında düzenlediği operasyonları son derece dikkatli bir şekilde yürüttüğünü iddia ederken, bölgedeki sivillerin korunmasını sağlamaya çalıştığının altını çizdi.İsrail Cumhurbaşkanı, “Bunları son derece dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. İsrail, sivilleri korumak için mümkün olan her yolu deniyor” diye konuştu.Gazze’de İsrail ordusunun varlığı ve geleceğiFinancial Times'a verdiği demecinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki varlığı ve ne kadar kalacağını da değerlendiren Herzog, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ulusal güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir boşluk oluşmasını önlemek için Gazze Şeridi'nde ‘güçlü varlığını’ koruması gerekeceğini belirtirken, konuşmasını şöyle sürdürdü:Gazeteye göre Herzog, ABD ve İsrail'in bölgedeki komşularının bölgenin çatışma sonrası yönetiminde bir miktar rol alacağı sinyalini verirken, İsrail Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yeniden ortaya çıkmasını önlemek için ülkesinin yakın gelecekte Gazze Şeridi'nde büyük askeri güç bulundurabileceğini, hiç kimsenin Gazze'yi yeniden terör üssüne dönüştürmek istemediğini kaydetti.Rehineler ve esir değişimiHerzog, İsrail'in Gazze Şeridi'nde tutulan rehineler hakkında Filistinli radikal hareket Hamas'tan herhangi bir bilgi almadığını iddia ederken, bu nedenle onları kurtarmak için savaşmak zorunda kaldığını öne sürdü.“Karşı taraftan rehinelerimiz hakkında henüz kesin bir bilgi alamadık, bu yüzden onları kurtarmak için savaşmak zorunda kalıyoruz" diye vurgulayan İsrail Cumhurbaşkanı, rehinelerin serbest bırakılmasına ilişki herhangi bir anlaşmaya varılamamasından Hamas'ın sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.Uluslararası haber ajansı Reuters'in ismini vermediği bir yetkiliden aktardığına göre, Hamas’ın, Gazze Şeridi'nde üç günlük ateşkes karşılığında 50 kadar rehineyi serbest bırakacağı bir anlaşmanın genel şartlarını İsrail ile müzakere ettiği, ancak İsrail’in bunu ertelediği bildirilmişti.Ajans, anlaşma şartlarına göre İsrail'in ayrıca hapishanelerde tutulan bazı Filistinli kadın ve çocukları serbest bırakması ve bölgeye insani yardımı arttırması gerektiği kaydedilirken, İsrailli yetkililerin henüz anlaşmanın şartlarını kabul etmediği ve ayrıntıları görüşmeye devam ettikleri ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231115/israil-hamas-ile-50-israilli-rehinenin-birakilmasini-kapsayan-esir-takasi-teklifini-reddetti-1077430758.html
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israil, filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, isaac herzog, abd, mısır

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Gazze'deki ölümlerden üzüntü duyuyorum ama kendi halkım öncelik

10:39 16.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martinİsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog
İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, Gazze'deki ölümlerden üzüntü duyduğunu ancak kendi halkının korunmasını önceliği olarak gördüğünü söyledi.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Gazze'deki ölümlerden üzüntü duyuyorum ama...
Financial Times'a verdiği röportajda, “Filistinlilerin yaşamını yitirmesi benim de kalbimi kırıyor” diyen Herzog, bölgede yaşanan can kaybını önemsediğini, ancak her şeyden önce halkının korunması için ulusal güvenliği sağlaması gerektiğini her zaman hatırladığını vurguladı.

Hastane yakınındaki operasyonlar hakkında

Herzog, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin yakınında düzenlediği operasyonları son derece dikkatli bir şekilde yürüttüğünü iddia ederken, bölgedeki sivillerin korunmasını sağlamaya çalıştığının altını çizdi.
İsrail Cumhurbaşkanı, “Bunları son derece dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. İsrail, sivilleri korumak için mümkün olan her yolu deniyor” diye konuştu.

Gazze’de İsrail ordusunun varlığı ve geleceği

Financial Times'a verdiği demecinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki varlığı ve ne kadar kalacağını da değerlendiren Herzog, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ulusal güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir boşluk oluşmasını önlemek için Gazze Şeridi'nde ‘güçlü varlığını’ koruması gerekeceğini belirtirken, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Geri çekilirsek (Gazze’den) kontrolü kim ele alacak? Orada boşluk bırakamayız. Gazze Şeridi'ndeki ilerideki yönetim mekanizmasının ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Masada birçok fikir var.”
Gazeteye göre Herzog, ABD ve İsrail'in bölgedeki komşularının bölgenin çatışma sonrası yönetiminde bir miktar rol alacağı sinyalini verirken, İsrail Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yeniden ortaya çıkmasını önlemek için ülkesinin yakın gelecekte Gazze Şeridi'nde büyük askeri güç bulundurabileceğini, hiç kimsenin Gazze'yi yeniden terör üssüne dönüştürmek istemediğini kaydetti.

Rehineler ve esir değişimi

Herzog, İsrail'in Gazze Şeridi'nde tutulan rehineler hakkında Filistinli radikal hareket Hamas'tan herhangi bir bilgi almadığını iddia ederken, bu nedenle onları kurtarmak için savaşmak zorunda kaldığını öne sürdü.
Karşı taraftan rehinelerimiz hakkında henüz kesin bir bilgi alamadık, bu yüzden onları kurtarmak için savaşmak zorunda kalıyoruz" diye vurgulayan İsrail Cumhurbaşkanı, rehinelerin serbest bırakılmasına ilişki herhangi bir anlaşmaya varılamamasından Hamas'ın sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.
Uluslararası haber ajansı Reuters'in ismini vermediği bir yetkiliden aktardığına göre, Hamas’ın, Gazze Şeridi'nde üç günlük ateşkes karşılığında 50 kadar rehineyi serbest bırakacağı bir anlaşmanın genel şartlarını İsrail ile müzakere ettiği, ancak İsrail’in bunu ertelediği bildirilmişti.
Ajans, anlaşma şartlarına göre İsrail'in ayrıca hapishanelerde tutulan bazı Filistinli kadın ve çocukları serbest bırakması ve bölgeye insani yardımı arttırması gerektiği kaydedilirken, İsrailli yetkililerin henüz anlaşmanın şartlarını kabul etmediği ve ayrıntıları görüşmeye devam ettikleri ifade edildi.
İsrail Filistin çatışma Gazze Şeridi bayrak yıkım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
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İsrail, Hamas ile 50 İsrailli rehinenin bırakılmasını kapsayan esir takası teklifini reddetti
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